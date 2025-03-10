Ödemeler dünyasında dönüşüm

“Tap to Phone” teknolojisi, ödeme dünyasında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratıyor. Günümüzde nakit kullanımı hızla azalırken, temassız öde­melerin yükselişi artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek.

Geleneksel POS cihazlarına ihtiyaç duymadan, yalnızca NFC (Yakın Alan İletişimi) özellikli bir akıllı telefonla ödeme kabul etmeyi müm­kün kılan Tap to Phone teknolojisi, özel­likle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Visa gibi küresel ödeme devlerinin liderliğinde gelişen bu teknoloji, sadece büyük şehirlerde değil, kırsal kesimlerde bile hızla yaygınlaşıyor. Birleşik Krallık gibi finansal teknolojiler konusunda öncü ülkelerde ise bu adaptas­yon oranları tahminleri aşarak büyük bir sıçrama kaydetmiş durumda.

Visa'nın yaptığı araştırmalara göre, Bir­leşik Krallık'ta Tap to Phone teknolojisinin benimsenme oranı son bir yılda tam %320 artış gösterdi. Bu büyüme, özellikle pande­mi sonrası dönemde hız kazanan dijitalleş­me sürecinin bir sonucu olarak değerlen­diriliyor. Temassız ödeme yöntemlerine duyulan güvenin artması ve kullanıcıların artık fiziksel para taşımaktansa mobil öde­me yöntemlerini tercih etmesi, bu yükse­lişi destekleyen faktörler arasında yer alı­yor. Küresel ölçekte değerlendirdiğimizde ise bu teknoloji tüm dünyada 2024'te bir önceki yıla kıyasla %200 büyüdü.

Visa'nın Tap to Phone teknolojisi üzeri­ne yaptığı detaylı incelemelere göre, bu ye­niliği benimseyen işletmelerin büyük bir kısmı, geleneksel POS cihazlarından da­ha düşük maliyetle aynı hizmeti sundukla­rı için önemli ölçüde maliyet avantajı elde ediyor. Özellikle küçük ölçekli işletmele­rin bu teknolojiye hızlı bir şekilde adap­te olduğu gözlemleniyor. Örneğin, Birle­şik Krallık'ta yeni kurulan işletmelerin %22’si doğrudan Tap to Phone teknolojisi­ni kullanarak ödeme kabul etmeye başladı.

Hızlı ve güvenli

Bu teknolojinin sunduğu avantajlar­dan biri de hız. Geleneksel POS cihazları­na kıyasla, bu teknolojiyle yapılan ödeme­ler çok daha hızlı gerçekleşiyor. Özellikle yoğun saatlerde çalışan işletmeler için bu büyük bir avantaj. Klasik bir ödeme ter­minalinde işlem süresi ortalama 7-8 sa­niye sürerken, Tap to Phone ile bu süre 3 saniyeye kadar düşebiliyor. Bu hız, müş­teri memnuniyetini artırdığı gibi işletme­lerin günlük işlem hacmini de yükselti­yor. Visa'nın verilerine göre, bu teknoloji­yi kullanmaya başlayan işletmelerin %75’i, müşteri deneyimlerinde önemli bir iyileş­me gördüklerini belirtiyor.

Birleşik Krallık'ta bu teknolojiye geçişin hızlanmasının sebeplerinden biri de te­massız ödeme yöntemlerinin geniş çapta kabul görmesi. 2023 yılında ülkede yapı­lan tüm ödeme işlemlerinin %60'ı temas­sız olarak gerçekleşti. Özellikle genç ne­sil, mobil ödeme yöntemlerine büyük bir ilgi gösteriyor. 18-34 yaş arasındaki tüke­ticilerin %80’i artık fiziksel kartlarını bi­le kullanmadan doğrudan akıllı telefonla­rı üzerinden ödeme yapmayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra, Visa'nın sunduğu “Tap to Add Card” ve “Tap to Confirm” gibi yeni teknolojiler de bu süreci daha güvenli ve pratik hale getiriyor.

Güvenlik açısından bakıldığında, geliş­miş şifreleme ve kimlik doğrulama yön­temleri sayesinde, bu ödeme teknolojisi oldukça güvenli bir yapı sunuyor. İşlem­ler güvenlik protokolleri ile korunuyor ve üçüncü tarafların verilere erişmesi nere­deyse imkânsız hale geliyor. Ayrıca dijital cüzdanlarla entegre çalışabilmesi, kulla­nıcıların tek bir dokunuşla ödeme yap­masını sağlıyor.

Sonuç olarak, Tap to Phone teknoloji­si yalnızca bir ödeme yöntemi değil, ay­nı zamanda işletmelerin ve tüketicilerin günlük hayatlarını kolaylaştıran bir dö­nüşüm aracı. Hızlı, güvenli ve erişilebilir yapısıyla ödeme dünyasında devrim ya­ratmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl­larda bu teknolojinin yalnızca Birleşik Krallık’ta değil, dünya çapında daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Güzel bir gelecek için…