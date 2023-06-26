Damga Vergisi Kanunu iptal edilmelidir!
Değerli okurlar, Devletimizin gelire ihtiyacının büyük olduğu bir dönemde, gelir azaltıcı önerilerin hoş karşılanmayacağını tabi ki biliyorum. Ancak, radikal gibi görünen bu önerimin, beklenenin aksine geliri artırıcı etkisi de olabileceğini düşünüyorum.
Şu sıralar mali idarenin çok sayıda gelir getirici düzenleme üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu konuya da bu düzenleme paketi içinde bir denge unsuru olarak yer verilebilir. Belki ilk etapta, verginin en fazla ve en rahat toplandığı bir kaç kalem bırakılıp geri kalanları tamamı iptal edilerek başlanır.
44 yıldır çözemediğim muamma
Efendim, hukuk fakültesi yıllarımı da katarsam 44 yıldır ben bu damga vergisinin hangi gerekçe ile alındığını çözemedim. Tüm işletmelerin adeta tüm alım, satım ve işlemleri üzerinden, hatırı sayılır bir vergi alınmaya çalışılmakta, ama doğal olarak başarılamamakta. Bu vergi kadar vergi direnişini körükleyen vergi azdır. Kimse bu vergiye bir mantık bulamadığı için, herkes ödememek için ne yapacağını şaşırıyor.
Haksız rekabet yaratıyor
Damga vergisini kimler ödüyor diye bir analiz yapılsa, çıkacak sonuç büyük bir ihtimalle göz önünde olan büyük kuruluşlar, devletle iş yapan şirketler şeklinde olacaktır. Bu durum başlı başına rekabet hukukuna da aykırılık teşkil etmektedir.
Gereksiz bir kanun dışılık/ suçluluk duygusu yaratıyor
Vergi, devletin vatandaşlarının bir kısım kaynaklarını kanun gücü ile zorla almasıdır. Vergi kanunları eşitlik, güce göre alınma, hukuki olma gibi temel prensiplere uyulduğu müddetçe daha kolay kabul görmekte, bu ilkelerden uzaklaşıldıkça vergide uyumsuzluk artmaktadır. Damga vergisi dışında, gayrimenkul alım satım (tapu) harçları, veraset vergisi, vergide yaygın direnç noktaları yaratan konuları oluşturmaktadır. Tapuda harçlar nasıl zaman zaman azaltılıyorsa, veraset vergisi nasıl tartışılıyorsa vatandaş nezdinde hukuki bir gerekçesi bulunmayan damga vergisinin de tadilatları bir yana bırakıp ortadan kaldırma zamanı geldi kanaatindeyim.
Kurumsallaşmanın cezası gibi
Damga vergisi Türkiye de adeta kurumsallaşmanın cezası haline geldi. Kurumsallaşmayı, kayıtlılığı teşvik etmemiz gerekirken bu vb. uygulamalarla kayıtlılığı, kurumsallaşmayı daha da maliyetli hale getiriyoruz. Yani damga vergisi kayıtlı çalışmanın cezası, kayıt dışı kalma ve devam etmenin ödülü gibi.
Amerika bağımsızlık savaşı damga vergisinden çıkmış
Rivayet odur ki Amerika'nın İngilizlere karşı verdikleri bağımsızlık savaşının gerekçelerinden biri de İngilizler 'in koydukları damga vergisi benzeri bir vergiymiş.
Meclisimize açık dilekçe
Yukarıda ortaya koyduğum gerekçelerle, yüce Meclisimiz 'in değerli üyelerinden bu parlamento döneminde konuyu ele almalarını saygılarımla arz ve talep ediyorum efendim.