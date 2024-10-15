Yerleşik çıkarlar ve değişimin hızı
Polonyalı yönetmen Kieslowski’nin ünlü üçlemesinden Mavi’de ana kahraman Julie, uzun zamandır onu aklından çıkaramayan Olivier’e, onun için yaptıklarından dolayı teşekkürün ardından “görüyorsunuz ben de diğer kadınlar gibiyim, terliyorum, öksürüyorum, çürüklerim var” der.
Son yıllarda dillerden düşmeyen yapay zekâ uygulamalarının da önemli kazanımlarının yanı sıra kullanımından doğabilecek sorunları, önemli riskleri de var. Bu riskler, üreticilerinden bağımsız karar alabilme yetenekleri sayesinde, kamuoyunu yönlendirmek, kasıtlı olarak istenmeyen sonuçlar doğurabilecek önerilerde bulunmak veya belirli bir amaç doğrultusunda propaganda yapabilmek gibi imkânlara da sahip üretken yapay zekâ modellerinde daha da yüksek.
Dönüştürücü inovasyonlar rekabetteki çıkarları sarsar
Bir yandan bu uygulamaların üzerinde çalışacağı büyük altyapı (sunucu) yatırımlarını sürdürmelerine rağmen, büyük teknoloji şirketlerinin ChatGPT gibi dil modellerini yoğun ve hızlı bir şekilde ürün ve hizmetleri ile hemen bütünleştirmekten imtina etmelerinin ardındaki temel endişe de bu.
Microsoft gibi bu konuda bir adım önde gözüken şirketlerin hisse değerindeki artışın duraklamasında bu endişelerin de etkili olduğunu düşünüyorum. Yapay zekânın beklenen hızda ürün ve hizmetlere nüfuz edemeyebileceğini düşündüren bir diğer konu ise bu teknolojileri geliştiren şirketlerin mevcut durumdan kaynaklanan “yerleşik çıkarları”. Her dönüştürücü inovasyon dönemi, önde gelen ekonomik aktörlerin mevcut rekabet denklemindeki çıkarlarını da sarsa gelmiştir.
Üretken yapay zekânın çok hızlı adaptasyonu, Google’ın tıklama başına reklam geliri elde ettiği arama algoritmasının, Apple’ın çok kârlı yazılım dükkânı ve arama motoru imtiyaz gelirlerinin de değişmesi anlamına gelir ve bu durumda rakiplerine karşı mevcut avantajlı konumlarını da riske atmayı gerektirecektir.
Volkswagen, verimsiz tesislerini kapatacak
Önümüzdeki dönüştürücü inovasyon dalgasının, bu tür endişe ve çıkarlara sahip olmayan, yeni kurulan teknoloji şirketlerince geliştirilmesi kuvvetle muhtemel. Anthropic gibi görece büyüklerin yanı sıra binlerce yeni küçük şirket yapay zekâ ilintili teknolojilerin gelişimi için sermaye topluyor. ABD’de faiz indirimlerinin sürmesi, ilaç geliştirme ve programlama başta olmak üzere birkaç önemli sektörde üretken yapay zekâ çözümleri sağlayacak bu yeni şirketlerin yatırım almasını hızlandıracak.
Çinli üreticilerin görece düşük maliyetli devasa otomotiv kapasitesinin küresel pazarda yarattığı baskının sonuçları görülmeye başlandı. Almanya’da Volkswagen yönetimi üretim maliyetlerini düşürebilmek için verimsiz tesislerin kapatılacağını açıklarken, Fiat Chrysler ve PSA grubunun birleşmesi ile kurulan ve bu yıl ABD pazarındaki yanlış stratejisi nedeniyle hisse değeri 26€ dan 11€’lara kadar düşen Stellantis’te hissedarlar mutsuz.
ABD’de yaşlanan ürün gamını yenilemekte geç kalan, eski modeller için fiyat indirimleri yapmayı da reddeden şirketin pazar payı kayıpları ve bayi kanalında biriken stoklar önümüzdeki yıl için alarm zillerini çalıyor. Şirket, yatırımcıların değişim taleplerini yatıştırmak üzere mevcut genel müdürün 2026’da emekli olacağı, ayrıca finans ve operasyonlardan sorumlu başkanların da görevlerinden alındığını duyurdu.
Piyasada şirketin ortaklarından olan Fransa hükümetinin, Stellantis’in Renault ile birleşmesi ve böylece Avrupa merkezli daha büyük bir otomotiv üreticisinin yaratılması yönündeki talepleri konuşuluyor. Böylesi bir birleşme için gerek şirketin hâkim ortaklarının gerekse İtalya hükümetinin desteği gerekli ve henüz bu yönde net bir açıklama yok. Üç büyük alman otomobil üreticisinin de maliyet ve satış sorunları ile karşı karşıya olduğunu not etmeli. Sektörde yakın zamanda başka birleşme haberlerini de almak benim için sürpriz olmayacak.
Bernard Shaw, tüm ilerlemelerin makulü makul bulmayanlarca gerçekleştirildiğini söylemişti. Halka açık şirketlerin mutsuz hissedarlarını da bu gruba dâhil etmek mümkün.