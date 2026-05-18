İHA’lardan sonra İYŞ: İnsansız yapay zekâ şirketleri geliyor

Dünyada şirketlerin geleceği artık “AI-native company” ve “agentic company” gibi kav­ramlarla tartışılıyor.

İYŞ İnsansız Yapay Zekâ Şirketi dönüşümü, insanın devre dışı kaldığı ve algoritmalara tes­lim edilmiş bir şirket değil. Bir başka deyişle OYŞ Otonom Yapay Zekâ Şirketi. Operasyonel iş akışlarının önemli bölümünü YZ ajanlarının yürüttüğü; insanın ise hedef belirleme, denetim, etik ve nihai sorumluluk katmanında konum­landığı yeni nesil şirket mimarisi.

Kokpit değişiyor

Bu dönüşümü anlamak için İHA tecrübemi­ze bakalım. Pilot ortadan kalkmadı, artık uçağın içinde değil, komuta merkezinde. Daha fazla ve­riye bakıp, daha geniş alanı izliyor, daha strate­jik kararlar alıyor. Yani insanın fiziksel konumu değişiyor; sistem üzerindeki etkisi ve sorumlu­luğu artıyor.

Şimdi benzer bir dönüşüm şirketler için ka­pıda.

YZ, insanı operasyonun içinden alıp strateji, denetim, etik ve nihai sorumluluk merkezine ta­şıyor. Bu nedenle asıl soru: İnsan, şirketin hangi katmanında değer üretecek?

Departman yerine dijital iş gücü

Bugün şirketlerimizi departmanlar üzerin­den tanımlıyoruz: satış, pazarlama, finans, İK, müşteri hizmetleri, operasyon, depo, lojistik, hukuk, bilgi işlem, siber güvenlik.. Hepsinin eki­bi, yöneticisi, hedefi ve raporu var.

Şimdi bu klasik organizasyon şeması sorgu­lanıyor. YZ, artık şirketin kenarında duran bir yazılım aracı olmaktan çıkıp, karar alma, analiz yapma, takip etme, raporlama, öneri üretme ve öğrenme kapasitesiyle şirketin doğrudan işle­tim katmanına yerleşiyor.

Potansiyel müşterileri analiz eden, hedef kit­leyi okuyan, nakit akışını izleyen, müşteri hiz­metlerinde ilk teması karşılayan, İK aday ve yet­kinlik analizi yapan dijital iş gücü oluşuyor.

Yani insan her işi yapan kişi olmaktan çıkıp, YZ iş gücünü yöneten ve denetleyen aktöre dö­nüşüyor.

Hız verir, yön veremez!

YZ işleri hızlandırabilir. Veriyi analiz edebilir, rapor üretebilir, riskleri işaretleyebilir, müşte­riye ilk yanıtı verebilir. Şirketin amacını, değer­lerini, stratejik yönünü, etik sınırlarını ve nihai sorumluluğunu YZ belirleyemez. Vicdanı, yönü ve sorumluluğu yine insanda.

Dikkat! YZ, doğru yapılandırılmış kurumlar­da büyük bir kaldıraç, yanlış yapılandırılmış ku­rumlarda ise hatayı büyüten, karmaşayı hızlan­dıran ve riski görünmezleştiren bir çarpana dö­nüşebilir. Verisi dağınık, süreçleri belirsiz, yetki matrisi tanımsız ve siber güvenlik altyapısı za­yıf bir şirkette YZ düzen üretmez; mevcut dü­zensizliği daha hızlı dolaşıma sokar.

Asıl konu mimari

İYŞ kurmanın ilk şartı sadece teknoloji satın almak değil, şirketin süreç mimarisini yeniden düşünmek.

Hangi iş neden yapılıyor? Hangi veriyle bes­leniyor? Hangi karar otomatik alınabilir? Han­gi noktada insan onayı gerekir? Hangi işlem asla tamamen makineye bırakılamaz?

Bir ekip, doğru kurgulanmış YZ ajanlarıyla satıştan pazarlamaya, finanstan müşteri hiz­metlerine kadar birçok fonksiyonu dijital iş gücüyle yürütebilecek. Bulut bilişimin şirket kurmanın altyapı maliyetini düşürmesi gibi, YZ ajanları da şirket yönetmenin organizas­yon maliyetini düşürecek.

İHA’lardan sonra yeni kabiliyet alanı fırsatı

İHA alanında yalnızca bir araç üretmedik, ay­nı zamanda tasarım, yazılım, elektronik, haber­leşme ve stratejik doktrinden oluşan bir kabili­yet mimarisi geliştirdik. Başarıyı doğuran şey ise platform ve etrafındaki ekosistem oldu.

İHA pilotu yok etmedi; pilotu kokpitten ko­muta merkezine taşıdı. İYŞ de insanı yok etme­yecek; insanı operasyon masasından stratejik karar merkezine taşıyacak.

İHA gökyüzünde insanın menzilini büyüttü. İYŞ de ekonomide insan aklının menzilini bü­yütebilir.

Yerli yazılım şirketleri, bulut altyapıları, ve­ri merkezleri, siber güvenlik firmaları, CRM ve ERP sağlayıcıları, teknoparklar, üniversiteler, KOBİ’ler, STK’lar ve TOBB sektör meclisleri olarak birlikte çalışarak bu alanda model geliş­tiren ülke olabiliriz.

Son söz: YZ’yı ekonominin tabanına yayma kapasitesiyle diğer ülkelerden ayrışıp, YZ ile ça­lışan şirket modeli tasarlayan ve ihraç eden bir ülke olabiliriz.

