Enflasyon düzeltmesi sorunları
Değerli okurlar, bildiğiniz gibi Mali İdarenin 1 Kasım 2024 tarihli 176 Vergi Usul Kanunu (VUK) Sirküleri ile yaptığı açıklamaların , uygulamacılar ve müşavirlerin mevcut tebliğlerle ilgili yorumlarına göre farklılıklar içermesinin tartışmalara yol açtığını 4 Kasım tarihli yazımda paylaşmıştım.
Stokların düzeltilmesinde hangi dönemin dikkate alınacağı sorunu
176 sıra no.lu Sirkülerde; stokların düzeltilmesinde kullanılabilecek basit ortalama yöntemindeki “Bir önceki geçici vergi dönemi” ifadesinin , enflasyon düzeltmesinin uygulandığı en son geçici vergi dönemi ya da hesap dönemi olduğu şeklinde açıklandı.
Sirkülerde yapılan açıklamaya göre;
2024 yılının ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulayan mükelleflerin formülde bir önceki geçici vergi dönemi olarak Aralık/2023 dönemine ait endeksi kullanmış olmaları gerekiyor.
Üçüncü geçici vergi döneminde ise Haziran/2024 dönemine ait endeksi dikkate almaları zorunlu bulunuyor.
31 Aralık 2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışları toplamı 50 milyon TL’nin altında olduğu için 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmayan mükelleflerden yıl sonunda basit ortalama yöntemini kullanacakların da bir önceki geçici vergi dönemi sonu endeksi olarak Aralık/2023 dönemine ait endeksi kullanmaları gerekiyor.
Ortalama düzeltme katsayısının tanımı VUK’un mükerrer 298/A maddesinde yapılmış bulunuyor. İlgili hükümde “bir önceki dönem” ifadesi kullanılmış olup, bu dönemin, bir önceki enflasyon düzeltmesi uygulanan dönem olduğuna dönük bir ifade de mevcut değildir.
Sirkülerdeki bu yaklaşım halen yürürlükte olan 338 seri nolu VUK Genel Tebliğindeki açıklamaya da aykırılık teşkil etmektedir. Hatırlanacak olursa, şartlar sağlanmadığı için 2004 yılının birinci geçici vergilendirme döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmamış, şartlar 2004 yılının ikinci geçici vergilendirme döneminde sağlanmış ve bu dönemden itibaren 2004 yılının takip eden dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmıştı. 338 seri nolu VUK Genel Tebliğin 3.1.4 bölümünde yer verilen örnekte dönem ortalama katsayısı hesaplanırken, bir önceki geçici vergi dönemi olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış dönem olan Mart 2004 dönemi esas alınmıştır. Görüleceği üzere; 176 sıra no.lu Sirkülerde yapılan açıklama halen yürürlükte olan hem mevcut kanunun lafzına hem de 338 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine aykırıdır.
Bütün bunların tartışılmasının sebebi , bildiğimiz kadarıyla, meslek odaları da dahil müşavirler ve muhasebecilerin ikinci geçici vergi döneminde yaptıkları hesaplamalarda Aralık 2023 değil Mart 2024 endeksini uygulamada dikkate almış bulunmaları.
Geçici vergi beyanları sonrasında yayınlanan bu sirküler,338 seri nolu Tebliğe de aykırı olarak tüm mükellefleri hatalı uygulama yapmış duruma soktu.
Gelelim can alıcı soruya;
2024 2.geçici vergi beyanlarını düzeltecek miyiz? Muhasebe uygulayıcıları sıkışmış vaziyetteler. Şimdi bunu düzeltseler iki gün sonra tekrar düzeltme yapacakları bir durumla (iptal edilirse) karşı karşıya kalabilecekler. Mükelleflere karşı sanki yanlış bir uygulama yapmış gibi bir duruma düşürüldüler ki bu da ağırlarına gidiyor. Piyasada yazılıp çizilenlere bakıp teselli bulsalar da Mali İdare yaklaşımını değiştirmezse kahir çoğunluk bu düzeltmeyi yapacak gibi duruyor.
Bir avukat olarak mükellefleri davaya teşvik eder bir durumda olmayı sevmiyorum. Lakin, şayet böyle bir düzeltme yapılacaksa ve nihayetinde mükellef aleyhine (fazla vergi ödeme yapmaları gereği gibi )bir sonuç çıkacaksa, beyanınızı ihtirazi kayıtla verin ,sonrasında yargıya götürüp götürmeme konusunun(sonrasındaki bir ayda ) değerlendirir ve bir karar varırsınız. Düzeltme beyanlarında ihtirazi kayıt üzerine açılan davaların, şayet düzeltme Mali İdarenin icbarı ile yapılıyorsa, esastan incelenmesi gereğini kabul eden kararlar dikkate alındığında, Mali İdarenin sonradan yaptığı bir düzenleme ile bu düzeltmenin yapılması gereği ortaya çıktığı için esastan incelemeyi kabul olasılıkları yüksektir.
Peşin tahsil edilmiş gelirler için hesaplanacak enflasyon farkları matrahtan indirilebilecek mi?
Sirkülerde, VUK’un geçici 33’üncü maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihli bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması nedeniyle peşin ödenen gelecek dönem giderleri için hesaplanan enflasyon farklarının, gider yazıldığı takip eden dönemlerde, 2023 yılı için yapılan vergisiz düzeltmeden kaynaklandığı için gider olarak dikkate alınamayacağı, bunların beyannamede kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG) kısmında gösterilmesi gerektiğini açıkladı.
Peşin ödenen giderlerle ilgili yaklaşımı doğru kabul edilecek olursa, peşin tahsil edilen gelirlerle ilgili olarak da Sirkülerde bir açıklama olmamasına rağmen, aynı yaklaşıma uygun hareket edilmesi gerekeceği düşüncesindeyim. Yani 380 ve 480 no.lu hesaplarda izlenen tutarlar için hesaplanan enflasyon farkları, gelir yazıldığı dönemlerde “vergiye tabi olmayan gelir” olarak beyanname üzerinde matrahtan indirim konusu yapılmalıdır.
Yapılmakta olan yatırımlar konusundaki düzenleme
Bilindiği üzere, konuya ilişkin 7529 sayılı Kanun 1 Ocak 2024 tarihinden (özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için 2024 yılında başlayan hesap döneminden) geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (yani 31 Ekim 2024’te) yürürlüğe girdi.
Düzenleme, 30 Eylül de sona eren üçüncü geçici vergi döneminden sonra da yürürlüğe girmiş olsa, 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, üçüncü geçici vergi beyanlarında da dikkate alınacaktır.