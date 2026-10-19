e-Tebligatta yeni dönem: Anayasa Mahkemesi’nin itirazı karşılandı mı?

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Değerli okurlar, 6 Nisan’daki yazımda Anayasa Mahkemesi’nin e-tebligata el attığını, topun TBMM’de olduğunu yazmıştım. Top Meclis’ten döndü: 7587 sayılı Kanun ile VUK 107/A yeniden yazıldı ve 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girdi. 11 Ekim’de de uygulamayı düzenleyen 596 sıra no’lu VUK Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ ile sisteme henüz girmemiş zorunlu mükellefler için son gün 30 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Anayasa Mahkemesi 15 Ocak 2026 tarihli, E.2025/94, K.2026/11 sayılı kararıyla VUK 107/A’nın üçüncü fıkrasındaki şu ibareyi iptal etti: Bakanlığın “tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye” yetkili olması. Karar 3 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. İptal, yayımdan dokuz ay sonra, 3 Ocak 2027’de yürürlüğe girecekti.

Kararın özü üç noktada toplanıyor:

1 Mahkemeye erişim hakkı: E-tebligata hukuki sonuç bağlanması dava açma sürelerini doğrudan başlattığı için bu hakkı sınırlıyor. Bu sınırlama ancak kanunla yapılabilir.

2 Belirsiz yetki devri: Kimlerin zorunlu kapsama gireceği ve temel usuller kanunda çizilmeden Bakanlığa bırakılmış. Bakanlık da bu yetkiyle kapsamı tebliğlerle adım adım genişletmiş.

3 Diğer iddialar incelenmedi: Mahkeme, mahkemeye erişim yönünden aykırılığı yeterli gördüğü için başvuran mahkemenin ileri sürdüğü diğer aykırılık sebeplerine girmedi.

Kısa cevap: Anayasa Mahkemesi’nin itirazı şekil olarak karşılandı, mükellefi koruma önerileri ise büyük ölçüde karşılanmadı.

7587 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle zorunlu kapsam doğrudan kanuna yazıldı: kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler ile ÖTV (II) sayılı listedeki taşıtların ilk iktisabında adına tescil yapılanlar. Çıkış halleri de kanunda. 596 sıra no’lu Tebliğ ise uygulamayı ayrıntılandırdı.

Tablonun gösterdiği şu: Meclis, Anayasa Mahkemesi’nin çizdiği asgari çerçeveyi doldurdu. Ama 6 Nisan’da “yapılacak düzenleme yalnızca mevcut idari pratiği yasallaştırmakla yetinmemeli” diye yazdığım risk büyük ölçüde gerçekleşti. Tebligatın yerini kanun belirliyor; tebligatın mükellefe gerçekten ulaşmasını ise kimse güvenceye almıyor.

Devam eden davalar ne olacak?

Burada tarih belirleyici. 1 Temmuz 2026’dan önce yapılmış tebligatlar, sonradan iptal edilen yetki hükmüne ve 456 sıra no’lu eski Tebliğ’e dayanıyor. 1 Temmuz sonrası tebligatlar ise artık kanundaki yeni çerçeveye tabi.

Eski tebligatlar için önemli bir gelişme var. Danıştay 3. Dairesi 6 Nisan 2026 tarihli, E.2024/4288, K.2026/1632 sayılı kararında, iptal kararının yürürlüğünün ertelenmiş olmasının Anayasa’ya aykırılığı tespit edilen kuralın derdest davalarda uygulanmaya devam edeceği anlamına gelmediğini kabul etti. Daire’nin kurduğu zincir şu:

1 Tebligat hukuki sonuç doğurmamışsa vergi alacağı kesinleşmemiştir.

2 Kesinleşmemiş alacak için ödeme emri ve haciz yoluna gidilemez.

3 Bu alacağa dayanan haciz hukuki dayanaktan yoksun kalır.

Karar oyçokluğuyla verildi; bu yüzden her dosyada aynı sonuç peşinen beklenmemeli. Mahkemeler mükellefin ihbarnameden fiilen haberdar olduğu gerekçesiyle tebligat tartışmasını aşıp doğrudan esasa girmeyi tercih edebilir. Bu nedenle tebligatın geçersizliğine dayanan her dilekçede, işlemin esasına yönelik iptal sebepleri de mutlaka ayrıca yazılmalı.

Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez. Süresi geçmiş, kesinleşmiş ve dava konusu edilmemiş işlemler için bu karar tek başına yeni bir dava hakkı doğurmaz. Asıl fırsat, halen derdest olan dosyalar ile tebliğden fiilen haberdar olunmadığının ispat edilebildiği “yeni öğrendim” davalarında.

Zaten sistemde olanlar:

1 Bugün Dijital Vergi Dairesi’ne girip kayıtlı telefon ve e-posta bilgilerinizi kontrol edin. Muhasebecinizin veya bir çalışanınızın numarası kayıtlıysa kendi numaranızı da ekleyin.

2 SMS ve e-posta bildirimini mutlaka talep edin. Bildirim talebe bağlı; istemezseniz hiç gelmeyebilir.

3 Bildirime güvenmeyin. Kutuyu en az haftada bir, şirketlerde bir sorumlu kişi atayarak açın. Mesaj gelmese de beşinci günün sonunda süre işlemeye başlıyor.

4 Muhasebeci değiştirdiğinizde e-tebligat bilgilerini aynı gün güncelleyin; bu değişikliğin sorumluluğu artık açıkça sizde.

İşini kapatmış gerçek kişiler ve 65 yaş üstü: Sistemden çıkış kendiliğinden olmuyor. Çıkış hakkınız doğduysa başvurun; doğmadıysa kutunuzu kapatana kadar takip etmeye devam edin.

Davası devam edenler: Dayanak tebligat 1 Temmuz 2026’dan önce yapıldıysa, Anayasa Mahkemesi kararı ile Danıştay 3. Dairesinin Nisan kararını dilekçede mutlaka ileri sürün. Ancak esasa ilişkin itirazlarınızı da eksiksiz yazın. Elektronik tebligatın olay kayıtlarını vergi dairesinden talep edin; Tebliğ bu kayıtların ilgilisine verileceğini açıkça düzenliyor.

E-tebligatla ödeme emri veya haciz ile karşılaşanlar: Ödeme emrine karşı dava süresi tebliğden itibaren 15 gün. Tebligatın geçersiz olduğunu düşünseniz bile bu süreyi kaçırmayın.

İdareye ve Meclis’e: Önerilerim geçerliliğini koruyor. Hiç açılmayan kutulara ikinci bir kanaldan uyarı gönderilmesi ve ibraz talebi yanıtsız kaldığında yoklama yapılması kanun değişikliği bile gerektirmiyor; idari bir kararla hayata geçirilebilir.

Her somut durumu muhasebeciniz ve avukatınızla birlikte değerlendirmenizi öneririm.

Son söz

Anayasa Mahkemesi “kimin e-tebligata tabi olacağını kanun söylesin” dedi; Meclis de söyledi. Ama asıl sorun, tebligatın kime ait kutuya düştüğü değil, mükellefin onu görüp görmediğiydi. Bu sorun yerinde duruyor. O yüzden önümüzdeki dönemin pratik kuralı şu: Kutunuzu idare değil, siz takip edeceksiniz. 30 Kasım’dan önce sisteme girin, bildirimi talep edin, bilgilerinizi güncelleyin ve kutuyu düzenli açın.