Sıcak hava, sıcak gündem
İhracat yapan şirketleri yakından ilgilendiren Avrupa sanayi üretimi, Mayıs ayında sınırlı (yüzde 0.6) da olsa azalırken, dayanıklı ve sermaye malları üretiminin olumsuz, enerji ve tüketici ürünlerinin ise olumlu ayrışması dikkat çekti.
Üretimdeki düşüşte başı Nisan’a göre yüzde 2.5, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 6.6 azalış ile Almanya çekiyor. Euro para birimini kullanan ülkelerde ilk çeyrekte yüzde 0.3 genişleyen GSMH’nın ikinci çeyrekte sınırlı gerilemesi beklenebilir.
Çin’den gelen ikinci çeyrek büyüme verisi (yüzde 4.4) de ilk çeyreğe göre (yüzde 5.3) büyümede yavaşlamayı işaret ediyor. Gayrimenkul piyasasının canlandırılmasına yönelik alınan önlemlere rağmen iç talebin artmaması, büyüme hızında yavaşlamaya yol açıyor.
15-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Çin Komünist Partisi’nin merkezi komite toplantısında, reformların ve büyümeyi destekleyici programların altı çizilirken, teknolojik ilerlemelerin “daha kaliteli büyümeyi” sağlamakta anahtar unsur olduğu vurgulandı.
Teknoloji şirketlerine desteğin artması, özellikle sigorta şirketlerinin yatırım portföylerinde tahvillerden hisse senedine kaymayı hızlandırabilir ve yerli yatırımcılar yüksek temettü ödeyen kamu şirketlerinden, yılbaşından bu yana yüzde 26,9 oranında aşağıda olan teknoloji şirketlerine kaymaya yol açabilir.
Konteyner navlunları yüzde 116 yukarıda
Karbon salınımını azaltmak için ticari gemilerin daha yavaş seyri, Kızıldeniz’deki güvenlik sorunu derken konteyner navlunları ilk çeyreğin sonuna göre yüzde 116 yukarıda.
Kızıldeniz’deki durumun kontrol altına alınması ile yılın kalan döneminde bir miktar da olsa gerilemesi beklenen navlunlar, bugünlerde özellikle ABD’de perakendecilerin stoklarını yenileme ihtiyacı ile artan siparişlerince destekleniyor. Küresel hava kargo talebi özellikle Çin’den ABD’ye yönelik e-ticaret hacmindeki artış nedeniyle son aylarda yükseldi.
Gelecek yıllarda gelişmiş ülkelerde artabilecek ticari korumacılığın küresel şirketleri “yakında üret” stratejisine sevk etmesi durumunda, navlunların daha düşük seviyelerde dengelenmesi sürpriz olmaz. 5 Kasım’da yapılacak ABD seçimleri yakın gelecekte ticari korumacılığın seyri açısından belirleyici olacak. Tersanelerde inşa halindeki büyük konteyner gemilerinin kapasitesi (mevcut kapasitenin %12’sine yakın) düşünüldüğünde, navlunların orta vadede aşağı yönlü hareketi muhtemel.
Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı sonuçlara bağlı
Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC’nin ikinci çeyrek sonuçları önemli ölçüde satış ve kâr büyümesi ile geldi. Yüksek teknoloji gerektiren 3nanometre boyutlu çiplerin yegane üreticisi olan şirket, Nvidia, AMD ve diğer çip tasarlayan şirketlere üretim hizmeti veriyor. Bu nedenle TSMC’nin faaliyet sonuçları çip şirketlerinin dönemsel performansları için de öncü gösterge olarak takip ediliyor. ABD borsalarında geçen hafta yaşanan, teknoloji şirketlerinden, daha ucuz kalan küçük ve orta ölçekli şirketlere doğru rotasyonun devamı teknoloji şirketlerinin önümüzdeki iki hafta boyunca açıklayacakları ikinci çeyrek sonuçlarına bağlı.
Yapay zekâ teması ile çip üreticileri ve bulut sistem sağlayıcıları önderliğinde hızla yükselen Nasdaq endeksinde geçen haftaki çözülmenin, özellikle Google, Nvidia ve Microsoft’un olumlu gelebilecek sonuçları ile durması benim için sürpriz olmayacak.
Dünyayı insanlar gibi anlayabilmesi hedefleniyor
OpenAI’ın üzerinde çalıştığını duyurduğu Strawberry programının, kullanıcıların sorularını yanıtlamanın ötesinde, kendi insiyatifiyle internette gezinerek “detaylı araştırmalar” yapabilmesi, “dünyayı insanlar gibi anlayabilmesi” ve kendi düşüncelerini “mantıksal çıkarımlar yoluyla” üretebilmesi hedefleniyor.
Sanayi, akademi, kamudaki karar alıcılar ve konuya kafa yoran intelijensiyanın, üretken yapay zekânın insanlara has özelliklere kavuşmasının sosyal ve ekonomik hayatımıza etkilerini tartışması, el birliği ile politika çerçevesi oluşturması ve eğitimden üretime kadar süreçlerde gereken teşvik/adaptasyon adımlarının atılmaya başlanması için geç kalınmakta.