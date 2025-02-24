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 Türkiye fintek ekosistemi durum raporu

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

2024 yılı Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Rapo­ru, geçtiğimiz günlerde T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yayımlandı. Raporda, küresel ve Türki­ye fintek ekosisteminin du­rumu, sektördeki gelişmeler, insan kaynağı durumu ve ge­leceğe dair projeksiyonlar de­taylandırıldı.

Raporda da vurgulandığı üzere dünya genelinde fintek eko­sistemi, pandemi sonrası büyü­me hızını yavaşlatarak olgunlaş­ma sürecine girdi. 2024 yılında fintek girişimlerine yapılan risk sermayesi yatırımları 29,5 mil­yar dolara ulaştı. Ancak, bu rakam 2023 yılına kıyasla %13’lük bir düşüş göstermiş durumda. Kü­resel çapta fintek girişimlerinin B2B ve B2C modellerine yöneldi­ğini görüyoruz. Özellikle B2B fin­tek girişimleri toplam yatırımın %41’ini oluşturdu. Türkiye, ge­lişmekte olan fintek ekosistemle­ri içinde regülasyonların hızlan­ması ve girişimlerin büyümesi ile dikkat çekiyor.

Türkiye'de fintek sektörü, 2024 yılında gerçekten büyük bir ivme kazandı. Toplam fintek giri­şimi sayısı 901'e ulaşırken, bunla­rın 731'i aktif olarak faaliyet gös­termeye devam ediyor. Sektörde en çok yatırım çeken alanlar ara­sında borsa ve yatırım hizmetle­ri öne çıkıyor. 2024 yılı itibarıy­la Türkiye’deki lisanslı ödeme ve e-para kuruluşu sayısının 89’a yükseldiğini görüyoruz. Türkiye fintek sektörüne yapılan toplam yatırım miktarı 2024 yılı sonun­da 194 milyon dolara ulaştı.

Rekaberlik gelişiyor

Bankalar fintek ekosistemi­nin önemli bir paydaşı olma­ya devam ediyor. 2024 yılında bankalar, fintek girişimlerine yönelik yatırımlarını artıra­rak sektöre daha fazla enteg­re oldu. Bankaların teknoloji iştirakleri, hızlandırma prog­ramları ve girişim sermayesi fonları aracılığıyla fintek giri­şimlerine destek verdiğini gö­rüyoruz. Bankalar, geleneksel finans hizmetlerini dijitalleş­tirmek için fintek iş birlikleri­ne yöneliyor. Türkiye’de açık bankacılık uygulamaları hız kazanırken, bankaların servis modeli bankacılığına daha faz­la yatırım yapmaya başladığını söyleyebiliriz.

Yine yakından takip ettiği­miz Dijital Türk Lirası, Türki­ye Cumhuriyet Merkez Ban­kası tarafından yürütülen bir proje olarak gelişmeye devam ediyor. 2024 yılında birinci faz çalışmaları tamamlandı. Pilot uygulamalar ve teknik altyapı testleri başarıyla gerçek­leştirildi. Projenin ikin­ci fazında daha geniş çap­lı testler yapılması ve eko­sistemin genişletilmesi planlanıyor. Bu projenin finansal kapsayıcılığı ar­tırarak ekonomiye yeni bir boyut kazandırmasını bekliyoruz.

Fintek sektöründe in­san kaynağı konusu bü­yük önem taşıyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’de yetenek açığının %76 seviyesine ulaş­tığını görüyoruz. Üniversite­lerde fintek alanına yönelik programlar artarken, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Ku­ruluşları Birliği (TÖDEB) gi­bi kurumlar gençleri sektöre kazandırmak için projeler ge­liştiriyor. TÖDEB Fintek Çı­rağı Programı, nitelikli iş gü­cü yetiştirmek amacıyla haya­ta geçirilmiş ve sektöre yeni yetenekler kazandırmayı he­defliyor. Bu konuda hakikaten büyük emekler veriliyor.

Sektördeki gelişmeler açı­sından 2024 yılı önemli adım­ların atıldığı bir yıl oldu. TÖ­DEB’in öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Fintek İş Bir­liği Platformu, Türk devletle­ri arasındaki finansal iş birli­ğini artırmayı amaçlıyor. Tür­kiye’de kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler hız kazanırken, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının daha sıkı regülasyonlara tabi tutulduğunu görüyoruz.

Ben de bu raporda fintek sek­törünün geldiği nokta ve gele­cekteki fırsatlar üzerine dü­şüncelerimi paylaştım. Tür­kiye fintek ekosisteminin büyüme potansiyeli taşıdığına ve inovasyon gücünü artırarak bölgesel bir finansal teknoloji merkezi olabileceğine inanıyo­rum. Hem bu raporun hazırlan­masında hem de ekosistemin kaliteli bir gelişme gösterme­sinde emeği geçen tüm paydaş­lara gönülden teşekkürler.

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