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Derin sahtekarlık!

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

1997 yapımı ak­siyon dolu Face/Off (Yüz Yüze) fil­mini hatırlayanlar vardır. John Travolta ve Nicolas Cage'in başrollerini pay­laştığı bu filmde, iki ka­rakterin yüzleri değişti­riliyor ve teknoloji bize kimliklerin taklit edile­bileceğini gösteriyordu.

O zamanlar bu sahneler bilim kurgu gibi görünüyordu ama bugün geldiğimiz noktada, gerçek­ten de bir başkasının kimliğine bü­rünmek için sadece iyi bir makyaja ya da plastik cerrahiye ihtiyacımız yok. Yapay zeka destekli deepfake (derin sahtekarlık) teknolojileri, sosyal mühendislik yöntemleri ve dijital dünya, kimliğimizi ve var­lıklarımızı her zamankinden daha fazla tehdit ediyor.

Dijital sahtekarlıkların artışı

AuthenticID tarafından yeni ya­yımlanan 2025 Kimlik Dolandırı­cılığı Raporu'na göre, kimlik hır­sızlığı ve dolandırıcılık taktikleri son yıllarda çarpıcı bir şekilde de­ğişti. Eskiden dolandırıcılar, sahte kimlik belgeleri ve basit yöntem­lerle insanları kandırırken, şimdi yapay zeka, deepfake teknolojileri ve sosyal mühendislik tekniklerini kullanarak hiç olmadıkları kadar etkili hale geldiler. Rapora göre, yalnızca 2024 yılında onaylanmış ve şüpheliler dahil toplam dolan­dırıcılık oranı %2,10'a yükseldi. Bu, son üç yılın en yüksek seviyesi.

Bunun en büyük nedenlerinden biri, yapay zeka destekli dolandı­rıcılıkların artışı. Raporda, şirket­lerin %46’sının deepfake ve yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıkta bir yıl içinde artış gördüğünü belirtti­ği, %50’sinin seviyelerin sabit kal­dığını ancak tehditlerin büyüme­ye devam ettiğini söylediği vurgu­lanıyor. 2027 yılına kadar yapay zeka destekli dolandırıcılığın 40 milyar dolar zarara neden olacağı tahmin ediliyor.

Deepfake tekno­lojisi sayesinde dolandırıcılar, ger­çek insan gibi görünerek şirketleri kandırabiliyor. Örneğin, bir çalışa­nın patronunun sesiyle para talep eden sahte bir video oluşturarak milyonlarca dolar kaçırılabiliyor. Rapora göre, bu tür dolandırıcılık vakalarının %96’sı şirketler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Finans sektörü en büyük hedeflerden biri

Dolandırıcıların en çok hedef al­dığı alanlardan biri finans sektörü. Rapora göre, bankaların rapor etti­ği dolandırıcılıkların %50’si kimlik hırsızlığı kaynaklı. Özellikle hız­lı ödeme sistemleri dolandırıcılar için bulunmaz bir fırsat sunuyor. Dolandırıcılar saldırılarını belirli zaman dilimlerinde yoğunlaştırı­yor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde, insanların dikkati­nin dağınık olduğu anları hedef alı­yorlar.

Ayrıca, günün erken saatleri veya geç saatlerinde, işletmelerin savunma mekanizmalarının zayıf olabileceğini düşünerek saldırı­larını artırıyorlar.Yetkililere göre, bankaların %67’si güvenlik önlem­lerini artırmaları gerektiğini düşü­nürken, %49’u mevcut sistemleri­nin yeterli olduğuna inanıyor.

An­cak, tüketici güvenliği konusunda en çok beklenen özelliklerden biri güvenli kimlik doğrulama sistem­leri. Bu anlamda teknoloji hem ya­ra hem de yara bandı. İşletmeler, yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit sistemleri kullanarak, sah­te kimlik belgelerini ve biyometrik verileri daha etkili bir şekilde tes­pit edebilir durumda. Ayrıca, çalı­şanların ve müşterilerin siber gü­venlik konusunda eğitilmesi, sos­yal mühendislik saldırılarına karşı farkındalığın artırılması da büyük önem taşıyor.

Güçlü kimlik doğ­rulama yöntemleri daha da önem kazanıyor. Ayrıca, sahtekarlıkları tespit etmek için yapay zeka kul­lanan şirketler dolandırıcılık va­kalarını tespit etmede %90 ora­nında daha başarılı olduğu rapor­da vurgulanmış. Raporun önemli bulgularının da vurguladığı gibi, teknolojinin sunduğu avantajları kullanarak siber güvenlik önlemle­rimizi güçlendirebilir ve dolandı­rıcılara karşı bir adım önde olabi­liriz. Güvenli şifreleme sistemleri, çok faktörlü kimlik doğrulama, sü­rekli eğitim programları ve farkın­dalık ile hem bireysel hem de ku­rumsal güvenliği artırabiliriz. Gü­zel bir gelecek için…

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