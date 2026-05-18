İHA’lardan sonra İYŞ: İnsansız yapay zekâ şirketleri geliyor
Dünyada şirketlerin geleceği artık “AI-native company” ve “agentic company” gibi kavramlarla tartışılıyor.
İYŞ İnsansız Yapay Zekâ Şirketi dönüşümü, insanın devre dışı kaldığı ve algoritmalara teslim edilmiş bir şirket değil. Bir başka deyişle OYŞ Otonom Yapay Zekâ Şirketi. Operasyonel iş akışlarının önemli bölümünü YZ ajanlarının yürüttüğü; insanın ise hedef belirleme, denetim, etik ve nihai sorumluluk katmanında konumlandığı yeni nesil şirket mimarisi.
Kokpit değişiyor
Bu dönüşümü anlamak için İHA tecrübemize bakalım. Pilot ortadan kalkmadı, artık uçağın içinde değil, komuta merkezinde. Daha fazla veriye bakıp, daha geniş alanı izliyor, daha stratejik kararlar alıyor. Yani insanın fiziksel konumu değişiyor; sistem üzerindeki etkisi ve sorumluluğu artıyor.
Şimdi benzer bir dönüşüm şirketler için kapıda.
YZ, insanı operasyonun içinden alıp strateji, denetim, etik ve nihai sorumluluk merkezine taşıyor. Bu nedenle asıl soru: İnsan, şirketin hangi katmanında değer üretecek?
Departman yerine dijital iş gücü
Bugün şirketlerimizi departmanlar üzerinden tanımlıyoruz: satış, pazarlama, finans, İK, müşteri hizmetleri, operasyon, depo, lojistik, hukuk, bilgi işlem, siber güvenlik.. Hepsinin ekibi, yöneticisi, hedefi ve raporu var.
Şimdi bu klasik organizasyon şeması sorgulanıyor. YZ, artık şirketin kenarında duran bir yazılım aracı olmaktan çıkıp, karar alma, analiz yapma, takip etme, raporlama, öneri üretme ve öğrenme kapasitesiyle şirketin doğrudan işletim katmanına yerleşiyor.
Potansiyel müşterileri analiz eden, hedef kitleyi okuyan, nakit akışını izleyen, müşteri hizmetlerinde ilk teması karşılayan, İK aday ve yetkinlik analizi yapan dijital iş gücü oluşuyor.
Yani insan her işi yapan kişi olmaktan çıkıp, YZ iş gücünü yöneten ve denetleyen aktöre dönüşüyor.
Hız verir, yön veremez!
YZ işleri hızlandırabilir. Veriyi analiz edebilir, rapor üretebilir, riskleri işaretleyebilir, müşteriye ilk yanıtı verebilir. Şirketin amacını, değerlerini, stratejik yönünü, etik sınırlarını ve nihai sorumluluğunu YZ belirleyemez. Vicdanı, yönü ve sorumluluğu yine insanda.
Dikkat! YZ, doğru yapılandırılmış kurumlarda büyük bir kaldıraç, yanlış yapılandırılmış kurumlarda ise hatayı büyüten, karmaşayı hızlandıran ve riski görünmezleştiren bir çarpana dönüşebilir. Verisi dağınık, süreçleri belirsiz, yetki matrisi tanımsız ve siber güvenlik altyapısı zayıf bir şirkette YZ düzen üretmez; mevcut düzensizliği daha hızlı dolaşıma sokar.
Asıl konu mimari
İYŞ kurmanın ilk şartı sadece teknoloji satın almak değil, şirketin süreç mimarisini yeniden düşünmek.
Hangi iş neden yapılıyor? Hangi veriyle besleniyor? Hangi karar otomatik alınabilir? Hangi noktada insan onayı gerekir? Hangi işlem asla tamamen makineye bırakılamaz?
Bir ekip, doğru kurgulanmış YZ ajanlarıyla satıştan pazarlamaya, finanstan müşteri hizmetlerine kadar birçok fonksiyonu dijital iş gücüyle yürütebilecek. Bulut bilişimin şirket kurmanın altyapı maliyetini düşürmesi gibi, YZ ajanları da şirket yönetmenin organizasyon maliyetini düşürecek.
İHA’lardan sonra yeni kabiliyet alanı fırsatı
İHA alanında yalnızca bir araç üretmedik, aynı zamanda tasarım, yazılım, elektronik, haberleşme ve stratejik doktrinden oluşan bir kabiliyet mimarisi geliştirdik. Başarıyı doğuran şey ise platform ve etrafındaki ekosistem oldu.
İHA pilotu yok etmedi; pilotu kokpitten komuta merkezine taşıdı. İYŞ de insanı yok etmeyecek; insanı operasyon masasından stratejik karar merkezine taşıyacak.
İHA gökyüzünde insanın menzilini büyüttü. İYŞ de ekonomide insan aklının menzilini büyütebilir.
Yerli yazılım şirketleri, bulut altyapıları, veri merkezleri, siber güvenlik firmaları, CRM ve ERP sağlayıcıları, teknoparklar, üniversiteler, KOBİ’ler, STK’lar ve TOBB sektör meclisleri olarak birlikte çalışarak bu alanda model geliştiren ülke olabiliriz.
Son söz: YZ’yı ekonominin tabanına yayma kapasitesiyle diğer ülkelerden ayrışıp, YZ ile çalışan şirket modeli tasarlayan ve ihraç eden bir ülke olabiliriz.
Unutmayın! TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi 17 Haziranda Ankara’da.
|Borsa
|14.367,60
|-1,89 %
|Dolar
|45,5500
|0,12 %
|Euro
|52,9176
|-0,45 %
|Euro/Dolar
|1,1620
|-0,05 %
|Altın (GR)
|6.670,99
|-1,81 %
|Altın (ONS)
|4.540,56
|-2,40 %
|Brent
|106,17
|2,16 %