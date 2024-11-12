Yıl biterken manzara

ABD seçim­lerinin so­nuçlanmasının ardından, yeni yönetimin da­ha düşük ver­gi oranları, şir­ket satınalma/ birleşmeleri ve büyük teknoloji şirketlerine yö­nelik daha az sınırlayıcı de­netim içeren yaklaşımlarının ekonomik büyümeyi güçlen­direceğine dair beklentiler pi­yasalarda coşku yarattı.

Piyasa oyuncuları, başkanın seçim sırasında sürekli dile getirdiği ithal mallara ek güm­rük tarifesi uygulaması konu­sunda acele etmeyebileceği, bu vaatleri karşı ülkelerle da­ha elverişli ticaret şartlarının müzakeresinde kullanacağı ve dolayısıyla ek tarifelerin ABD enflasyonuna ve küresel eko­nomik büyümeye olası olum­suz etkilerinin sınırlanacağı düşüncesindeler. Zira başkan önceki döneminde hisse se­nedi endekslerinin seviyesini başarı faktörü olarak gördü­ğünü ilan etmişti.

Daha sıkı denetim

Başkan yardımcısının tek­noloji şirketlerinin tekelci uy­gulamalarının daha sıkı de­netlenmesine ilişkin görüşle­rinin de uygulamada Başkan tarafından dengelenebileceği inancı hakim. Adalet Bakan­lığı’nın Google’un bölünme­si talebi ile ilgili surecin nasıl ilerleyeceği ve Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu’nun otonom araçların yol açtığı ka­zalarla ilgili yürüttüğü soruş­turmanın sonuçları bu çerçe­veden dikkatle izlenecek.

Tarife ve regülasyonlar ko­nularında beklentinin aksine bir duruşun sinyali bile rüzga­rı tersine çevirebilir. Tarife­lerin ABD’nin yoğun ithalatçı olduğu otomobil (Almanya ve Meksika), rafine petrol ürün­leri (Kanada ve Meksika), tekstil (Çin, Vietnam, Hindis­tan ve Bangladeş), makineler (Çin, Meksika, Japonya) ve metaller (Kanada, Çin, Mek­sika, Kore) üzerinden ihracat­çı ekonomilerin büyümeleri­ni olumsuz etkileyeceği açık.

Şeffaflık artırılacak

Bu arada Çin, yerel yönetim­lerin ağır borç sorununu çö­zebilmek amacıyla, uzun za­mandır beklenen 1.8 trilyon $ tutarında bir yardım pake­ti açıkladı. Paket kapsamında, yerel yönetimler, sahibi bu­lundukları finans ve yatırım şirketlerinin altyapı ve gayri­menkul yatırımlarını finanse etmek için aldıkları 14 trilyon $’lık borcun finansmanı için 3-5 yıllık tahviller ihraç ede­cek ve bunlar kanalıyla finans şirketlerinin borçlarını kendi bilançolarına transfer edecek. Böylece borçların faiz mali­yetinin düşürülmesi, tasarruf edilen faiz ödemelerinin yeni yatırımlara aktarılması ve şef­faflığın artırılması sağlanacak.

İngiltere’de eğitim ve sağ­lık sistemine yapılacak yatı­rımların finansmanı için gelir vergisi ve sosyal sigorta prim artışları gündemdeyken, Ja­ponya’da gelir vergisi ödemek için geçilmesi gereken mat­rah sınırını yükselterek kari­yerlerinin başındaki gençle­rin harcanabilir gelirini artır­mayı hedefliyor.

Zirvenin yüzde 16 gerisinde

Almanya’da sanayi üreti­mi 2017 yılındaki zirvesinin yüzde 16 gerisinde. Otomo­tiv, kimya ve makine sektör­leri, ölçek ekonomisi avan­tajına sahip, teknolojik sevi­yesini gün be gün geliştiren Çinli üreticilerin rekabet bas­kısı altında. Volkswagen –ge­cikmiş de olsa- Avrupa’da­ki üretim altyapısını yeniden yapılandırmaya uğraşıyor ve şirket yönetiminin tesis ka­patma ve isçi çıkarma yönün­deki inisiyatifleri sendikalar­dan tepki topluyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa’da­ki sanayi üretiminin seyri, Türkiye’deki ihracatçı sanayi şirketlerinin iş hacmi için de belirleyici.

Her halükarda, yeni pazar­larda yüksek kârlılıkla yer edi­nebilme yetisi, Türk sanayi şirketlerinin orta ve uzun va­de performansı için temel be­lirleyici olacak. İş geliştirme, stratejik ortaklıklar kurma ve etkili şekilde yönetebilme, te­darik zincirinde esneklik gele­cek on yılın başarı çarpanları.