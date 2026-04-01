Ekonomik görünüm: Mart 2026’da sektörel güven ve fiyat istikrarı çıkmazı
Türkiye ekonomisinin nabzını tutan öncü göstergeler, 2026 yılının Mart ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde bir "soğuma" evresine girildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son veriler, makroekonomik dengelerin hem talep hem de arz cephesinde önemli meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Mart ayı itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerinin tüm ana sektörlerde gerilemesi, iktisadi faaliyetin sürdürülebilirliği açısından dikkatle analiz edilmesi gereken bir tablo sunuyor.
Sektörel güven endekslerinde genel geri çekilme
Mart 2026 verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre %0,5 oranında azalarak 113,2 değerine gerilerken, perakende ticaret sektöründe bu düşüş daha sert bir şekilde %2,0 olarak gerçekleşmiş ve endeks 113,6 değerini almıştır. İnşaat sektörü ise %3,9’luk kayıpla 80,6 değerine inerek daralmanın en belirgin hissedildiği alan olmuştur. Bu düşüşler, sadece psikolojik bir karamsarlığı değil, aynı zamanda reel sektörün gelecek üç aylık dönemdeki beklentilerinin de zayıfladığını işaret etmektedir.
Özellikle hizmet sektöründe, "gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi" alt endeksinin Şubat ayına göre %3,0 oranında azalması, perakende tarafında ise "gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi"ndeki %4,4'lük sert düşüş, tüketici harcamalarındaki ivme kaybının habercisi niteliğindedir.
Faaliyeti kısıtlayan temel faktörler: Talep mi, finansman mı?
Sektörlerin bu performans düşüşünün arkasındaki nedenlere baktığımızda, "talep yetersizliği" ve "finansman sorunları"nın kronikleşen birer kısıtlayıcı faktör olduğu görülmektedir. Hizmet sektöründe 2025'in son çeyreğinden itibaren talep yetersizliği şikayetleri %8-10 bandında seyretmektedir. Perakende sektöründe ise bu oran %13 seviyelerinde kalmaya devam ederken, finansman sorunlarının (yaklaşık %15-18) işletme sermayesi üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu anlaşılmaktadır.
İnşaat sektöründe durum daha da dramatiktir. Sektörde faaliyetleri kısıtlayan en büyük engel %25-26 ile finansman sorunları olmaya devam etmektedir. Bunu %11-12 ile talep yetersizliği takip etmektedir. Güven endeksinin 80,6 gibi eşik değerin (100) oldukça altında seyretmesi, yüksek finansman maliyetlerinin ve daralan kredi hacminin inşaat faaliyetlerini baskıladığını teyit etmektedir.
TÜFE ve enflasyon dinamikleri: Fiyat beklentilerinde katılık
Makroekonomik tablonun diğer tarafında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yer almaktadır. 2025 yılı boyunca %50'li seviyelerde seyreden yıllık enflasyonun, 2026'nın ilk çeyreğinde de katı bir görünüm sergilediği gözlemlenmektedir. Özellikle hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde "gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi" endekslerinin yüksek seviyelerini koruması (hizmetlerde 112,2, perakendede 121,6), maliyet yönlü baskıların fiyatlama davranışlarına yansımaya devam edeceğini göstermektedir.
TÜFE'deki aylık değişimlerin sürekliliği, hanehalkının satın alma gücünü erozyona uğratmakta ve bu durum güven endekslerindeki "talep yetersizliği" vurgusunu besleyen temel bir döngü oluşturmaktadır. Enflasyonun yüksek seyri, faiz oranlarının sıkı kalmasına neden olurken, bu da inşaat ve perakende gibi faize duyarlı sektörlerde finansman maliyetlerini artırarak güveni aşağı çekmektedir.
Sonuç ve makroekonomik değerlendirme
Özetle, Mart 2026 verileri Türkiye ekonomisinin "yüksek enflasyon - düşük güven" sarmalıyla mücadelesini sürdürdüğünü göstermektedir. Hizmet ve perakende sektörlerindeki soğuma sinyalleri, iç talepteki yavaşlamanın bir göstergesi olarak dezenflasyon süreci için olumlu bir sinyal gibi okunabilirse de, inşaat sektöründeki sert düşüş ve finansman sorunları reel sektörün üretim kapasitesini tehdit eder boyuttadır.
Politika yapıcılar için öncelik, fiyat istikrarını sağlarken aynı zamanda reel sektörün finansmana erişimindeki darboğazları hafifletecek seçici kredi politikalarını devreye almak olmalıdır. Aksi takdirde, güven endekslerindeki bu gerileme, sadece beklentilerde kalmayıp istihdam ve yatırım kararlarında daha kalıcı bir daralmaya dönüşme riski taşımaktadır. Ekonomideki bu hassas dengenin yönetilmesi, 2026'nın geri kalanı için büyüme ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasında belirleyici olacaktır.
