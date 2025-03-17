SPK’dan kripto varlıklara yeni çerçeve

Merakla beklenen Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili ikincil düzenlemeler nihayet Resmî Gazete’de yayımlandı ve sektörde büyük heyecan yarattı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşundan faaliyetlerine, teknolojik altyapıdan sermaye yeterliliklerine kadar geniş kapsamlı kurallar getiriyor. Düzenlemelerin temel amacı sektöre kurumsallık kazandırmak ve yatırımcıları korumak. Kripto hizmet sağlayıcıları kurucularının mali güç ve itibar bakımından yeterli olmaları şartı getiriliyor. Kuruluşlarda yönetici pozisyonunda görev yapacak kişiler ve ortaklar için ciddi şartlar ve sınırlamalar söz konusu.

Teknolojik altyapıya önem veriliyor

Düzenlemelerde en dikkat çekici konulardan biri teknolojik altyapıya verilen önem. Hizmet sağlayıcıların, TÜBİTAK’ın belirlediği kriterlere uygun bilgi sistemleri altyapısına sahip olması gerekiyor. Cüzdan güvenliği konusunda sıcak ve soğuk cüzdan ayrımının netleştiği görülürken, çok taraflı eşik kriptografisi ve güvenli donanım modülleri gibi ileri teknolojilerin kullanımına vurgu yapılıyor. Platformların alım-satım emirlerini eşleştirdikleri işlem ortamlarının güvenliği, müşteri varlıklarının muhafazası ve transfer işlemlerindeki titizlik mevzuatın merkezinde yer alıyor. Düzenlemeler ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik pazarlama faaliyetlerine de sınırlar koyuyor.

Benzerlikler ön plana çıkıyor

Kripto varlık mevzuatının SPK tarafından düzenlenmesi, yatırım kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları arasındaki benzerlikleri de ön plana çıkarıyor. Her iki kuruluş tipi de anonim şirket olarak yapılandırılırken, kuruluş ve sermaye yeterliliği şartları gibi temel unsurlarda büyük oranda örtüşme var. Platformların kuruluş sermayeleri asgari 150 milyon lira, bu rakam saklama kuruluşları için asgari 500 milyon lira olarak belirlenmiş durumda. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilmek için SPK’dan izin almak zorunda. Yatırım danışmanlığı kapsamında müşterilere doğrudan yönlendirici tavsiyelerde bulunmak her iki kuruluş türünde de sınırlandırılıyor ve yalnızca lisanslı uzmanlar tarafından yapılabiliyor. Fakat platformlar için yatırım danışmanlığı faaliyeti yalnızca, hizmetin alınacağı platform nezdindeki kripto varlık büyüklüğünün cari değeri asgari 50 milyon TL olan müşterilere yönelik olarak yapılabilecek. Portföy yöneticiliği, kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemleri de platformlar için yasaklanmış durumda. Ayrıca, yatırım kuruluşları nasıl ki faaliyetleri boyunca iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol gibi kurumsal yapılara sahip olmak zorundaysa, benzer yükümlülükler kripto varlık hizmet sağlayıcıları için de geçerli olacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu da platformların hayatında önemli bir yere sahip olacak.

Şeffaflık artacak, yatırımcı güveni yükselecek

Kripto varlık düzenlemelerinin önemli bir bölümü yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ancak sermaye yeterliliği ve teknolojik altyapıya ilişkin bazı hükümlerin hayata geçirilmesi için belirli geçiş süreçleri tanımlanıyor. Sermaye yeterliliği hükümlerinin ve bilgi sistemleri kriterlerinin tamamlanması için hizmet sağlayıcılara birkaç ay ila bir yıl arasında değişen süreler veriliyor. Böylece mevcut hizmet sağlayıcıların yeni sisteme adapte olmaları kolaylaştırılmış olacak.Bu düzenlemelerle sektörün şeffaflığı artacak ve yatırımcı güveni yükselecek gibi görünüyor. Ancak düzenlemelere uyum sağlamak için ciddi yatırımlar yapmak zorunda kalacak olan küçük ve orta ölçekli platformlar açısından süreç zorlu geçebilir. Büyük platformlar ise mevcut altyapılarını hızlıca adapte ederek pazar paylarını genişletebilir. Kısacası, Türkiye’de kripto varlık sektörü bu düzenlemelerle önemli bir dönüşüm yaşayacak ve önümüzdeki dönemde daha kurumsal bir yapıya kavuşarak olgunlaşacak.

Güzel bir gelecek için…