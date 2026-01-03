Halka arz rüzgârının denetim sektörüne etkisi

ERKAN EREN

ARSEN Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Sermaye piyasalarındaki halka arz dinamikleri, şirketler için sadece bir kaynak arayışı değil, bağımsız denetim sektörü için de köklü bir niteliksel dönüşümün habercisi. Bilgi kirliliğinin yöne­tilmesi gereken bu dönemde ba­ğımsız denetim raporu, yatırım­cının elindeki en güçlü "güven en­deksi" haline geliyor.

Son yıllarda Borsa İstanbul, 2021’deki 52 adetlik halka arz­dan 2023’teki 56 adetlik zirveye uzanan, sermaye piyasası tarihi­mizin en hareketli dönemlerin­den birine sahne oluyor. Mevcut konjonktürde kapıda bekleyen 150’den fazla firma, bu ilginin ge­çici bir heves değil, şirketlerimi­zin finansman yapısındaki yapı­sal bir kabuk değişimi olduğunu kanıtlıyor. Alternatif getiri arayı­şındaki yatırımcı ile finansman kaynaklarını çeşitlendirmek is­teyen reel sektörün bu buluşması, denetim dünyasını da bu değişi­min merkeze yerleştiriyor.

Klasik uzmanlıktan stratejik paydaşlığa

Bu yoğun trafik, denetim sektö­rünü sadece iş hacmiyle değil, "iş yapış biçimiyle" de dönüştürdü. Denetçiler artık sadece geçmiş fi­nansal tabloları onaylayan teknik uzmanlar değil; şirketin halka arz yolculuğunda riskleri öngören ve şeffaflığı inşa eden stratejik birer paydaş konumunda. SPK ve KGK tarafından titizlikle uygulanan yüksek standartlar, denetim fir­malarını daha disiplinli ve tekno­loji odaklı bir yapıya zorlarken, de­netim sektördeki kalite çıtasını da küresel rekabet seviyesine taşıdı.

Yatırımcının bilgi sigortası

Piyasalarda veri akışının hız­landığı, ancak "nitelikli bilgiye" ulaşmanın zorlaştığı bir dönem­den geçiyoruz. Bağımsız denetim tam bu noktada, yatırımcı için bir "bilgi sigortası" görevi görüyor. Hazırladığımız raporlar, şirke­tin sadece bugünkü rakamlarını değil; geçmişteki istikrarını, gelir kalitesini ve nakit yaratma gücü­nü tarafsız bir gözle ortaya koyu­yor. Yatırımcı o rapora baktığın­da, gördüğü finansal tablonun ba­ğımsız bir denetim süzgecinden geçtiğini bilerek karar veriyor. Bu, sermaye piyasalarının sürdü­rülebilirliği için vazgeçilmez bir güven mekanizmasıdır.

Sermaye piyasalarımızın gele­ceğinde "piyasa istikrarı" ve "ya­tırımcıyı koruma" ilkeleri daha da belirginleşecektir. Bu süreçte denetimde kalite, zamandan ve yoğunluktan bağımsız olarak ta­viz verilmemesi gereken yegâne unsurdur. Önümüzdeki dönem­de daha seçici ve şeffaflık düzeyi yüksek şirketlerin öne çıktığı bir ekosistem, piyasa derinliğimizi artıracaktır.

Şirketler için kurumsallaşma sınavı

Halka arz yolundaki şirketlerin şunu görmesi kritik: Borsaya açıl­mak bir varış çizgisi değil, yeni bir başlangıçtır. Bu süreç; sürekli denetim, sürekli şeffaflık ve sü­rekli sorumluluk anlamına gelir. Yatırımcılara tavsiyemiz ise, ka­rarlarını sadece talep yoğunluğu üzerinden değil; şirketin "finan­sal DNA’sı" olan denetim raporla­rındaki borçluluk yapısına, nakit akışına ve kârlılık sürdürülebilir­liğine bakarak vermeleridir.

Sonuç: Hız değil, güven yarışı

Halka arz dalgası, sermaye pi­yasalarının derinleşmesi adı­na önemli bir fırsat sunuyor. An­cak bu fırsatın kalıcı değere dö­nüşmesi, sadece arz sayısına ya da talep miktarına değil; üretilen finansal bilginin güvenilirliğine bağlı. Denetim tam da bu yüzden bir “maliyet kalemi” değil, piya­sanın sigortasıdır; şirketlerin şef­faflık sınavını, yatırımcının da sağduyu testini güçlendirir.

Önümüzdeki dönemde halka arz ekosistemi daha seçici ve da­ha kontrollü bir çizgiye oturur­ken, asıl rekabet alanı da netleşe­cek: Hızla borsaya çıkmak değil, sürdürülebilir kârlılık ve sağlam raporlama disipliniyle piyasada kalmak. Denetim firmaları için bu yeni dönem, yalnızca daha çok iş değil, daha çok sorumluluk de­mek. Şirketler için ise halka arz, bir kereye mahsus bir “finans­man hamlesi” değil, sürekli ölçü­len bir kurumsal olgunluk gös­tergesi.