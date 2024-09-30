Uzak Asya’dan önemli haberler var

Pandemiye yönelik önlemlerin kaldırılması sonrasında hisse senedi piyasalarında bir türlü istenen canlanmanın sağlanamadığı, tersine düşüş eğiliminin ivmeyle sürdügü Çin piyasasında, Merkez Bankası piyasanın kendi dinamiği ile dengelenemesinden umudunu kesmiş olacak ki, geçen hafta önemli bir mudahalede bulunmaya gerek gördü.

24 Eylül’de Çin Merkez Bankası, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi, ekonomik büyümeyi desteklemek, sermaye piyasasını istikrara kavuşturmak ve kredi arzında artışı sağlamak amacıyla bir politika paketi açıkladı. Paket kapsamında, aracı kurumlar ve yatırım fonları için takas olanaklarının oluşturulması ve sigorta şirketlerinin sermaye piyasalarında yatırimlarını artırabilmelerini teminen, doğrudan likidite elde etmek için varlıklarını rehin verebilmeleri mümkün kılımakta.

Destek paketi hisse senedi piyasasına 'dürtme' etkisi yapacak

Ayrıca ticari bankaların, borsada işlem gören şirketlere ve hakim hissedarlarına, hisse geri alımları icin kredi sağlamasına yönelik 200 milyar yuan (42 milyar $) büyüklüğünde bir program uygulamaya alındı. 2015 yazında Çin borsasındaki şiddetli düzeltme doneminde bile kullanılmayan bu kapsamlı destek paketi, uzun zamandır gerileyen hisse senedi piyasasina güçlü bir ‘dürtme’ etkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin borsalarında hisse geri alımlarının temettulerin ancak onda biri düzeyinde gerceklestiği düsünüldügünde, ozellikle geri alımlar için sağlanacak kredi paketlerinin önumuzdeki dönemde endeksleri yukari yönde itebilmesi olası gözüküyor. Zira kararları takip eden dört işlem günü sonunda A-piyasası endeks hisse yatırım fonları %18 yukarıda. Cin’de asil sıkıntı yaratan konu, daha evvel açıklanan sınırlı destekler ile yeterli olumlu ivmenin yaratılamadığı gayrimenkul piyasasi ve gayrimenkul geliştiren şirketlerin finansal durumu.

Bu sektore yonelik aynı gun açıklanan destek paketinde ise, mevcut konut kredileri için yaklaşık 0,5 puanlık bir faiz indirimi, uygun fiyatli kiralık konut projelerinde finansman oranının %100’e çkarılmasıl ve ikinci konut alımlarında peşinat oranının %15’e düşürülmesi (%25’ten) yer aldı. Özellikle ipotekli alımlarda pesinat oranlarındaki azaltım, talebin canlanmasına bir nebze de olsa destek verebilir. Zira gerek inşaat sirketleri gerekse bunlara arsa veya finans sağlayan yerel yonetimler yüksek borclular ve refinansmanda sıkıntı yaşıyorlar.

Ekonomik büyümenin sürmesi için önemli bir aksiyon

Gecmişte Çin finansal piyasalarında sıkıntılı dönemlerinde pozisyonlarını artırarak dengeleyici bir rol oynayan yabancı, pandemi sonrasında, Çin’in en büyük ticari partneri ABD ile ilişkileri, ekonomik büyümenin kalitesine/sürdürülebilirliğine yönelik tereddütler ve sermaye piyasalarını olumsuz etkileyen düzenlemelerin de etkisiyle, Çin’de pozisyon artrmakta isteksizler.

Açıklanan bu paketi, bu isteksizliğin yakın vadede ortadan kalkmayabileceğinin farkında olan karar vericilerin ekonomik büyümenin sürmesini teminen önemli bir aksiyon olarak okuyorum.

Bu paketten evvel, 8 Eylül’de Ticaret Bakanlığı’nın yabancı yatırımcıların üretim tesisleri, hastaneler ve gen teknolojilerine yönelik yatırımlarındaki kısıtlamaları tamamen kaldırması, Çin yonetiminin son yıllarda önemli oranda azalan yabancı yatırımların tekrar canlanmasını arzu ettigini teyit ediyor. Bu önlem ve desteklerin Çin ekonomisinin büyüme performansı üzerindeki etkisi, petrol, demir cevheri, çelik, bakır ve aliminyum başta olmak üzere, en büyük müsterisi olduğu emtialarin fiyat seyri, en büyük pazarı olduğu Avrupa menşeli tüketim ürünleri üreticilerinin kâlrılığı üzerinde belirleyici olacak.