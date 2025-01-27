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İşlerin geleceği

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Dünya hızla değişiyor ve bu değişim çoğu zaman hepimizi hem heyecan­landırıyor hem de endişelendiriyor. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Bu sorunun cevabını bulmak için sıklıkla başvurdu­ğum bir rapor yayımlandı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 1971 yılında Prof. Klaus Schwab tarafından Cenevre, İsviçre’de kuruldu. Kuruluşun temel amacı, dünya çapındaki liderle­ri bir araya getirerek ekonomik, toplum­sal ve çevresel sorunlara çözümler bul­mak için bir platform oluşturmaktı. Her yıl Davos’ta düzenlenen zirvelerle ülke liderleri, şirket yöneticileri ve diğer etki­li figürler bir araya gelerek şekillenmekte olan geleceği tartışır.

Bugün WEF, sadece ekonomiyle değil; teknolojik yenilikler, çevresel sürdürüle­bilirlik ve toplumsal eşitlik gibi konular­la da ilgileniyor. İşte bu bağlamda yayım­lanan “Geleceğin İşleri 2025” raporu, çok kıymetli veriler ve öngörüler sunuyor.

İç piyasada dönüşüm yaşanacak

Rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde iş piyasasında büyük bir dönüşüm yaşana­cak. Bu dönüşümün temel itici gücü tek­nolojik yenilikler, demografik değişimler, yeşil dönüşüm ve ekonomik belirsizlikler. Raporda öne çıkan başlıklara göre, 2025- 2030 arasında 170 milyon yeni iş yara­tılması bekleniyor, ancak bu dönemeçte 92 milyon iş de kaybolacak. Yani net bir 78 milyonluk iş artışından söz ediyoruz.

Hızlı büyüyen meslekler arasında finan­sal teknoloji mühendisliği, yapay zekâ uz­manlığı, veri bilimi ve yeşil enerji mühen­disliği gibi alanlar ön plana çıkıyor. Yete­neklerde dönüşümüme baktığımızda ise 2025-2030 arasında mevcut becerilerin %39’unun değişmesi bekleniyor. Bu da ye­niden beceri kazanma (Reskilling) ve yet­kinlik artırmanın (Upskilling) çok kritik olduğunu gösteriyor. En kritik yetenekler ise analitik düşünce, yaratıcılık, esneklik ve liderlik olarak ön plana çıkıyor.

Rapor, teknolojinin etkilerini özellikle vurguluyor. Üretken Yapay Zekâ (Genera­tive AI) gibi yenilikler iş yapış şekillerimizi değiştirirken, iş gücü ve şirketlerin strate­jilerinde büyük değişikliklere neden olacak.

Finans sektöründe adaptasyon

Bankacılık ve finans sektörü, dijitalleş­me dalgasından en fazla etkilenen alan­lardan biri. 2025-2030 döneminde gele­neksel bankacılıkta operasyonel işlerin büyük kısmını yapay zekâ ve otomasyon devralacak. Bunun bir sonucu olarak ban­ka memurluğu, veri girişi ve tahsilat gibi alanlar hızla gerileyecek. FinTek sektörü, sadece şirketler için değil, bireysel müş­teriler için de yeni hizmetler sunuyor. Di­jital ödeme sistemleri ve blokzincir tek­nolojileri bu alandaki temel trendlerden.

Yeni teknolojilerle birlikte yeni mes­lekler de doğuyor. Finans sektöründe öne çıkan yeni mesleklere baktığımızda ve­ri analistleri ve veri bilimciler, özellikle yapay zekâ destekli karar verme süreçle­ri geliştirmek açısından ön plana çıkıyor. FinTek alanında yazılım ve sistem geliş­tirme uzmanlarının sayısı artıyor. Yeşil finans projeleri ve ESG (Environmental, Social, Governance) stratejileri yükseliş­te olacak. Tabi ki siber güvenlik de yeni tehditlere karşı kritik bir rol oynuyor.

Dönüşümün bir parçası olmak iste­yen çalışanların, yeteneklerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Rapora göre analitik ve eleştirisel düşünce yani prob­lemleri hızlı analiz etme ve çözüm üret­me becerisi önemli olacak. Diğer yandan teknolojiyi sadece kullanmak değil, anla­mak ve optimize etmek de kıymetli hale geliyor. Değişime ayak uydurmak için ye­ni fikirler üretebilmek, belirsiz durumla­ra adapte olabilmek ve stres yönetimi ile birlikte hayat boyu öğrenme anlayışı da çalışanları bir adım öne geçirecek.

Geleceğe dair pek çok belirsizlik olsa da bu dönüşümün özünde büyük fırsat­lar yatıyor. Teknolojinin iş gücü dünyası­nı şekillendirdiği bir dönemde, uyum sağ­layabilen ve yeniliğe açık bireyler ve ku­rumlar daima kazanacak. Unutmayalım ki, geleceğimiz bizim çabalarımız ve viz­yonumuzla şekillenecek.

Güzel bir gelecek için…

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