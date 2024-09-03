Hızlı geçen yazın ardından küresel ekonomik gündem

İçeride ve dışarıda ekono­mik gündemin hareketli ol­duğu ve aynı zamanda çoğu­muza hayat koşturmacasında nefes alma imkânı veren yazın sonuna geldik. Okula dönüş döneminde büyük şehirler tekrar rutin nüfusuna kavuşa­cak, okul hazırlığı perakende sektörünü hareketlendirecek, yağmur ağır ağır günlerimize sızacak.

Ağustos ayındaki çalkantı­ların ardından, küresel piya­salar tekrar iyimser ruh hali­ne geri döndü. Ülkemizdeki sermaye piyasası oyuncuları ise enflasyonu düşürmek üze­re alınan önlemlerin sonuçla­rını tartışmaya ve enflasyon muhasebesi içeren bilançola­rı anlama çabasına odaklan­mış, dünyada sektörel eğilim­ler ve rekabette yaşanan deği­şimlere kafa yormaya yeterli zaman ve enerji ayıramaz du­rumda gözüküyor.

Yapay zekâ yatırımları sürüyor

ABD’de son hızla devam eden yapay zekâya yönelik altyapı yatırımları ne­deniyle mikro işlem­ci üreticileri ve bunla­rın Tayvan, Japonya ve Kore merkezli tedarik­çilerinde yüksek sipa­riş ve kârlar devam edi­yor. Faiz hadlerinin ge­lecek yıl ineceğinden hareketle henüz kâr edemeyen yazılım şir­ketlerinde gelen olumlu ikinci çeyrek sonuçlarının iştahla fi­yatlandığı görülüyor. Bu işta­hın bir diğer nedeni de yapay zekânın kullanımının iş sü­reçlerine yazılımlar üzerin­den gireceği beklentisi.

Mağaza verimliliğine odaklandılar

Tüketicilerin ekonomiye olan güveni dünyanın her böl­gesinde geçen yılın gerisinde ve bu durum en bariz şekilde perakende sektöründe hisse­diliyor. Zorunlu tüketim mad­deleri dışındaki alanlarda pe­rakendecilerin yönetimleri, satışlardaki durgunluk veya azalmayla başa çıkabilmek için mağaza verimliliğine odaklanmış durumda.

Alman moda perakendecisi Hugo Boss’dan, ABD’li spor giyim zinciri Lululemon’a, kahve zinciri Starbucks’tan Çin’de fast food restoranları işle­ten Yum China’ya kadar bir­çok perakendecide ana gün­dem, beklenen performansı veremeyen mağazaları kapa­tıp daha avantajlı lokasyon­larda yeni mağazalar açmak ve mağaza içi stoğu daha hızlı çevirebilmek. 2025 ve ötesin­de, mağaza bazında müşte­ri talebi ve satış etkililiğini daha iyi takip edebilenle­rin öne çıkmasını bekleme­nin doğru olacağını düşünü­yorum. Bu doğrultuda tekno­lojinin kullanımının yanı sıra mağaza personelinin enerjisini yukarıda tuta­bilmek çarpan etkisiyle kazandıracak.

Otomotivde yıllardır manşetlerde olan elekt­rikli araçların ikinci el değerlerinde süren düşüş ve mevcut büyük oyuncu­ların bunlardan para ka­zanmalarını sağlayacak en­düstriyel altyapıyı kurmakta­ki başarısızlığı, gözleri hibrit motorlara çevirmiş durum­da. Toyota, 16 Temmuz’da To­yota ve Lexus markalı model­lerinin çoğunluğunu yalnızca hibrit motorlarla müşterilere sunulacağını gayri resmi ola­rak açıkladı.

Hibrit araçlara doğru değişen yönelim

Ford Motors ise 22 Ağus­tos’ta elektrikli araç strateji­sini değiştireceğini, tamamen elektrikli SUV aracı projesi­ni durduracağını (400 mil­yon dolarlık varlığı zarar ya­zacak) ve en popüler modelle­rinde kâr edemediği elektrikli modellerin yerine hibrit mo­torlu modelleri geliştirece­ğini açıkladı. Müşterilerinin artık elektrikli araçlara daha düşük yakıt maliyeti odağı ile yaklaştığını belirten şirket, “küresel ölçekte rekabetçi bir maliyet yapısına sahip olabi­leceği model ve segmentler­de” (hafif, orta ve ağır ticari araçlar) elektrikli araç üreti­mine odaklanacak ve bunların dışında hibrit ve artırılmış menzilli elektrikli araçlar geliştirecek.

Batarya ve yazılım ağırlık­lı bir tedarik zincirine sahip tam elektrikli araçlardan hib­rit araçlara doğru değişen yö­nelim, sanayimizin ve ihraca­tımızın önemli bir bölümünü oluşturan otomotiv ve yan sa­nayisinin mevcut değer zinci­rindekini koruyarak, yeni tek­nolojilere yatırım yapabilmek için zaman kazandırabilecek, olumlu bir haber. Bu alan­da faal şirketlerin stratejik planlama bölümleri için faz­la mesai zamanı.