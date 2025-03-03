Avrupa'da fintek trendleri

Fintek (finansal teknoloji) dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Fino­vate Europe 2025, bu yıl Londra’da gerçek­leştirildi. 25-26 Şubat tarihlerinde finans ve teknoloji dünyasının en önde gelen isimle­ri, inovasyon ve geleceğe yönelik yeni yakla­şımları tartışmak için bir araya geldi. Banka­lar, Fintek girişimleri, regülatör kurumlar ve yatırımcıların buluştuğu etkinlik, sektördeki en kritik trendleri değerlendirmek için ben­zersiz bir fırsat sundu.

Ben etkinliğe fiziksel olarak katılamadım ancak tüm gelişmeleri yakından takip et­tim. Yapılan paneller, tanıtılan yeni teknolo­jiler ve sektör profesyonellerinin yorumları, Fintek ekosisteminin geleceğine dair olduk­ça çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Fintek ala­nında Avrupa’da yaşanan gelişmeler sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir et­kiye sahip. Dolayısıyla, bu etkinlikten çıkan sonuçların hem Avrupa finansal ekosistemi­ni hem de Türkiye’deki bankacılık ve Fintek sektörünü derinden etkileyeceği açık.

Bu yıl Finovate Europe 2025'e 150'den faz­la konuşmacı ve 1000'den fazla ziyaretçi ka­tıldı. Katılımcılar arasında büyük bankalar, Fintek startup'ları, yatırım fonları, regüla­tör kurumlar ve üniversiteler bulunuyordu. Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Birleşik Krallık Fi­nansal Yönetim Otoritesi (FCA) gibi düzenle­yici kuruluşlar, finans ekosisteminin gelece­ğine dair kritik konuları masaya yatırdı.

Blokzincir, gömülü finans ve yapay zekâ

Etkinlik boyunca dijital varlıklar ve blok­zincir teknolojisinin finans sektörüne etkisi yoğun bir şekilde tartışıldı. Blokzincirin ge­leneksel bankacılığa entegrasyonu ve dijital varlıkların regülasyonlarla uyumlu bir şekil­de büyük finans kurumları tarafından kabul görmesi etkinliğin en çok tartışılan konula­rından biri oldu. Kripto paraların volatilite­sine rağmen, blokzincir teknolojisinin sun­duğu merkeziyetsiz finans ve akıllı kont­ratlar gibi yeniliklerin bankalar tarafından benimsenmesi gerekliliği vurgulandı. Bazı panellerde, dijital varlıkların gelecekte gele­neksel finans sisteminin ayrılmaz bir parçası haline geleceği konusunda görüşler dile geti­rildi.

Gömülü finans kavramı, finans sektörün­de dönüşüme yol açan önemli gelişmelerden biri olarak ele alındı. Perakende ve e-ticaret platformlarının, finansal hizmetleri doğru­dan müşterilerine sunarak bankalara olan ihtiyacı azaltabileceği konusu tartışıldı. Fi­nansın dijitalleşmesiyle birlikte, geleneksel bankaların Fintek firmalarıyla entegrasyon içerisinde çalışmasının zorunlu hale gelece­ği düşünülüyor.

Yapay zeka ve makine öğrenmesinin finan­sal hizmetlerde kullanımı etkinlik boyun­ca dikkat çeken başka bir konu oldu. Agen­tic AI olarak adlandırılan ve finansal analiz­den kredi skorlama sistemlerine kadar geniş bir alanda kullanılan bu yeni nesil yapay ze­ka uygulamalarının bankacılığı yeniden şe­killendireceği dile getirildi. Bu teknolojilerin etik kullanımı, verilerin güvenliği ve tarafsız­lık konuları üzerinde de duruldu.

Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri ve finans sektöründeki regülasyonların Fin­tek firmaları üzerindeki etkisi de etkinliğin odak noktaları arasındaydı. PSD3 ve MiCA gibi yeni finansal regülasyonların, Fintek şir­ketlerinin hareket alanlarını yeniden şekil­lendireceği vurgulandı. Yeni düzenlemelerle birlikte, finansal hizmetlerin daha şeffaf ve tüketici dostu hale gelmesi hedefleniyor.

Finovate Europe 2025, Fintek ekosistemi­nin nereye evrildiğini anlamak için çok kritik bir etkinlik oldu. Avrupa’daki düzenlemeler, finansal teknoloji yatırımları ve yeni geliş­mekte olan trendler, Türkiye pazarını da et­kileyecek. Dünya Fintek ekosisteminin böy­le bir dönüşüm geçirdiği bir dönemde, Tür­kiye’nin de bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendi Fintek ekosistemini güçlen­dirmesi büyük bir fırsat sunuyor.

Gelecek, inovasyonu takip edenlerin olacak!

Bugün ayrıca tüm DÜNYA ekibi ile bir­likte özel bir sayı çıkarıyoruz. Bir parça­sı olmaktan gurur duyduğum ve ekonomi yayıncılığında 45. yılına ulaşan DÜNYA Gazetesi’ni kutluyor, emeği geçen herke­se teşekkür ediyorum.