Fonların temmuz hisse seçimleri

Bayram sonrasında Borsa İstanbul’da yön yukarı. Risk iştahında artış ve yükseliş beklentisinin satın alındığı bir dönemi hisse senetleri özelinde görüyoruz. Temmuz başında BIST30, ihracatçı şirketler ve temettü hisselerinde görülen hareket; BIST100 geneli ve BIST100 dışı kağıtları üzerinden devam ediyor.

Ekonomi politikasında rasyonel duruş ve sadeleşme vurgusu ile bu düzlemde atılan adımlar tabelayı artı yöne çevirmiş görünüyor. Hisse senedine fonlar üzerinden yatırım da artıyor, son dönemde hem yatırımcı adedi hem de para girişi gözlemliyoruz.

Buna ek olarak fonlarda da çeşitlenmenin de hızlandığını izliyoruz. Son dönemde değer yatırımı imkanı sağlayan KT Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Fonu - KPU ve Trive Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu - THD ile büyüme şirketlerine yatırım sağlayan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu - BUY gibi yeni büyüme ve değer yatırımı içeren fonları görmek değerli.

Fonlara para girişinin olması ve fonların tercih edeceği hisse senetleri, piyasanın yönünü belirleme anlamında önem kazanıyor. Bu kapsamda; her ay başında KAP’ta yayınlanan hisse senedi detayında portföy dağılımı raporlarını inceleyerek fon yöneticilerinin tercihlerinde öne çıkan hisse senetlerini paylaşıyorum.

Tabi bunu yaparken bir önemli noktayı belirtmekte fayda var; sırf bu raporlardan yola çıkarak yatırım kararı oluşturmak doğru değil çünkü rapor bir önceki ayın son gününe ait ve güncel hisse dağılımı günlük olarak değişebiliyor. Yani raporda görünen hisse senetleri ay sonuna kadar aynı oranda fon portföyünde taşınıyor diye bir durum olmayabilir, ancak genel eğilim ve portföy yöneticilerinin tercihleri anlamında bir değerlendirme sunabiliceğini söyleyebiliriz.

Belirttiğim mantık çerçevesinde Tefas’ta işlem göre 50 hisse senedi yoğun fonun temmuz ayı başında açıklanan Haziran sonuna ait dağılımlarını inceleyerek, yatırım yaptığı ve portföyünde en yüksek paya sahip ilk 5 hisseyi analiz ettim. Genel olarak bakıldığında, döviz kazancı da olan BIST30 endeks hisse senetlerinde yoğunlaşmayı görebiliyoruz.

Rakamsal ifade edersek, 50 fonun 27 adedinde Türk Havayolları (THYAO), 18 adedinde BİM A.Ş. (BIMAS), 12’sinde Ford Otosan (FROTO) ve 11’inde Pegasus (PGSUS) fon portföylerinde en yüksek ağırlığa sahip ilk 5 hisse senedi içinde yer alıyor. Sonrasında Ereğli Demir Çelik (EREGL), Tüpraş (TUPRS), Şişecam (SISE), Migros (MGROS) ve KCHOL (Koç Holding) hisse senetlerini de görmek mümkün.

Bir önceki ayla karşılaştırmalı olarak bakmak da değerli, çünkü portföy yöneticileri piyasadaki genel gidişat ve beklentiler çerçevesinde fon dağılımlarını değiştirebiliyor. Bu açıdan baktığımızda, Mayıs-Haziran verilerine göre, Tüpraş (TUPRS), Sasa Polyester (SASA), Teknosa (TKNSA), Doğuş Oto (DOAS), Anadolu Efes (AEFES) ve Ford Otosan (FROTO) hisse senetlerinin fon portföylerinde bir önceki aya göre daha çok ilk sıralarda tercih edildiğini görüyoruz.

Bir önceki aya göre fon portföylerinde ilk 5 hisse senedi arasında daha az yer bulan hisse senetlerinde CCOLA, SAHOL ve TOASO’ü sayabiliriz. Önceki ay fonların portföyünde ilk 5 hisse senedi arasında yer almayıp bu dönem eklenen veya portföydeki payı artarak ilk 5 hisse senedi arasında girenlere bakarsak da SOKM, OYAKC, ALFAS, GESAN, KONTR, SELEC ve BRISA hisse senetlerini görüyoruz. Genel olarak kurdaki artış beklentisi ile döviz kazancı yüksek olan şirketlere yönelim olduğunu belirtmek mümkün. Fon portföylerindeki değişimler, fonların ne kadar aktif yönetildiğinin de bir göstergesi.

Fonlar, piyasadaki gelişme ve beklentilere göre dönemsel değişiklikler yaparken uzun vadeli bakış açısıyla da değer yaratmaya çalışıyor. Bu açıdan özellikle sermaye piyasaları ile yeni tanışan yatırımcılar için fonların önemi büyük. Orta-uzun vade pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de tek hisse senedine yatırım tercihi yerine fonlara yönelmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum.