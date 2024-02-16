Hintli Nazara, Türk Ninja’yı satın aldı

Türk oyun sektörü, dünyaca ünlü şirketlerin ilgi alanına girmeye devam ediyor. Türk e-oyun sektörünün en büyük satın almasının yaşandığı 2020 yılından bu yana sektöre gelen yabancıların ilgisine bir yenisi daha eklendi. Hindistan’ın en büyük oyun ve spor medyası şirketi Nazara Technologies, bir Türk oyun şirketini daha aldı.

3 yıl önce oyun pazarlama ajansı Arrakis Tanıtım Organizasyon Pazarlama’nın ana hissedarı olan Hindistan merkezli Nazara Technologies bu kez, Türk şirketi Ninja Global’i satın aldığını duyurdu. Hintli şirket satın almayı iştiraki olan Nodwin Gaming ile yaptı. Nazara, Türkiye ve Orta Doğu’da e-spor ve oyun üretiminde varlıkları bulunan Ninja Global’i satın alarak bölgedeki varlığını güçlendirmek istiyor.

Ninja, Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki markalar ve yayıncılar için yaratıcı stratejiler geliştiren ve uygulayan bir e-spor ve oyun organizasyonu olarak biliniyor. Nodwin Gaming kurucu ortağı ve CEO’su Akshat Rathee, “Ninja Global’in kurucuları Gökhan Kazar ve Doruk Demisar’ı ve ekibini, değerli ağımıza önemli bir katkı sağlayan Nodwin Gaming ailesine sıcak bir şekilde davet etmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Rathee, “Bu stratejik satın alma, yalnızca çok sayıda yeni fırsatın kilidini açmakla kalmıyor, aynı zamanda bizim için çok sayıda yeni olasılığın kapılarını da açıyor. Nodwin Gaming, yeni BRICS+ küresel ağı içindeki önemli gelişmekte olan pazarlara özel olarak odaklanarak küresel ayak izini aktif olarak genişletirken, Ninja’nın entegrasyonu ileriye doğru atılmış doğal ve önemli bir adımdır. Bu hamle bizi yerel e-spor ekosistemlerini güçlendirmeye, gelişmekte olan birden fazla pazarın potansiyelini anlamaya ve ortaya çıkarmaya konumlandırıyor” diye konuştu.

DÜNYA, 2021’deki ilk satın alımı duyurmuştu

2021 yılında Dünya Gazetesi’nden duyurduğumuz haberde, Hintli şirketin Türkiye’deki ilk satın almasını sizlerle paylaşmıştık. O haberimizde Nazara Technologies’in, Türk oyun pazarlama ajansı Arrakis Tanıtım Organizasyon Pazarlama’nın yüzde 70’ini o dönem 200 milyon rupiye yani 23.7 milyon TL’ye satın almıştı. Türk şirketi Publishme’nin sahibi olan Arrakis Tanıtım Organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki oyun yayıncılarıyla kapsamlı bir şekilde çalışan pazarlama ve yayıncılık ajansı olarak biliniyor. Publishme’nin müşterileri arasında Nvidia, Activision, Blizzard Entertainment, Hesgames, Mastercard ve Turkcell gibi firmalar var.

Afrika ve Kuzey Amerika’da da faaliyet gösteriyor

Hisseleri Hindistan Borsası’nda işlem gören Nazara, ülkenin halka arz olan ilk oyun şirketi olarak biliniyor. Afrika ve Kuzey Amerika’da da faaliyet gösteren Hintli şirket, WCC ve CarromClash gibi oyunların yanı sıra Kiddopia, espor, Nodwin ve Sportskeeda, Halaplay ve Qunami gibi uygulamaların da sahibi.