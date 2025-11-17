Bir Tag’le yatırım dünyası senin

Türkiye’de yatırım fonlarına olan ilgi son yıllarda belirgin biçimde hızlan­dı. Yatırım fonu yatırımcı sayısı bugün 5,7 milyon seviyesine dayanmış durum­da. Portföy büyüklüğü ise sadece bir yıl içinde 4,1 trilyon TL’den 8,1 trilyon TL’ye yükselerek adeta ikiye katlandı. Toplam­da 2000’in üzerinde menkul kıymet yatı­rım fonu bulunuyor. Bu fonların yaklaşık yarısına TEFAS platformu sayesinde tüm banka ve aracı kurumlardan tek tuşla eri­şilebiliyor. Ancak işin ilginç tarafı şu: Az sayıdaki şemsiye fon yapısının altında onlarca farklı strateji, farklı risk profili ve yatırım teması var.

Son dönemde ise tüm bu fon tipleri içe­risinde özellikle serbest yatırım fonları­nın öne çıktığını görüyoruz. 2025’in ilk çeyreğinden itibaren para piyasası fonla­rının neredeyse 2-3 katı işlem hacmine sahipler. Sadece nitelikli yatırımcıların işlem yapabildiği bu segment, artık geniş bir tema evrenine sahip: teknoloji, yapay zekâ, enerji, arbitraj, alternatif strateji­ler gibi yeni nesil araçlara odaklanan fon­lar hızla çoğalıyor. Dolayısıyla yatırım fo­nu dünyası yalnızca genişlemekle kalmı­yor, aynı zamanda daha karmaşık bir hâl alıyor.

Teknoloji yardıma koşuyor

Teknoloji desteği olmadan bu kadar karmaşık bir fon evreninde sağlıklı bir analiz yapmak her geçen gün zorlaşıyor. Bir fonun geçmiş performansını, risk sko­runu, varlık dağılımını, yöneticisini, kar­şılaştırma ölçütünü, rakiplerini ve volati­lite tarihçesini tek tek manuel incelemek neredeyse imkânsız.

Bugün kullanıcıların en çok aradığı şey, yatırım fonlarını adeta bir “kontrol pa­neli” gibi yönetebildikleri bir uygulama deneyimi. Özetle fon detaylarını anlaşı­lır şekilde sunan, fonları karşılaştırma imkânı veren, kişiye özel takip listeleri oluşturabilen, analiz çıktılarının kolay­ca paylaşılabildiği, hatta yetkili yatırım kuruluşlarının model portföylerini ince­leyebildiği ve kendine özel sanal portföy oluşturmaya imkân sağlayan uygulama­lar. Böyle bir yapıda yatırımcı hem kendi stratejisini test edebiliyor hem de piyasa dalgalanmalarına çok daha bilinçli tep­ki verebiliyor. Yani finansal okuryazarlık, artık yatırım fonu okuryazarlığı gibi daha spesifik alanlara ayrılıyor diyebiliriz.

Bu perspektiften bakarak hem sektö­rün kıymetli profesyonellerinin önerile­rinden hem yatırım fonu yatırımcılarıy­la gerçekleştirdiğim sohbetlerden yola çıkarak bizzat katkı sağladığım Investag isimli mobil uygulama yayına alındı. Bu uygulama tamamen kullanıcı dostu bir yaklaşımla, sade, anlaşılır bir deneyim­le yatırım fonları dünyasına yeni bir ışık yakmak için yola çıktı. Günümüz jargo­nunu kullanarak yatırım fonlarını “tag” mantığıyla kolaylıkla analiz etmenize olanak sağlıyor. Sektörümüze hayırlı ve uğurlu olsun.

Fon dünyasına girerken

Bu noktada bazı temel ilkeleri hatırlat­makta fayda görüyorum. Öncelikle fonun risk seviyesini kişinin kendi risk iştahıyla uyumlu hale getirmek gerekiyor. Yüksek getiri potansiyeli olan fonların aynı za­manda yüksek dalgalanma içerdiği unu­tulmamalı. Fonun geçmiş getirilerine ba­karken yalnızca performansına değil, bu performansın nasıl bir risk karşılığında elde edildiğine odaklanmak önemli. Var­lık dağılımı, fonun büyüklüğündeki deği­şim gibi konular da göz ardı edilmemeli. Ve elbette fonu periyodik olarak takip et­mek, gerektiğinde stratejiyi güncellemek gerekiyor.

Bu ekosistemi destekleyen uygulamala­rın gelecekte yalnızca fon takibiyle sınır­lı kalmayacağı da açık. Yapay zekâ taban­lı analizler, sosyal yatırım, kişiye özel fon önerileri, risk simülasyonları ve diğer ya­tırım enstrümanlarının aynı çatı altında birleştirildiği mobil platformlar önümüz­deki dönemin standartları olacaktır.

Bilginin en önemli güç olduğu yatırım dünyasında Investag gibi mobil uygula­maların desteğiyle teknoloji adaptasyonu yüksek yatırımcılar her zaman bir adım önde olacaklar.

Güzel bir gelecek için…