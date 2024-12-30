Finansman gider kısıtlamasında devam eden davalar
Değerli okurlar, bildiğiniz gibi 2021 -22- 23 yıllarında finansman gider kısıtlaması konusunda değişik açılardan yasaya aykırılık iddiası ile davalar açılmış, ihtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davalar henüz Danıştay’da sonuçlandırılmamışken, konuya ilişkin Tebliğin çeşitli açılardan iptali konusunda açılan dava Danıştay’da (tüm iddialar açısından)reddedilmişti.
1.Yabancı kaynak tanımı konusu
a-Yabancı kaynak sayılmayacak durumlar.
Tebliğde köprü krediler için finansman gider kısıtlamasının krediyi kullanan şirkette yapılacağı belirtilmiştir.
Yine yıllara sari inşaat işlerinde kısıtlamanın işin bittiği yıl dikkate alınması gerektiği Tebliğde açıklanmıştır.
Tebliğde açıklanmasa bile, birden fazla yıl devam eden (yıllara sari inşaat işi olmasa da) ve bilançoda taşınan işlerde finansman gider kısıtlamasının da işin bittiği/teslim edildiği/kabulünün yapıldığı yılda dikkate alınması gerektiği açıktır. Tebliğde bu konuda açıklama yok denilerek, bu konuda farklı bir sonuca varılması düşünülemez.
b-Tebliğdeki örnekler tüm ayrışık durumları kapsamış olabilir mi?
Böyle bir iddiada bulunabilmek mümkün değildir. Bu nedenle de Tebliğde düzenlenen/açıklanan hususlar dışında çok sayıda konu olacak ve bu konular İdarenin yorumları ve yargı kararları ile çözümlenecektir.
c-Yabancı kaynak olmadığı bariz durumlar
Kârdan ayrılan kıdem tazminatı ve vergi karşılıklarının finansman gider kısıtlamasında yabancı kaynak olarak dikkate alınmasının yanlışlığı eninde sonunda anlaşılacak ve finansman gider kısıtlaması hesabında yabancı kaynak olarak dikkate alınamayacağı sonucuna varılacaktır. Kıdem tazminatı karşılığı ayırmayan bir şirketle ayıran bir şirketin vergi sonucunun farklı çıkıyor olması kabul edilebilir değildir.
Bu kayıtla hem öz kaynak azalmakta hem de yabancı kaynak sayılması nedeniyle oranlama da aleyhe işlev görmektedir.
Tebliğdeki yabancı kaynak tanımının kanundaki tanım ve de (finansman gideri yaratmayan yabancı kaynak saymak suretiyle) kanunun amacına aykırı bir sonuca ulaşılması yorum veya açıklama ötesinde, adeta yeni bir kanuni düzenleme yapmak gibidir.
d-Yabancı kaynak olup finansman gideri yaratmayan borçlar
Tıpkı bu iki örnek (kıdem tazminatı-vergi karşılıkları) gibi, herhangi bir finansman gideri yaratmayan(henüz vadesi gelmemiş)satıcılara olan borçların finansman gideri hesabında dikkate alınması hususu da , Tebliğde çözümlenen hususlar ( köprü krediler-yıllara sari inşaat işleri) gibi aynı şekilde çözümlenecektir.
e-Kendisi finansman gider kısıtlamasına tabi olmayan yabancı kaynak oranlamada dikkate alınır mı?
Alınmaması gerekir. Bir finansman gideri yaratan yabancı kaynağın öz kaynakla mukayese edilmesi gerekir. Muhasebe açısından yabancı kaynak olarak sınıflanmakla beraber, finansman gideri yaratmıyorsa oranlamada da dikkate alınmaması gerekir.
2.Netleştirme konusu
Tebliğle ilgili Danıştay kararı dikkate alındığında bu konunun artık dava konusu yapılmasını tavsiye etmiyoruz.
3.Karar öncesi dönemlerde yapılan borçlanma konusu
Tebliğin iptali konusunda verilen Danıştay karında varılan sonucun Danıştay ın benzer durumlardaki kararlarına aykırı ve yanlış olduğunu düşünmekle birlikte, Tebliğle ilgili Danıştay kararı dikkate alındığında bu konunun artık dava konusu yapılmasını tavsiye etmiyoruz.
4.Hangi öz varlık?
Mali İdare, 2023 için finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacak öz varlığın enflasyon düzeltmesi yapılmadan önceki öz varlık olduğu görüşündedir. Oysa Kanuna göre 2023 yıl sonu bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması bir zorunluktur.
Bu zorunluluğa rağmen, 2023 enflasyon düzeltmesi kar ve zararlarının geçmiş yıllar kar ve zararı olarak,2023 yılı vergilemesinde dikkate alınmıyor olmasından hareketle, endekslenmiş bilanço yok sayılmıştır. Oysa genel kurullar o bilançoya göre yapılmış, kâr o bilançoya göre dağıtılmıştır.
2024 için ne yapmalı?
Tebliğin iptali konusunda Danıştay’ın verdiği kararın beyanname bazında açılan davalar için olumsuz bir gösterge olsa da sürecin bittiğini göstermeyeceğini düşünüyoruz. 2024 beyannameleri verilene kadar beyannamelerle ilgili davalarda Danıştay’ca karar verilmesi halinde kararın durumuna göre mükellefler 2024 finansman gider kısıtlaması konusunda dava açıp açmamaya karar verecekler.