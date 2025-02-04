Yapay zekâ savaşları

1994 yapımı ‘Stargate’ filmi, insanlığı bilinmeyen dünyalara taşıyan bir yıl­dızlararası kapının keşfini konu alıyordu. Bugün ise yapay zekâ dünyasında açılan yeni kapılar, bizleri yepyeni bir çağa sü­rüklüyor. 2025 yılına yapay zekâ savaşla­rıyla başladık ve bu savaş, teknolojiyle sı­nırlı kalmayıp ekonomi, siyaset ve istih­dam gibi pek çok alana yayıldı.

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok ve Llama gibi ya­pay zekâ modelleri hızla gelişirken, insan zekâsına daha yakın bir yapay genel zekâ (AGI) hayali artık çok daha ulaşılabilir gö­rünüyor.

Liderliği hedefliyor

Bu süreçte, ABD ve Çin arasında yeni bir teknoloji rekabeti doğdu. ABD Başka­nı Donald Trump, yapay zekâ altyapısı­nı güçlendirmek için Stargate Projesi’ni duyurdu. SoftBank, Oracle ve OpenAI gi­bi devlerin desteklediği proje, yapay zekâ araştırmaları için devasa veri merkezleri kurmayı ve ABD’yi bu alanda lider konu­ma getirmeyi hedefliyor. 500 milyar do­larlık bu yatırım, tarihteki en büyük özel bilişim altyapı projelerinden biri olacak. Ancak Elon Musk gibi isimler, bu projenin finansal uygulanabilirliğini sorguluyor ve fon kaynaklarının belirsiz olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan, Çin’in geliştirdiği DeepSe­ek, düşük maliyetli yapay zekâ eğitimiyle dikkatleri üzerine çekti. ABD’nin çip ih­racatı üzerindeki yaptırımlarına rağmen, DeepSeek’in sunduğu çözümler, Çin’in bu alanda yükselmeye devam ettiğini göster­di. DeepSeek’in başarısı ABD borsalarını sarstı ve teknoloji hisselerinde düşüşler yaşandı. Çin’in bu atılımı, ABD’deki yatı­rımcılar arasında yeni bir belirsizlik ya­rattı ve yapay zekâ alanındaki küresel re­kabetin maliyetleri artıracağı öngörüsünü güçlendirdi.

Yapay zekânın doğal etkileri

Bu gelişmelerin finans sektörüne etkisi, elbette ki büyük olacak. Yapay zekâ tekno­lojilerinin daha erişilebilir hale gelmesi, çip endüstrisinde büyük bir hareketlilik yaratabilir. Yüksek performanslı çiple­rin üretimi için büyük yatırımlar yapılır­ken, bu alandaki şirketlerin hisse değerle­ri bu süreçten olumlu etkilenebilir. Aynı zamanda, veri merkezlerine olan talebin artması, enerji sektörüne de yeni yatırım fırsatları sunacaktır.

Yeni iş imkanları da bu dönüşümle bir­likte ortaya çıkıyor. Yapay zekâ destekli finans danışmanları, algoritmik yatırım yöneticileri ve veri analistleri gibi yeni meslekler ön plana çıkarken, geleneksel finans hizmetleri ve müşteri destek po­zisyonları gibi bazı meslekler kaybol­ma riskiyle karşı karşıya. Bankalar, port­föy yönetim şirketleri, sigorta şirketleri ve yatırım fonları, risk analizi ve portföy yönetimi süreçlerinde yapay zekâyı daha fazla kullanmaya başlayacak.

Maliyetleri doğudan etkileyecek

ABD ve Çin arasındaki bu rekabet, ma­liyetleri doğrudan etkileyecek. Yapay zekâ teknolojileri yaygınlaştıkça, büyük veri iş­leme ve model eğitimi için harcanan ma­liyetler düşebilir. Ancak teknolojiye eri­şim üzerindeki kısıtlamalar ve jeopolitik gerilimler, bu maliyetlerin dalgalanması­na neden olabilir. Eğer yapay zekâ çözüm­leri daha ucuz hale gelirse, finans sektörü başta olmak üzere birçok alanda otomas­yon daha yaygın hale gelecek ve çalışanla­rın görev tanımları değişecek. Bu değişim, yeni mesleklerin doğmasını sağlarken ba­zı mesleklerin de yok olmasına neden ola­cak. Muhasebeciler, finans analistleri ve çağrı merkezi çalışanları gibi roller, oto­matik sistemlerle değiştirilebilir. Ancak veri bilimcileri, yapay zekâ etiği uzmanla­rı ve algoritma eğitmenleri gibi yeni mes­lek grupları yükselişe geçecek.

Yapay zekâ, sadece teknolojik bir dev­rim değil, aynı zamanda sosyal ve ekono­mik yapılarımızı baştan aşağı değiştiren bir güç olacak. İş gücü dinamikleri, finan­sal piyasalar ve küresel rekabet dengesi bu dönüşümden doğrudan etkilenecek. Önü­müzdeki yıllarda hepimiz yapay zekâ des­tekli bir dünya düzenine hazırlanmak zo­rundayız.

Çünkü bu teknoloji, sadece geleceği de­ğil, bugünü de kökten değiştiriyor.

Güzel bir gelecek için…