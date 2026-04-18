Hız baskısı, güven açığı…Çözüm: Dayanıklılık
Küresel ekonominin yönü değişirken şirketlerin iç ritmi de hızlanıyor. Bir zamanlar strateji toplantılarında aylarca tartışılan kararlar artık haftalar, hatta günler içinde alınmak zorunda. Ancak bu hızlanma, beraberinde başka bir soruyu getiriyor: Bu kadar hızlı değişen bir dünyada liderler neye güvenecek?
Veriye mi, sezgiye mi, teknolojiye mi yoksa organizasyonun kendisine mi? Tam da bu soruların ortasında yayımlanan PwC Türkiye’nin 29. Küresel CEO Araştırması, iş dünyasının içinden geçtiği kırılmayı net biçimde ortaya koyuyor.
Hız baskısı
Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, liderlerin teknoloji karşısında hissettiği baskı. Türkiye’de CEO’ların yalnızca yüzde 24’ü önümüzdeki 12 ayda gelir artışı bekliyor. Küresel ortalamanın (yüzde 30) altında kalan bu oran, temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor. Ancak asıl dikkat çekici olan, bu temkinin arkasındaki neden. Türkiye’de ve dünyada CEO’ların yüzde 42’si iş modellerinin teknolojik değişimin hızına yetişemediğini düşünüyor. Bu veri, klasik “dijital dönüşüm” söyleminin ötesine geçildiğini gösteriyor.
Artık mesele teknolojiye yatırım yapmanın ötesinde o teknolojinin hızına organizasyonu adapte edebilmek. Türkiye’de CEO’ların yüzde 29’u inovasyon kapasitesini sorgularken, yüzde 21’i şirketlerinin uzun vadeli dayanıklılığı konusunda tereddüt yaşıyor. Yapay zekâ tarafında tablo daha da net. Kullanım yaygınlaşsa da sonuçlar henüz sınırlı. Küresel CEO’ların yüzde 30’u yatırımlarından somut bir geri dönüş alamadığını söylüyor. Türkiye’deyse şirketlerin yüzde 55’i henüz hiçbir fayda görmediğini ifade ediyor. Bu da yapay zekânın bir “verimlilik aracı” olmaktan çıkıp gerçek bir büyüme motoruna dönüşmesinin hala zaman alacağını gösteriyor.
Güven açığı
Hızın yarattığı baskının diğer yüzüyse güven. Araştırmaya göre küresel CEO’ların en büyük risk algıları arasında siber tehditler (yüzde 30), enflasyon (yüzde 25) ve jeopolitik gerilimler (yüzde 23) yer alıyor. Türkiye’de tablo daha keskin: Siber riskler yüzde 41, enflasyon yüzde 39 ile açık ara önde. Bu fark, Türkiye’de liderlerin daha kırılgan bir ortamda karar aldığını gösteriyor. Üstelik güven meselesi sadece dış risklerle sınırlı değil.
Son 12 ayda CEO’ların üçte biri veri kullanımı ve gizliliği konusunda paydaşlarından gelen sorularla karşılaştığını belirtiyor. Yapay zekâ güvenliği ve “sorumlu teknoloji” başlıkları da giderek daha fazla sorgulanıyor. Yani liderler artık sadece büyümeyi değil, güveni de yönetmek zorunda. Müşterinin, yatırımcının ve hatta çalışanın güvenini kaybetmeden hızlanmak… Belki de yeni dönemin en zor denklemi bu. Araştırmayı değerlendiren Cenk Ulu’nun şu tespiti bu tabloyu özetliyor: “Artık bekle-gör dönemi değil, hızlı adaptasyon dönemi.”
Yeni liderlik
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde jeopolitik gerilimlerden yapay zekâya, değişen müşteri beklentilerinden yeni yatırım modellerine kadar geniş bir gündem masaya yatırıldı. Dikkat çekici olan, neredeyse tüm oturumların aynı kavramda birleşmesiydi: Dayanıklılık. Küresel belirsizliklerin arttığı, öngörü ufkunun daraldığı bu dönemde liderler için asıl mesele büyümekten önce ayakta kalabilmek, hatta bu dalgalanma içinde yön tayin edebilmek olarak öne çıktı.
Bugünün liderliği, eskisinden çok daha karmaşık bir denge gerektiriyor. Bir yanda hız, diğer yanda güven… Bir yanda teknoloji, diğer yanda insan… Bu dengeyi kuramayan şirketler için risk sadece performans kaybı değil, varlıklarını sürdürebilme meselesine dönüşüyor. CEO’lar için yeni dönemin ajandası birkaç kritik başlıkta toplanıyor:
● Hızı organizasyona yaymak: Teknoloji yatırımı tek başına yeterli olmuyor. Karar alma süreçleri sadeleşmeden, ekipler yetkilendirilmeden hız gerçek bir rekabet avantajına dönüşmüyor.
● Yapay zekâyı operasyonun merkezine almak: Pilot projelerle sınırlı kalan yatırımlar değer üretmiyor. Asıl fark, bu teknolojileri iş modelinin içine yerleştiren şirketlerde ortaya çıkıyor.
● Güveni yönetmek: Veri güvenliği, şeffaflık ve etik kullanım artık sadece IT konusu değil, doğrudan CEO gündemi. Güven kaybı, finansal kayıptan çok daha hızlı yayılıyor.
● Riskleri yeniden önceliklendirmek: Türkiye özelinde siber riskler ve enflasyon, klasik risk yönetimi yaklaşımının ötesinde ele alınmak zorunda.
● İnsan odağını kaybetmemek: Tüm bu dönüşümün merkezinde hala insan var. Teknolojiye hızla adapte olan ama çalışanını geride bırakan şirketler sürdürülebilirlik sorunu yaşıyor.
Kısacası yeni dönemde kazananlar, hızı güvenle birleştirebilenler olacak. Çünkü bu çağda asıl rekabet, teknolojiyle değil o teknolojiyi ne kadar doğru yönettiğinizle ilgili.
