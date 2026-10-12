Yapay zekâ aboneliğinin faturasının KDV’si de stopajı da tartışılacak
Şirketler ve serbest meslek erbapları artık ChatGPT, Claude, Gemini gibi yapay zekâ programlarına aylık abone oluyor, ödemeyi de çoğu zaman kredi kartıyla yapıyor.
Elimde şu an herhangi bir veri yok ancak bu alanda aboneliklerin patlama yaptığını ve çok hızlı büyüyeceği artık tahmin olmanın ötesine geçti. Doğal olarak bu alanda da yakın gelecekte, stopaj, kdv ve hatta yapay zeka şirketlerinin gelirlerinin Dijital Hizmetler Vergisine tabi olup olmadıkları veya mevcut hâkliyle değil sonucuna varılırsa tabi kılınmaları tartışmaları başlayacaktır. Bugün kdv ve stopaj açısından yapılacak tartışmalar için başlangıç oluşturuyoruz.
Abonelik vergi mükellefiyet numarası bildirilerek ticari veya serbest meslek mükellefi adına yapıldıysa
Hizmet veren dar mükellef şirketin düzenlediği faturada KDV gösterilmiyor. Kdv nin sorumlu sıfatıyla beyan ve ödenmesi gerekiyor. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen kdv , ödendiği ay bir nolu kdv beyanında indirim konusu yapılabiliyor. KDV konusu vergi mükellefi olarak yaptırılmış abonelikler için oturmuş vaziyette. Mükellef aboneler için tek tartışma konusu stopaj noktasında olabilir ki ona aşağıda değineceğiz.
Abone bireysel yapıldıysa
Abonelik TC kimlik no bildirilerek bireysel abonelik şeklinde kişi adına yapıldıysa, hizmeti veren şirketin düzenlediği faturada Türkiye %20 KDV şeklinde ayrıca KDV de gösteriliyor. Bu faturaların KDV sinin 3 nolu KDV beyanı ile faturayı düzenleyen şirket tarafından Türkiye ye beyan edildiği anlamına geliyor. Bireysel abonesiniz ve faturanız da kdv gösterilmemişse , çok büyük bir olasılıkla (KDV içinde bir fiyat vermedi ise) fatura düzenleyen şirketin 3 nolu kdv beyanı vermediği anlamına gelmektedir. ‘’Bu durumda bireysel abone kdv den sorumlu olur mu?’’ konusuna girmeyeceğim. Bireysel abonelerin stopaj yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Abone bireysel yapıldı ancak deftere kaydedilecekse ne olacak?
Uygulamada çoğu abonelik bireysel hesapla alınıyor ve işin rengi burada değişiyor. Cevaplanmamış sorular var:
1 Bireysel hesapla alınan aboneliğin faturası deftere kaydedilebilir mi? Faturada görünen KDV indirim konusu yapılabilir mi, yoksa ayrıca 2 No.lu beyanname mi verilir?
2 Yapılan ödeme “hizmet bedeli” mi, yoksa “gayrimaddi hak (royalty) bedeli” mi? Stopaj yapılmalı mı?( Bu soru mükellefler için de geçerli)
1 KDV: İki ayrı rejim var
Bireysel plana abone olduğunuzda platform sizi mükellef olmayan kişi sayıyor, faturaya Türkiye KDV’sini yansıtıyor ve 3 No.lu rejimde beyan ediyor. Fatura Türk mevzuatına göre düzenlenmiş bir belge değil; sağlayıcının defter tutma ya da VUK’a uygun fatura kesme yükümlülüğü yok.
Bunun mükellef için sonucu şu:
- Faturayı deftere kaydetmezseniz (örneğin özel gider sayarsanız) bir sorun doğmuyor.
- Kaydeder ve KDV’yi indirirseniz, KDV’nin gerçekten 3 No.lu beyana dahil edilip edilmediğini ispatlamanız pratikte çok zor. İndirim reddi riski var.
- Yedek çözüm olarak 2 No. lu beyan verirseniz, bu kez aynı KDV’yi hem platforma hem Hazine’ye ödemiş olursunuz. Vermezseniz de vergi ziyaı cezalı bir tarhiyat gündeme gelebilir.
- Stopaj: “Hizmet bedeli” mi, “kullanım hakkı bedeli” mi?
Stopaj yükümlülüğü ancak ödemeyi yapan mükellefse gündeme gelir. Mükellef olmayan bir kişinin kendi adına yaptığı ödemede stopaj sorumluluğu yoktur.
Tartışma ödemenin nitelendirilmesi ile ilglidir. Standart yazılım aboneliğinde hazır bir yazılım kullanılıyor, yazılımın kopyalama, değiştirme ya da dağıtma hakkı devredilmiyor. Bu durumda yabancı firmanın kazancı ticari kazançtır ve stopaj yapılmaz. Piyasada uygulamada büyük ölçüde budur. Yapılan hizmet diye nitelendirilirse normalde %20 stopaja tabi, ancak hizmeti Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasına taraf bir devletin mukimi veriyorsa stopaj yapılmayabilecektir.
Karşı görüş de savunulabilir: Abonelik bir yazılımı kullanma hakkının karşılığıdır, kullanma hakkı ise gayrimaddi hak sayılabilir; yani royalty. Bu görüşe göre ÇVÖA yoksa %20, ÇVÖA varsa anlaşmadaki royalty oranı (çoğu anlaşmada %10 civarı) uygulanır, ayrıca mukimlik belgesi gerekir . Net ödeme anlaşmalarında stopaj brüt tutar üzerinden hesaplanır. Yani “faturada hizmet yazıyor” demek tek başına yetmez; sözleşmenin özü belirleyici.
Mükellefler için öneriler
1 Mükellef olmayan, kendi adına abone olanlar: KDV’yi platform 3 No.lu rejimde ödüyor; stopaj yükümlülüğü yok. Yapılacak bir şey yok.
2 Mükellef olup bireysel hesapla abone olanlar: Faturayı deftere kaydetmeyi bırakıp özel gider saymak en güvenli yol. Gider yazmak istiyorsanız KDV’yi indirmeyin, faturayı gider olarak kaydedip KDV’yi maliyete ekleyin; ama 2 No. lu beyan sorusunu muhasebecinizle ayrıca değerlendirin.
3 Şirket adına, kurumsal hesapla abone olanlar: KDV-2/KDV-1 akışı net. Stopaj konusunda risk almak istemeyenler, stopaj yapıp ihtirazi kayıtla beyan etme ve sonra dava yoluna gidebilirler.
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