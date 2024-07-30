FOBO: Çağın korkusu mu, fırsatı mı?
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren FOMO (Fear of Missing Out) kavramı, yani “geride kalma” ya da “bir şeyleri kaçırma korkusu,” insanların sosyal etkinliklerden, haberlere kadar her konuda güncel kalma zorunluluğunu ifade ediyordu. Şimdi de tüm dünyayı saran yapay zeka etkisi ile bu kavramın benzeri olan FOBO “eskime korkusu” olarak hızla yayılıyor.
Artık AI-Yapay Zekanın (YZ) tüm iş yapış biçimlerini, koşullarını baştan aşağı değiştireceği, bunun da kitleleri işsiz bırakacağı apaçık ortada. Bu durum doğal olarak, birçok çalışan ve iş sahibi için büyük bir kaygı kaynağı. O yüzden FOBO, yani “Fear of Becoming Obsolete - Eskime Korkusu” genç, yaşlı fark etmeksizin, “İşim olmazsa nasıl para kazanacağım?” sorusuyla beraber insanlığın şu dönemdeki en ortak duygusu olmaya başladı.
2030’a kadar dünya çapında 800 milyon iş otomasyonla değişecek!
FOBO, iş dünyasında teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bir kaygı türü. İnsanların, yapay zeka, otomasyon ve diğer yeni teknolojiler nedeniyle işlerini kaybetme korkusuna dayanıyor. Özellikle rutin ve tekrarlayan işlerde çalışanlar, bu teknolojilerin kendi yerlerini alacağı endişesi içindeler. McKinsey & Company’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 2030 yılına kadar dünya çapında 800 milyon iş otomasyon nedeniyle değişecek. Bu da milyonlarca insanın işsiz kalma riskiyle ve/ veya yetkinliklerini değiştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalması demek…
Harvard Business Review’da yayımlanan bir makaleye göre, FOBO yaşayan çalışanlar genellikle işlerine olan bağlılıklarını da yitiriyor, verimlilikleri düşüyor. Bu durum hem çalışanlar hem de işverenler için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Ayrıca, Gallup’un yaptığı bir ankete göre çalışanların %85’i işlerinden memnun değil ve bu memnuniyetsizlik genellikle FOBO’dan kaynaklanıyor, genel mutsuzluğa, umutsuzluğa dönüşüyor.
FOBO’nun yaygınlaşmasının nedenleri:
Teknolojik ilerlemeler: Yapay zeka ve robot teknolojileri, birçok sektörde insan gücünün yerini alıyor ve artan oranda da almaya devam edecek.
Ekonomik belirsizlikler: Ekonomik, siyasi krizler, belirsizlikler, dünya demografisinin ve ekolojisinin değişmesi ile iş güvencesini azaltıyor. Bu faktörlerin çoğalması, çalışanların, iş arayanların, gençlerin ve hatta ileri yaştakilerin giderek daha fazla FOBO yaşamasına neden oluyor.
Yetersiz eğitim ve beceriler: Teknolojik yeniliklere ayak uydurmak için gerekli olan eğitim ve becerilere sahip olamamak, çalışanların kendilerini güvensiz hissetmesine yol açıyor, toplumda yetenek-yetkinlik açığı ve dengesizliği yaratıyor. Yaratmayı da sürdürecek.
FOBO ile nasıl başa çıkılabilir?
Sürekli eğitim ve gelişim: Yeni beceriler öğrenmek ve mevcut becerileri güncellemek, teknolojik değişimlere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Online kurslar, sertifika programları ve atölye çalışmaları düzenlenmeli.
Esnek ve yenilikçi olmak: Değişen iş koşullarına ve teknolojilere uyum sağlamak, iş güvencesini artırır. Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma gibi yenilikçi çözümler benimsenmeli.
İşverenlerle iletişim kurmak: İşverenlerle açık ve samimi bir iletişim kurulmalı, gelecekteki planlar ve teknolojik yenilikler hakkında bilgi alış verişi yapılmalı.
Destek almak: Mentorlardan profesyonel destek almak, FOBO ile başa çıkmada önemli bir rol oynar. Mutlaka faydalanılmalı.
Sonuç: FOBO da tıpkı FOMO gibi günümüz iş dünyasında giderek daha yaygın hale gelen bir kaygı türü. Teknolojik ilerlemeler ve ekonomik belirsizlikler, sosyal çalkantılar bu korkunun temel nedenleri. Ancak, sürekli eğitim ve gelişim, esnek ve yenilikçi yaklaşımlar, işverenlerle iletişim ve profesyonel destek almak, FOBO ile başa çıkmada etkili yöntemlerdir, dikkate alınmalı. Bu doğrultuda önlemler geliştirmek, teknolojik değişimlere uyum sağlamak ve çok çalışmak korkuyu fırsata çevirebilir. İşveren ve çalışanlar üzerlerine düşeni yapmalı.