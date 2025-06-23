CFO, muhasebe müdürleri ve mali müşavirlerle vergi incelemesi süreci sohbeti
Vergi inceleme fırtınaları başladı. Geminin limana sağ salim, az hasarla varabilmesi için iyi yönetilmesi gerekiyor.
Bu süreçte şirketin mali işler bölümü, YMM’si ile vergi uyuşmazlıklarına destek olacak avukatlar eş güdüm içinde çalışmalıdır.
Şirketler şunu bilmeli ki vergi incelemesi ve sonucunda uyuşmazlığın uzlaşma veya dava da yönetilmesi ayrı bir iş.
Ayrı, mesai harcanarak, gerektiği kadar zaman ve özen gösterilerek yapılması gereken bir iş.
Ayrı bir tecrübe de gerektirdiği açık. Bu nedenle şirketlerin bu işi, YMM’lerinin, kendi veya dışarıdan hizmet aldıkları muhasebe kadrolarının doğal bir uzantısı gibi görmeleri doğru bir yaklaşım değil.
YMM’ler veya muhasebe kadroları mevcut işler ve kapsamla zaten çok dolu oluyor ve inceleme sürecinde gerekli seviyede mesaiyi harcayamayabiliyorlar.
Bu nedenle bu iş ayrı bir iş olarak ele alınmalı ve yönetilmeli.
Bir de sizden ricam konunun yargıya gitme ihtimali varsa, vergi ceza ihbarnamesi geldikten, vergi inceleme raporu tebliğ edilip dava için 15-20 gün kala avukat derdine düşmeyin. Daha inceleme başlarken bu konuya avukatları da dahil etmekte çok fayda var. Her şeyden önemlisi süreleri kaçırmayın.
10 adımda tutanaklarda dikkate edilecek hususlar
1-Yaptığınız tüm açıklamalar kendi içinde, diğer işlemler ve sonuçlarla mantıki tutarlılık taşımalı. Açıklamanızın yılın bütününe ve çoklu yıl etkisi gözetilmeli.
2-Verdiğiniz cevap ve açıklamaların altı dolu ve ispat edilebilir olmalı. Cevaplarınız sonrasında ayağınıza dolanmamalı. Yaptığımız açıklama, tablolar ve belgeler aleyhinize delil olabilir.
3-Aynı dili konuşmuyor olabilirsiniz ki bu en fazla karşı karşıya kaldığımız husus. Vergi, vergici dili ve mantığı ile muhasebe dili ve mantığı aynı değil.
4-Quasimodo (Victor Hugo, Notre Dame’ın Kamburundaki Zangoç figürü, bana gülümsedi. Bana su verdi repliği), müfettişle aramız iyi kompleksine dikkat. İşi sosyal ilişkiler veya bağlantılarla idare etmeye çalışmayın, edeceğini söyleyenlerden de kaçının. İnceleme elemanı ister istemek avcı modundadır. Kendi işini yapıyor, varsa bir hatayı bulmaya çalışıyor.
Dikkatli, özenli, saygılı, mesafeli bir ilişki yürütülmeli. İncelemenin temeli doğal olarak şüphe, test ve doğrulamadır.
5-Şirketin tüm açıklamaları, belge, bilgi akışı tek elden olmalı.
6Fiili envanter yapılıyorsa mutlaka konunun uzmanı bir avukat da olmalı. Tutanakta yapılacak açıklama ve konulacak rezervler önemli.
7-Aramalı incelemede de hemen şirket avukatları haberdar edilmeli.
8-Son tutanakta yapılacak tüm açıklamalar çok önemli. Tutanaklarda inceleme elemanının yorum ve sonuçlarının tarafınızdan kabul gördüğü sonucu çıkmamalı. Tutanakta katılmadığınız tespit ve açıklamaları açıkça belirtin. Olabildiğince sadece defter ve kayıtlarda ne varsa onun o şekilde yer almasını sağlayın. Anlamadığınız soruyu kendi anladığınız gibi cevaplamayın ya da soruyu doğru anladığınızdan emin olun. Soruların amacını, varılmak istenen hukuki sonucu anladığınızdan emin olun.
9Yardım alın. İlgili tüm birimleri işin içine katın. Doğru olmayan bilgi vermeyin. Karşınızdakiler en az sizin kadar akıllı olduğunu unutmayın.
10Sektörle ilgili kurumsal tecrübe ve bilgi alış verişi vardır. Ellerinde nerelerde ne gibi sorunlar olabileceğine, özellikle nerelerde risk olduğuna ilişkin bir risk değerlendirme ve kontrol edilmesi gereken hususlar listesi vardır. İnceleme elemanı sizi önündeki dosya, verilen iş emrindeki tarif veya nedenlerle farklı görüyor olabilir. Sektördeki incelemeler veya sorunlu konulardaki gelişmelerden haberdar mısınız?
Şirketinizdeki riskli konulara ne derece hakimsiniz.
20 başlıkta dava süreci nasıl ele alınmalı?
1-Konunun büyüklüğüne göre gerekirse birden fazla uzmandan inceleme raporunun gözden geçirilerek konuya ilişkin değerlendirme, yol haritası önerileri alınabilir.
2-Kullanılacak ana ve ilave argümanların belirlenmesi, sıralanması, ağırlık oranlarının formüle edilmesi çalışması yapılmalıdır.
3-Dosyaya sunulabilecek ilave yazılı uzman/ akademisyen görüşü, belge önerisi.
4-YMM raporu gerektiren hususlar varsa bu konularda özel amaçlı raporlar oluşturulması ve sunulması yararlı olur.
5-Teknik uzman raporu, değerlendirmesi gerekiyor olabilir mi? Hangi konuda, hangi içerikle?
6-Sanayi odası vb. bir oda veya birlikten alınabilecek yazı, belge vb. sorunun çözümüne katkı verebilir mi?
7-Bazen Türkiye’deki kurumlardan veya bir başka ülke resmi dairesinden veya kurumundan belge, açıklama istenip dosyaya sunulabilir. Dosyaya sunulacak yabancı belgelerin apostilli olmasına dikkat edilir.
8-Geniş bir literatür taraması yapılarak, konuya ilişkin gazete yazıları, makaleler, kitap vb. çalışmalar dosyaya sunulabilir.
9-Danıştay dairelerinin bu konudaki olumlu olumsuz tüm kararlarının tarihsel süreçteki gelişiminin araştırılması. Olumlu ve olumsuz kararların içerikleri ve detaylarının mevcut olayla benzerlik ve farklarının belirlenmesi.
10-Kararlar istikrar kazanmış, dava sorunsuz görünüyorsa farklı, sorunlu görünüyorsa ne gibi ilave çalışmalar yapılması gerektiğinin tespiti.
11-Kararlarda dayanılan olumlu-olumsuz gerekçeler dilekçelerde işlenmiş mi?
12-İdarenin argümanlarının hepsine gerektiği ölçüde cevap verilmiş mi?
13-Danıştayda duruşma yapılması bir ihtiyaç veya yarar sağlayacaksa, duruşma talebinin, dosyanın bu çerçevede ilave başvurularla güçlendirilmesi.
14-Duruşmada hangi argümanlar, hangi sırayla, hangi vurguyla seslendirilmeli, kimler hazır bulunmalı, ilave belge sunumu vb. konuların planlanması.
15-Konuya ilişkin oda, birlik, dernek vb. yarı kamu niteliğindeki kurumların görüş ve değerlendirmeleri önem arz edebilir.
16-Konuya ilişkin tüm kanun maddeleri(güncel haliyle), muktezalar, sirküler ve tebliğ açıklamaları daha ilk aşamada gözden geçirilmelidir.
17-Anayasa Mahkemesi kararları konu özelinde gözden geçirilmelidir.
18-Anayasal ilkeler çerçevesinde değerlendirme yapılmalıdır.
19-Ahim kararları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalı.
20-Usul hukuku değerlendirmeleri yapılmalıdır.