Hem üreticiyiz hem tüketici

Artan gıda fiyatları tüketiciyi zorluyor. Aynı ürünü değil birkaç hafta, birkaç gün sonra dahi aynı fiyata alamıyor tüketici. Üretici için de geçerli aynı durum. Aynı yemi, aynı suyu birkaç gün sonra aynı fiyata alamıyor. Nakliyeden enerjiye maliyetler her geçen gün artıyor. Üretici de aynı zamanda tüketici... Tam bir sarmal. Gıda fiyatlarında et ve sütü konuşuyoruz en çok. Hayvancılığın en temel ürünleri çünkü. Et fiyatlarındaki artış her hafta dikkat çekici miktarlarda. Dana etinin kilosu 160 lirayı geçti. 2022'yi 120 liralardan kapatmıştık.

Bu kesim rakamları. Tüketiciye ulaşana kadar fiyat 200'ü geçiyor. Üretici açısından bu fiyatlar maliyeti kurtarıyor. Şimdilik. Deprem maalesef hayatları değiştirdi. Değiştirmeye de devam ediyor. Gözler sürekli bölgede. Olanı biteni izlemeye çalışıyoruz. En fazla enformasyon sağlayan bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı. Gün gün veriler eşliğinde açıklama yapılıyor. Hem ne yapıldığı, hem ne yapılacağı açıklanıyor. Bu açıklamalara göre; 2022 yılı için ayni olarak verilmesi planlanan mazot ve gübre desteği depremden etkilenen 11 ile nakdi olarak verilecek. 2,8 milyar liralık ödeme de bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Yıl içinde belli bir program dahilinde verilen hayvancılık destekleri de şubat ayı sonuna kadar 11 ile verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için ve 9 milyon küçükbaş hayvan için toplam 1,5 milyar liralık yem desteği sağlandığını söyledi. Adıyaman'daki üreticilerin verilecek desteklerden alacakları payın 218,2 milyon lira olduğunu kaydeden Kirişçi, desteğin şubat ayı sonuna kadar üreticilerin hesabına yatırılacağını belirtti.

Yine açıklamalara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ve bakliyatta herhangi bir cins ve kota ayrımı yapmaksızın ve sınır koymaksızın alım yapacak. Depremde yıkılan ahır sayısı 1401. Telef olan büyükbaş hayvan sayısı 2 bin 54, küçükbaş hayvan ise 16 bin 905. Yem desteğinin, gıda denetimlerinin ve hayvan tedavilerinin devam ettiği belirtiliyor. Depremin ikinci haftasında kırsalda sıkıntılar ulaşımın zorluğu yönünde ağırlık kazanıyor. Sütlerin alıcıya ulaştırılamaması, veteriner hekimlerin köylere ulaşamaması gibi.

Bir de hasat sorunu var. Geçen hafta CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, dalında kalan narenciyeye dikkat çekti. Sarıbal, "Erzin, narenciyenin en önemli bölgelerinden biri. Binlerce ton limon, portakal, mandalina dalında. Eğer limonlar hasat edilmezse gelecek yılın ürünü de olmayacak” dedi.