Hürmüz krizi bitti, otomotivde dönüşüm ivme kazanıyor
ABD–İran arasında barışın tesis edilmesi ve kapanan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, küresel enerji ve lojistik baskılarını hafifletecek olsa da otomotiv ekosistemi artık “eski normale” dönmeyecek. Çünkü yaşanan kriz, sektörde kalıcı kırılmalara neden oldu.
Hürmüz Boğazı krizi, AB otomotiv sektöründe maliyetleri ciddi şekilde artırdı. Enerji fiyatları %30 ila %40 oranında yükselirken, ham madde maliyetleri %25’e kadar arttı. Lojistik giderleri ise navlun ücretleri ve sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle katlandı. Bu baskılar araç fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Petrol türevlerinin yoğun kullanımı nedeniyle ham madde maliyetlerindeki artış, üretim maliyetlerini %25’e kadar yükseltti. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri navlun ücretleri ile savaş riski sigorta primlerini artırırken, Asya’dan AB’ye parça sevkiyatlarında gecikmeler yaşandı. Enerji ve lojistik kaynaklı bu maliyet baskısı sonucunda AB otomotiv pazarında araç fiyatlarında da bir zam dalgası görüldü.
Kriz, otomotiv sektöründe kalıcı değişimlere yol açtı
Enerji bağımlılığı açısından, petrol fiyatları düşse bile üreticiler artık enerji çeşitliliğini ve yenilenebilir kaynakları stratejik öncelik haline getirdi. Elektrikli araç talebi açısından, kriz sırasında hızlanan elektrikli araçlara yönelim tüketici davranışlarında kalıcı bir dönüşüm yarattı. İnsanlar artık elektrikli araçları “geleceğin güvenli tercihi” olarak görüyor.
Tedarik zincirinin yeniden yapılanması kapsamında şirketler, Asya’ya bağımlılığı azaltmak için Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afrika’da yeni üretim ve lojistik merkezleri kurmaya başladı. Bu yatırımlar geri dönülmez bir yönelim olarak öngörülüyor.
Finansman modelleri açısından ise kriz döneminde hızlanan dijital kredi ve kiralama çözümleri, artık müşteri sadakatinin temel unsuru olacak. ABD–İran barışı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, enerji ve lojistik kaynaklı baskıları hafifletse de otomotiv sektöründeki maliyetlerin tamamen kriz öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. Petrol ve navlun fiyatlarındaki gerileme kısa vadede maliyetler üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratabilecek olsa da enerji çeşitliliğine yönelik yatırımlar, yüksek seyreden sigorta primleri ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması gibi unsurlar nedeniyle sektörün maliyet yapısı uzun vadede yüksek kalmaya devam edecek.
Maliyet dinamikleri
Enerji maliyetleri açısından, Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük 20 milyon varil petrol, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Kriz sonrası oluşan barış ortamı fiyatların dengelenmesine katkı sağlasa da Brent petrolün hangi seviyede istikrar kazanacağı hâlâ önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu belirsizlik, üretim tesislerinde enerji giderlerinin yüksek seyretmesine neden olabilir.
Plastik parçalar, sentetik kauçuk, boya ve kimyasal kaplamalar gibi petrol türevlerine dayalı girdiler doğrudan petrol fiyatlarından etkileniyor. Bu nedenle ham madde maliyetleri üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesi bekleniyor.
Navlun ve sigorta açısından ise güvenlik riskleri nedeniyle deniz taşımacılığında savaş riski sigorta primleri ve navlun ücretleri yükselmiş durumda. Alternatif rotalar maliyet baskısını kısmen hafifletse de Asya–Avrupa hattında lojistik giderleri kalıcı olarak daha yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda.
Formun Üstü
Formun Altı
Riskler açısından, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi, lojistik darboğazların tekrar yaşanması ve Asya’ya bağımlı üreticilerin artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kalması öne çıkan başlıca riskler arasında yer alıyor.
Fırsatlar açısından ise Avrupa’ya yakınlığı sayesinde Türkiye gibi bölgeler, lojistik avantajları ve elektrikli araç yatırımlarıyla maliyet baskısını daha etkin şekilde yönetebilir.
Elektrikli araçlar açısından, artan petrol fiyatları elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor. Birçok ülkede uygulanan vergi avantajları ve daha düşük kullanım maliyetleri de elektrikli araçların tercih edilmesini destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.
ABD–İran barışı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması kısa vadede enerji ve lojistik kaynaklı maliyet baskılarını hafifletebilir. Ancak otomotiv sektöründe enerji ve lojistik giderlerinin kriz öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. Bu nedenle üreticiler açısından enerji çeşitliliği ve bölgesel üretim merkezleri stratejik önemini korumaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı’nın açılması, otomotiv sektöründe başlayan dönüşümü daha da hızlandıracak. Ancak bu süreç, eski normale dönüşten ziyade yeni bir dönemin güç kazanması anlamına geliyor. Kriz, üreticileri kalıcı olarak farklı stratejilere yönlendirdi; barış ortamı ise bu stratejilerin daha hızlı uygulanmasına uygun bir zemin hazırlıyor.
Enerji çeşitliliği, elektrikli araç üretimi, bölgesel tedarik zincirleri ve dijital finansman çözümleri sektörün geleceğini şekillendiren temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Kriz döneminde başlayan bu dönüşümün, barış ortamıyla birlikte daha güçlü bir ivme kazanması bekleniyor.
|Borsa
|14.827,35
|2,82 %
|Dolar
|46,4343
|-0,01 %
|Euro
|53,2668
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1460
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.396,61
|-2,37 %
|Altın (ONS)
|4.207,80
|-0,03 %
|Brent
|79,1665
|0,84 %