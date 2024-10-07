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Finansal suçlarla savaşın gerçekleri

İskender ADA
İskender ADA [email protected]

Catch Me If You Can” (2002) filminde Frank Abagnale karakterinin olaylara bakış açısı, insanların görmek istediğini göster, gerisini gizle şeklindedir.

Bu ifade, dijital dünyada finansal suçların nasıl giz­lenebildiğini ve yakalanmasının neden bu kadar zor olduğunu özetler. Bugün, suçlu­lar sadece parayı saklamıyor; aynı zaman­da kimliklerini ve işlemlerini de daha so­fistike yollarla gizliyorlar. Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle birlikte finansal suç­lar yeni bir boyut kazandı, bu da bankalar ve finansal kuruluşlar için mücadeleyi da­ha da zorlaştırıyor.

Finansal suçlar hızla evriliyor

Yakın zamanda RedCompass Labs ta­rafından hazırlanan What Holds Banks Back? (Bankaları Geride Tutan Şeyler) raporu, bankaların finansal suçlarla mü­cadelede karşılaştıkları zorlukları de­taylı bir şekilde ele alıyor. Rapor, 2023’te dünya genelinde gerçekleşen 3.1 trilyon dolarlık yasa dışı işlem hacmiyle karşı karşıya kalan bankaların, bu suçların sa­dece %1’ini adalet önüne getirebildiğini ortaya koyuyor. Bu oran, bankaların suç­lulara karşı ne kadar geride kaldığını ve gerekli teknolojik güncellemeleri yapa­madığını gösteriyor .

Finansal suçlar dijital dünyada hızla evriliyor. 2021’de ABD’de yatırım dolan­dırıcılıklarıyla 1.7 milyar dolar kaybedil­mişken, 2023’te bu rakam 4.6 milyar do­lara yükselmiş. İnsan kaçakçılığı, emek istismarı, uyuşturucu ticareti ve çevri­miçi dolandırıcılık gibi suçlar bankaların omuzlarına büyük bir yük bindiriyor. Ra­pora göre, büyük bankalar insan kaçakçı­lığı ve uyuşturucu ticareti gibi kalıcı suç­lara odaklanırken, küçük bankalar “pig butchering” (domuz kasaplığı) gibi yeni suç tiplerine karşı daha savunmasız du­rumda lar.

Raporda yapay zekânın (AI) finansal suçların tespitinde ne kadar kritik bir rol oynadığına da vurgu yapılıyor. Özellik­le suçluların işlem kalıplarını analiz et­me konusunda AI büyük bir fark yaratı­yor. Rapor, AI’ın yalnızca anormallikleri tespit etmekle kalmadığını, aynı zamanda suçluların davranış kalıplarını tanıyarak yeni suç türlerine hızla uyum sağladığını belirtiyor. AI, bankaların mevcut suç tes­pit modellerini sürekli güncelleyerek suç­luların stratejilerine karşı daha etkin bir savunma geliştirmelerine yardımcı olu­yor. Ancak bankaların büyük bir kısmı, bu teknolojiyi tam kapasite kullanamadıkla­rı için suçluların sekiz ay önde olduklarını kabul ediyor.

Bireylerin de dikkat etmesi gerekiyor

Bu önemli raporda önerilen çözümler arasında, yapay zekânın daha etkin kul­lanılması ve “persona-based” yani kişilik temelli analizlerin artırılması yer alıyor. Kişilik temelli analiz, sadece finansal iş­lemlere değil, bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin davranış kalıplarına odaklana­rak dolandırıcılıkların daha erken tespit edilmesini sağlıyor. Bu yöntem, şüphe­li işlemleri izlemek yerine, kişilerin geç­miş davranışlarına ve kimliklerine göre risk değerlendirmesi yapıyor. Bu da suç­luların daha hızlı ve etkili bir şekilde ya­kalanmasına olanak tanıyor. Raporda be­lirtilen anket sonuçlarına göre, büyük bankalar teknolojiyi daha iyi kullandıkla­rını iddia etseler de, suçluların teknoloji­yi daha hızlı benimseyip uyarladıklarını kabul ediyorlar .

Ancak bu sadece bankaların sorumlu­luğu değil; bireyler olarak bizim de dikkat etmemiz gereken noktalar var. Güçlü ve benzersiz şifreler kullanmak, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi ek güvenlik önlemleri almak ve şüpheli e-postalar ya da bağlantılar karşısında dikkatli olmak, finansal güvenliği sağlamak için bireysel önlemler arasında yer alıyor.

Yapay zekâ ile güçlendirilmiş çözüm­ler, finansal suçlarla mücadelede bizi bir adım öne geçirebilir; yeter ki bu teknolo­jileri doğru ve etkili şekilde kullanmayı bilelim. Bu şekilde suçluların oyunu sona erdirilebilir. Dijital dünyada hem bireyler hem de bankalar bu mücadeleye hazır ol­malı ve teknolojinin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanmalıdır.

Güzel bir gelecek için…

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