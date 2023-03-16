Deprem, kuraklık, bir yandan şap hastalığı diğer yandan kuş gribi...Tam geldikçe üst üste geliyor durumu. Bunlar elde olmadan yaşadıklarımız. Ancak önlemlerini almak elimizde elbette. Nitekim geçen hafta şap hastalığı nedeniyle kısa bir panik yaşandı.

Hemen hastalıklı bölgeler karantinaya alındı, aşılar hazırlandı, hayvan sevkiyatları durduruldu. Kuş gribinde durum biraz daha farklı. Göçmen kuşların göç güzergahındayız. Bu da hastalık riskini artırıyor. Geçen yıl dünyada kuş gribi ciddi itlaflara sebep olmuştu. Bize bu yıl geldi.

Umarım birkaç yıl önce yaşadığımız kadar geniş çaplı bir yayılma göstermez. Fiyatlara gelince, özellikle ette hastalıklardan dolayı fiyatlar artmıyor. Fiyat artışlarının asıl sebebi maliyetler. Maliyetler giderek yükseliyor ve üretici işe devam edip etmeme kararsızlığı yaşıyor.

598 un fabrikası var

Geçen hafta un sektörünün önemli oyuncularından Pakun'un yöneticisi Turgay Durgun ile sohbet ettim. Şirketi bu yıl 50. yılını kutlayacak. Kendisi de 17 yaşından bu yana sektörde.

Artık planları kuraklığa göre yaptıklarını söylüyor. Un, en çok tükettiğimiz ürün. Turgay Durgun bizimle verileri paylaşıyor: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ülkemizde 598 adet un fabrikası bulunuyor. Bu işletmeler yılda yaklaşık 30 milyon ton üretim kapasitesine sahipler. Ancak bu rakamlar asıl kapasitemizin sadece yarısı.

Uluslararası Tahıl Konseyi, 2022/23 sezonunda dünya un ticaretinin önceki beş yıllık ortalamanın 1,3 milyon ton altında kalarak 13.9 milyon ton olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. Türkiye’nin 4.6 milyon ton satış rakamıyla dünya un ihracat liderliğini koruması, Irak’ın da 2.6 milyon tonluk ithalatla yine açık ara dünyanın en büyük un ithalatçısı olmaya devam etmesi bekleniyor."

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı

Dün veriler açıklandı. TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 127,56, aylık yüzde 6,58 arttı. 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 142,90 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,41 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 10,91 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,95 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,32 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,80 artış yaşandı.