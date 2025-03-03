Avrupa'da fintek trendleri
Fintek (finansal teknoloji) dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Finovate Europe 2025, bu yıl Londra’da gerçekleştirildi. 25-26 Şubat tarihlerinde finans ve teknoloji dünyasının en önde gelen isimleri, inovasyon ve geleceğe yönelik yeni yaklaşımları tartışmak için bir araya geldi. Bankalar, Fintek girişimleri, regülatör kurumlar ve yatırımcıların buluştuğu etkinlik, sektördeki en kritik trendleri değerlendirmek için benzersiz bir fırsat sundu.
Ben etkinliğe fiziksel olarak katılamadım ancak tüm gelişmeleri yakından takip ettim. Yapılan paneller, tanıtılan yeni teknolojiler ve sektör profesyonellerinin yorumları, Fintek ekosisteminin geleceğine dair oldukça çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Fintek alanında Avrupa’da yaşanan gelişmeler sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir etkiye sahip. Dolayısıyla, bu etkinlikten çıkan sonuçların hem Avrupa finansal ekosistemini hem de Türkiye’deki bankacılık ve Fintek sektörünü derinden etkileyeceği açık.
Bu yıl Finovate Europe 2025'e 150'den fazla konuşmacı ve 1000'den fazla ziyaretçi katıldı. Katılımcılar arasında büyük bankalar, Fintek startup'ları, yatırım fonları, regülatör kurumlar ve üniversiteler bulunuyordu. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Birleşik Krallık Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) gibi düzenleyici kuruluşlar, finans ekosisteminin geleceğine dair kritik konuları masaya yatırdı.
Blokzincir, gömülü finans ve yapay zekâ
Etkinlik boyunca dijital varlıklar ve blokzincir teknolojisinin finans sektörüne etkisi yoğun bir şekilde tartışıldı. Blokzincirin geleneksel bankacılığa entegrasyonu ve dijital varlıkların regülasyonlarla uyumlu bir şekilde büyük finans kurumları tarafından kabul görmesi etkinliğin en çok tartışılan konularından biri oldu. Kripto paraların volatilitesine rağmen, blokzincir teknolojisinin sunduğu merkeziyetsiz finans ve akıllı kontratlar gibi yeniliklerin bankalar tarafından benimsenmesi gerekliliği vurgulandı. Bazı panellerde, dijital varlıkların gelecekte geleneksel finans sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geleceği konusunda görüşler dile getirildi.
Gömülü finans kavramı, finans sektöründe dönüşüme yol açan önemli gelişmelerden biri olarak ele alındı. Perakende ve e-ticaret platformlarının, finansal hizmetleri doğrudan müşterilerine sunarak bankalara olan ihtiyacı azaltabileceği konusu tartışıldı. Finansın dijitalleşmesiyle birlikte, geleneksel bankaların Fintek firmalarıyla entegrasyon içerisinde çalışmasının zorunlu hale geleceği düşünülüyor.
Yapay zeka ve makine öğrenmesinin finansal hizmetlerde kullanımı etkinlik boyunca dikkat çeken başka bir konu oldu. Agentic AI olarak adlandırılan ve finansal analizden kredi skorlama sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan bu yeni nesil yapay zeka uygulamalarının bankacılığı yeniden şekillendireceği dile getirildi. Bu teknolojilerin etik kullanımı, verilerin güvenliği ve tarafsızlık konuları üzerinde de duruldu.
Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri ve finans sektöründeki regülasyonların Fintek firmaları üzerindeki etkisi de etkinliğin odak noktaları arasındaydı. PSD3 ve MiCA gibi yeni finansal regülasyonların, Fintek şirketlerinin hareket alanlarını yeniden şekillendireceği vurgulandı. Yeni düzenlemelerle birlikte, finansal hizmetlerin daha şeffaf ve tüketici dostu hale gelmesi hedefleniyor.
Finovate Europe 2025, Fintek ekosisteminin nereye evrildiğini anlamak için çok kritik bir etkinlik oldu. Avrupa’daki düzenlemeler, finansal teknoloji yatırımları ve yeni gelişmekte olan trendler, Türkiye pazarını da etkileyecek. Dünya Fintek ekosisteminin böyle bir dönüşüm geçirdiği bir dönemde, Türkiye’nin de bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendi Fintek ekosistemini güçlendirmesi büyük bir fırsat sunuyor.
Gelecek, inovasyonu takip edenlerin olacak!
Bugün ayrıca tüm DÜNYA ekibi ile birlikte özel bir sayı çıkarıyoruz. Bir parçası olmaktan gurur duyduğum ve ekonomi yayıncılığında 45. yılına ulaşan DÜNYA Gazetesi’ni kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.