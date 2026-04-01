Ekonomik görünüm: Mart 2026’da sektörel güven ve fiyat istikrarı çıkmazı

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan öncü göstergeler, 2026 yılının Mart ayında hiz­met, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde bir "soğuma" evresine girildiğini net bir şekilde or­taya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son veriler, makroekono­mik dengelerin hem talep hem de arz cephesinde önemli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu­nu gösteriyor. Mart ayı itibarıyla mevsim etkile­rinden arındırılmış güven endekslerinin tüm ana sektörlerde gerilemesi, iktisadi faaliyetin sürdü­rülebilirliği açısından dikkatle analiz edilmesi gereken bir tablo sunuyor.

Sektörel güven endekslerinde genel geri çekilme

Mart 2026 verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet sektöründe bir önceki aya göre %0,5 oranında azalarak 113,2 de­ğerine gerilerken, perakende ticaret sektöründe bu düşüş daha sert bir şekilde %2,0 olarak gerçek­leşmiş ve endeks 113,6 değerini almıştır. İnşaat sektörü ise %3,9’luk kayıpla 80,6 değerine inerek daralmanın en belirgin hissedildiği alan olmuş­tur. Bu düşüşler, sadece psikolojik bir karamsarlığı değil, aynı zamanda reel sektörün gelecek üç aylık dönemdeki beklentilerinin de zayıfladığını işaret etmektedir.

Özellikle hizmet sektöründe, "gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi" alt en­deksinin Şubat ayına göre %3,0 oranında azalma­sı, perakende tarafında ise "gelecek 3 aylık dönem­de iş hacmi-satışlar beklentisi"ndeki %4,4'lük sert düşüş, tüketici harcamalarındaki ivme kaybının habercisi niteliğindedir.

Faaliyeti kısıtlayan temel faktörler: Talep mi, finansman mı?

Sektörlerin bu performans düşüşünün arkasın­daki nedenlere baktığımızda, "talep yetersizliği" ve "finansman sorunları"nın kronikleşen birer kısıtlayıcı faktör olduğu görülmektedir. Hizmet sektöründe 2025'in son çeyreğinden itibaren ta­lep yetersizliği şikayetleri %8-10 bandında sey­retmektedir. Perakende sektöründe ise bu oran %13 seviyelerinde kalmaya devam ederken, fi­nansman sorunlarının (yaklaşık %15-18) işlet­me sermayesi üzerinde ciddi bir baskı oluştur­duğu anlaşılmaktadır.

İnşaat sektöründe durum daha da dramatik­tir. Sektörde faaliyetleri kısıtlayan en büyük en­gel %25-26 ile finansman sorunları olmaya de­vam etmektedir. Bunu %11-12 ile talep yeter­sizliği takip etmektedir. Güven endeksinin 80,6 gibi eşik değerin (100) oldukça altında seyret­mesi, yüksek finansman maliyetlerinin ve dara­lan kredi hacminin inşaat faaliyetlerini baskıla­dığını teyit etmektedir.

TÜFE ve enflasyon dinamikleri: Fiyat beklentilerinde katılık

Makroekonomik tablonun diğer tarafında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yer almak­tadır. 2025 yılı boyunca %50'li seviyelerde seyre­den yıllık enflasyonun, 2026'nın ilk çeyreğinde de katı bir görünüm sergilediği gözlemlenmektedir. Özellikle hizmet ve perakende ticaret sektörlerin­de "gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklen­tisi" endekslerinin yüksek seviyelerini koruması (hizmetlerde 112,2, perakendede 121,6), maliyet yönlü baskıların fiyatlama davranışlarına yansı­maya devam edeceğini göstermektedir.

TÜFE'deki aylık değişimlerin sürekliliği, hane­halkının satın alma gücünü erozyona uğratmak­ta ve bu durum güven endekslerindeki "talep ye­tersizliği" vurgusunu besleyen temel bir döngü oluşturmaktadır. Enflasyonun yüksek seyri, faiz oranlarının sıkı kalmasına neden olurken, bu da inşaat ve perakende gibi faize duyarlı sektörlerde finansman maliyetlerini artırarak güveni aşağı çekmektedir.

Sonuç ve makroekonomik değerlendirme

Özetle, Mart 2026 verileri Türkiye ekonomisi­nin "yüksek enflasyon - düşük güven" sarmalıyla mücadelesini sürdürdüğünü göstermektedir. Hiz­met ve perakende sektörlerindeki soğuma sinyal­leri, iç talepteki yavaşlamanın bir göstergesi ola­rak dezenflasyon süreci için olumlu bir sinyal gibi okunabilirse de, inşaat sektöründeki sert düşüş ve finansman sorunları reel sektörün üretim kapasi­tesini tehdit eder boyuttadır.

Politika yapıcılar için öncelik, fiyat istikrarını sağlarken aynı zamanda reel sektörün finansma­na erişimindeki darboğazları hafifletecek seçici kredi politikalarını devreye almak olmalıdır. Aksi takdirde, güven endekslerindeki bu gerileme, sa­dece beklentilerde kalmayıp istihdam ve yatırım kararlarında daha kalıcı bir daralmaya dönüşme riski taşımaktadır. Ekonomideki bu hassas denge­nin yönetilmesi, 2026'nın geri kalanı için büyüme ve enflasyon hedeflerinin tutturulmasında belir­leyici olacaktır.