Hızlı geçen yazın ardından küresel ekonomik gündem
İçeride ve dışarıda ekonomik gündemin hareketli olduğu ve aynı zamanda çoğumuza hayat koşturmacasında nefes alma imkânı veren yazın sonuna geldik. Okula dönüş döneminde büyük şehirler tekrar rutin nüfusuna kavuşacak, okul hazırlığı perakende sektörünü hareketlendirecek, yağmur ağır ağır günlerimize sızacak.
Ağustos ayındaki çalkantıların ardından, küresel piyasalar tekrar iyimser ruh haline geri döndü. Ülkemizdeki sermaye piyasası oyuncuları ise enflasyonu düşürmek üzere alınan önlemlerin sonuçlarını tartışmaya ve enflasyon muhasebesi içeren bilançoları anlama çabasına odaklanmış, dünyada sektörel eğilimler ve rekabette yaşanan değişimlere kafa yormaya yeterli zaman ve enerji ayıramaz durumda gözüküyor.
Yapay zekâ yatırımları sürüyor
ABD’de son hızla devam eden yapay zekâya yönelik altyapı yatırımları nedeniyle mikro işlemci üreticileri ve bunların Tayvan, Japonya ve Kore merkezli tedarikçilerinde yüksek sipariş ve kârlar devam ediyor. Faiz hadlerinin gelecek yıl ineceğinden hareketle henüz kâr edemeyen yazılım şirketlerinde gelen olumlu ikinci çeyrek sonuçlarının iştahla fiyatlandığı görülüyor. Bu iştahın bir diğer nedeni de yapay zekânın kullanımının iş süreçlerine yazılımlar üzerinden gireceği beklentisi.
Mağaza verimliliğine odaklandılar
Tüketicilerin ekonomiye olan güveni dünyanın her bölgesinde geçen yılın gerisinde ve bu durum en bariz şekilde perakende sektöründe hissediliyor. Zorunlu tüketim maddeleri dışındaki alanlarda perakendecilerin yönetimleri, satışlardaki durgunluk veya azalmayla başa çıkabilmek için mağaza verimliliğine odaklanmış durumda.
Alman moda perakendecisi Hugo Boss’dan, ABD’li spor giyim zinciri Lululemon’a, kahve zinciri Starbucks’tan Çin’de fast food restoranları işleten Yum China’ya kadar birçok perakendecide ana gündem, beklenen performansı veremeyen mağazaları kapatıp daha avantajlı lokasyonlarda yeni mağazalar açmak ve mağaza içi stoğu daha hızlı çevirebilmek. 2025 ve ötesinde, mağaza bazında müşteri talebi ve satış etkililiğini daha iyi takip edebilenlerin öne çıkmasını beklemenin doğru olacağını düşünüyorum. Bu doğrultuda teknolojinin kullanımının yanı sıra mağaza personelinin enerjisini yukarıda tutabilmek çarpan etkisiyle kazandıracak.
Otomotivde yıllardır manşetlerde olan elektrikli araçların ikinci el değerlerinde süren düşüş ve mevcut büyük oyuncuların bunlardan para kazanmalarını sağlayacak endüstriyel altyapıyı kurmaktaki başarısızlığı, gözleri hibrit motorlara çevirmiş durumda. Toyota, 16 Temmuz’da Toyota ve Lexus markalı modellerinin çoğunluğunu yalnızca hibrit motorlarla müşterilere sunulacağını gayri resmi olarak açıkladı.
Hibrit araçlara doğru değişen yönelim
Ford Motors ise 22 Ağustos’ta elektrikli araç stratejisini değiştireceğini, tamamen elektrikli SUV aracı projesini durduracağını (400 milyon dolarlık varlığı zarar yazacak) ve en popüler modellerinde kâr edemediği elektrikli modellerin yerine hibrit motorlu modelleri geliştireceğini açıkladı. Müşterilerinin artık elektrikli araçlara daha düşük yakıt maliyeti odağı ile yaklaştığını belirten şirket, “küresel ölçekte rekabetçi bir maliyet yapısına sahip olabileceği model ve segmentlerde” (hafif, orta ve ağır ticari araçlar) elektrikli araç üretimine odaklanacak ve bunların dışında hibrit ve artırılmış menzilli elektrikli araçlar geliştirecek.
Batarya ve yazılım ağırlıklı bir tedarik zincirine sahip tam elektrikli araçlardan hibrit araçlara doğru değişen yönelim, sanayimizin ve ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturan otomotiv ve yan sanayisinin mevcut değer zincirindekini koruyarak, yeni teknolojilere yatırım yapabilmek için zaman kazandırabilecek, olumlu bir haber. Bu alanda faal şirketlerin stratejik planlama bölümleri için fazla mesai zamanı.