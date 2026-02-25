Hazine borçlanmasında hızlı büyüme
Giderek ağırlaşan faiz yüküne bağlı büyüyen bütçe açıklarının finansman ihtiyacı, devletin borçlanmasında hızlı bir artışa yol açtı.
Kamunun ana gelir ve harcamalarını oluşturan merkezi yönetim bütçesinde ocak sonu itibarıyla son bir yılda verilen yüksek boyuttaki nakit açığının finansmanı ve bu dönemde vadesi gelen borç geri ödemeleri için Hazine tarafından gidilen yeni borçlanma rekor düzeylere ulaştı.
Hazine’nin Şubat 2025-Ocak 2026 dönemini kapsayan bir yılda aldığı brüt borcun tutarı 4,4 trilyon liraya olurken günlük ortalama miktarı 12 milyar 20 milyon liraya geldi. Bu dönemdeki 1,6 trilyon liralık geri ödemeden sonra Hazine’nin net borçlanması 2,8 trilyon TL olurken, artan kısım aynı dönemde 2 trilyonu aşan bütçe nakit açığının finansmanında kullanıldı.
Nakit bazda yıllık bütçe açığı 2,1 trilyon
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre anılan bir yıllık dönemde merkezi yönetim bütçesinin toplam geliri 13 trilyon 339,6 milyar lira olurken toplam harcama ise 15 trilyon 214,1 milyar liraya ulaştı; böylece 1 trilyon 874,4 milyar lira bütçe açığı verildi. Bütçe emanetleri ve avans hesabındaki hareketler sonrası “nakit” bazda verilen bütçe açığı ise 2 trilyon 140,7 trilyon liraya ulaştı.
Yüksek düzeylere ulaşan bütçe açığında yüklü faiz ödemeleri etkili oldu. Hazine bir yıllık dönemde iç borçlar için 1 trilyon 875,6 milyar, dış borçlar için 248,1 milyar lira faiz ödedi. İskonto ve kısa vadeli nakit işlemlere ait faiz giderleri ile türev ürün ve kira sertifikası giderleri de 224,1 milyar lira oldu ve böylece toplam faiz ödemesi 2 trilyon 347,8 milyar liraya ulaştı. Bir yıllık faiz ödemesi bu dönemdeki toplam bütçe harcamalarının yüzde 15,4’ünü oluşturdu. Faiz ödemeleri, anılan dönemdeki vergi gelirlerinin yüzde 20,5’ini, toplam bütçe gelirinin yüzde 17,6’sını yuttu.
Bir yılda alınan yeni borç
Hazine, ocak sonu itibarıyla son bir yılda bütçe açığı ve itfalar için gittiği rekor düzeydeki borçlanmanın büyük bölümünü devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yoluyla iç borçlanma şeklinde gerçekleştirdi.
Bu dönemde vadesi gelen iç borçları dolayısıyla toplam 1 trilyon 8,1 milyar liralık geri ödeme gerçekleştiren Hazine, DİBS ihraçları ile toplam 3 trilyon 584,2 milyar lira tutarında yeni iç borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin bu dönemdeki net iç borçlanması 2 trilyon 576,1 milyar lira oldu. Hazine anılan dönemde iç bor geri ödemesinin 3,6 katı yeni iç borç aldı.
Aynı dönemde vadesi gelen dış borçları için de 596,7 milyar lira geri ödeyen Hazine, 803,1 milyar liralık yeni dış borç aldı. Böylece Hazine son bir yılda 206,4 milyar liralık net dış borçlanma gerçekleştirdi. Bu gelişmelerle bir yıllık toplam 1 trilyon 604,9 milyar liralık iç ve dış borç geri ödemesi gerçekleştirip, toplamda 4 trilyon 387,3 milyar liralık yeni borçlanmaya giden Hazine’nin toplam net borçlanması 2 trilyon 782,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Buna göre Hazine son bir yılda nakit açığının finansmanı için gerekli tutarın da üzerinde bir net borçlanmaya gitti. İhtiyacı aşan 641,9 milyar liralık kaynak, gelecek dönemlerde kullanılmak üzere kasaya devretti.
Borç stoku 14 trilyonu aştı
Giderek dalga boyu yükselen kamu açıkları ve borçlanma ihtiyacındaki artış paralelinde merkezi yönetimin borç stoku hızla büyüyerek rekor düzeye ulaştı. Söz konusu borç stoku ocak sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 48,9 oranında 4 trilyon 683,5 milyar lira arttı ve 14 trilyon 264,2 milyar lira ile tarihi en yüksek düzeyine geldi.
Borç stokunun 8 trilyon 597,1 milyar lira ile en büyük kısmını iç borçlar oluşturuyor. Aynı tarihte dış borçların ulusal para ile karşılığı da 5 trilyon 667 milyar TL. Son bir yılda asıl hızlı büyüme iç borçlarda yaşandı. Dış borçlar TL cinsinden yüzde 29,8 oranında 1 trilyon 302,5 milyar lira artarken, iç borç stokunda yüzde 64,8 oranında 3 trilyon 381 milyar liralık net artış gerçekleşti.
