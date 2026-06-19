Hürmüz krizi bitti, otomotivde dönüşüm ivme kazanıyor

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ABD–İran arasında barışın tesis edil­mesi ve kapanan Hür­müz Boğazı’nın yeniden açılması, küresel enerji ve lojistik baskılarını ha­fifletecek olsa da otomo­tiv ekosistemi artık “eski normale” dönmeyecek. Çünkü yaşanan kriz, sek­törde kalıcı kırılmalara neden oldu.

Hürmüz Boğazı krizi, AB oto­motiv sektöründe maliyetleri ciddi şekilde artırdı. Enerji fiyat­ları %30 ila %40 oranında yük­selirken, ham madde maliyetleri %25’e kadar arttı. Lojistik gider­leri ise navlun ücretleri ve sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle katlandı. Bu baskılar araç fiyatla­rına da doğrudan yansıdı.

Petrol türevlerinin yoğun kul­lanımı nedeniyle ham madde ma­liyetlerindeki artış, üretim mali­yetlerini %25’e kadar yükseltti. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri navlun ücretleri ile sa­vaş riski sigorta primlerini artı­rırken, Asya’dan AB’ye parça sev­kiyatlarında gecikmeler yaşandı. Enerji ve lojistik kaynaklı bu ma­liyet baskısı sonucunda AB oto­motiv pazarında araç fiyatlarında da bir zam dalgası görüldü.

Kriz, otomotiv sektöründe kalıcı değişimlere yol açtı

Enerji bağımlılığı açısından, pet­rol fiyatları düşse bile üreticiler ar­tık enerji çeşitliliğini ve yenilene­bilir kaynakları stratejik öncelik haline getirdi. Elektrikli araç talebi açısından, kriz sırasında hızlanan elektrikli araçlara yönelim tüketi­ci davranışlarında kalıcı bir dönü­şüm yarattı. İnsanlar artık elekt­rikli araçları “geleceğin güvenli tercihi” olarak görüyor.

Tedarik zincirinin yeniden ya­pılanması kapsamında şirketler, Asya’ya bağımlılığı azaltmak için Avrupa, Türkiye ve Kuzey Afri­ka’da yeni üretim ve lojistik mer­kezleri kurmaya başladı. Bu yatı­rımlar geri dönülmez bir yönelim olarak öngörülüyor.

Finansman modelleri açısından ise kriz döneminde hızlanan dijital kredi ve kiralama çözümleri, artık müşteri sadakatinin temel unsu­ru olacak. ABD–İran barışı ve Hür­müz Boğazı’nın yeniden açılması, enerji ve lojistik kaynaklı baskıları hafifletse de otomotiv sektöründe­ki maliyetlerin tamamen kriz ön­cesi seviyelere dönmesi beklenmi­yor. Petrol ve navlun fiyatlarında­ki gerileme kısa vadede maliyetler üzerinde rahatlatıcı bir etki yarata­bilecek olsa da enerji çeşitliliğine yönelik yatırımlar, yüksek seyre­den sigorta primleri ve tedarik zin­cirlerinin yeniden yapılandırılma­sı gibi unsurlar nedeniyle sektörün maliyet yapısı uzun vadede yüksek kalmaya devam edecek.

Maliyet dinamikleri

Enerji maliyetleri açısından, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gün­lük 20 milyon varil petrol, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %25’ini oluşturuyor. Kriz sonrası oluşan barış ortamı fiyatların dengelen­mesine katkı sağlasa da Brent pet­rolün hangi seviyede istikrar ka­zanacağı hâlâ önemli bir tartış­ma konusu olmaya devam ediyor. Bu belirsizlik, üretim tesislerinde enerji giderlerinin yüksek seyret­mesine neden olabilir.

Plastik parçalar, sentetik kau­çuk, boya ve kimyasal kaplama­lar gibi petrol türevlerine daya­lı girdiler doğrudan petrol fiyat­larından etkileniyor. Bu nedenle ham madde maliyetleri üzerin­deki yukarı yönlü baskının sür­mesi bekleniyor.

Navlun ve sigorta açısından ise güvenlik riskleri nedeniyle deniz taşımacılığında savaş riski sigorta primleri ve navlun ücretleri yük­selmiş durumda. Alternatif rotalar maliyet baskısını kısmen hafiflet­se de Asya–Avrupa hattında lojis­tik giderleri kalıcı olarak daha yük­sek bir seviyeye ulaşmış durumda.

Formun Üstü

Formun Altı

Riskler açısından, enerji fiyat­larının yeniden yükselmesi, lojis­tik darboğazların tekrar yaşan­ması ve Asya’ya bağımlı üreticile­rin artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kalması öne çıkan başlıca riskler arasında yer alıyor.

Fırsatlar açısından ise Avru­pa’ya yakınlığı sayesinde Türki­ye gibi bölgeler, lojistik avantajla­rı ve elektrikli araç yatırımlarıyla maliyet baskısını daha etkin şe­kilde yönetebilir.

Elektrikli araçlar açısından, ar­tan petrol fiyatları elektrikli araçla­rı daha cazip hale getiriyor. Birçok ülkede uygulanan vergi avantajları ve daha düşük kullanım maliyetle­ri de elektrikli araçların tercih edil­mesini destekleyen önemli unsur­lar arasında bulunuyor.

ABD–İran barışı ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması kısa vadede enerji ve lojistik kaynak­lı maliyet baskılarını hafifletebi­lir. Ancak otomotiv sektöründe enerji ve lojistik giderlerinin kriz öncesi seviyelere dönmesi bek­lenmiyor. Bu nedenle üreticiler açısından enerji çeşitliliği ve böl­gesel üretim merkezleri stratejik önemini korumaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’nın açılması, otomotiv sektöründe başlayan dönüşümü daha da hızlandıra­cak. Ancak bu süreç, eski norma­le dönüşten ziyade yeni bir döne­min güç kazanması anlamına ge­liyor. Kriz, üreticileri kalıcı olarak farklı stratejilere yönlendirdi; ba­rış ortamı ise bu stratejilerin da­ha hızlı uygulanmasına uygun bir zemin hazırlıyor.

Enerji çeşitliliği, elektrikli araç üretimi, bölgesel tedarik zincir­leri ve dijital finansman çözüm­leri sektörün geleceğini şekillen­diren temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Kriz döneminde başla­yan bu dönüşümün, barış orta­mıyla birlikte daha güçlü bir ivme kazanması bekleniyor.