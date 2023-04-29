İran donanması, Karamehmet’in gemisine el koydu

İran önceki gün uluslararası sularda bir tankere el koydu. ABD Donanması’na bağlı 5’inci Filo, yardım sinyali gönderen geminin İran’a çekildiğini duyurdu. Geminin sahibi ise işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in şirketi çıktı.

İran Ordusu, 27 Nisan'da Umman Körfezi'nden giden bir tankere bindiği ve tankeri, İran'ın mahkeme kararıyla "el konulduğunu" açıkladı. Uluslararası haber ajanslarının son dakika olarak duyurduğu haberde bir Suezmax tankerinin, Kuveyt'te yüklenen rafine ürünlerin kısmi yükünü taşıdığı sırada, başka bir gemiyle çarpıştığı iddiasıyla İran Donanması tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

Enerji devi Chevron'a kiralama kapsamında çalışan tankerin verdiği sinyalde geminin Kuveyt’ten Houston’a gitmek üzere ayrıldığı belirlendi. Ele geçirme haberini ise bölgede bulunan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 5’inci Filosu Merkez Komutanlığı da onayladı. Komutanlıktan duyurulan bilgiye göre İran İslam Devrim Muhafızları Donanması'nın (IRGCN) ele geçirilen geminin adını ise Advantage Sweet olarak açıkladı.

159.000 dwt’lik gemiyle ilgili olarak 5. Filo, el koyma öncesinde bir imdat çağrısı aldıklarını duyurdu. Güvenlik firması Neptune P2P Group, geminin son konumunu İran'ın Bandar Jask kentinin yaklaşık 40 deniz mili güneybatısına çekildiğini dile getiriyor.

İran Ordusu ise 27 Nisan’da "bilinmeyen bir geminin Basra Körfezi sularında bir İran gemisiyle çarpıştığını ve iki kişinin öldüğünü” açıklayarak bu nedenle el konulduğunu iddia ediyor. Bölgede faaliyet gösteren ABD Donanması, tankerin el konulduğu sırada uluslararası sularda olduğunu ancak İran ordusuna ait Binder destroyerinin yasadışı olarak gemiyi ele geçirdiğini belirtiyor.

Mürettebatının Hintli olduğu açıklanan gemi, Marshall Adaları bayraklı olarak görünse de aslında bir Türk şirketine ait. 2012 yılında inşa edilen Advantage Sweet’in sahibi ise Türkiye’nin önemli gruplarından Çukurova Holding.

Karamehmet, 1975’te kurdu

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet’in lojistik şirketi Geden Lines olarak bilinen Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş. filosunda yer alan gemi, 2012 yılında inşa edildi.

Türkiye’nin en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan ve Çukurova Holding’in iştiraki olarak çalışan Genel Denizcilik, 1975 senesinde bünyesindeki çelik üretiminin ve işlenmesinin ham madde ithalatı ve ürün ihracatı ayağının deniz yolu ile taşımacılık bölümünü üstlenmek amacıyla kuruldu. Filosunda 30’dan fazla geminin olduğu 155 milyon liralık sermayeye sahip Genel Denizcilik’teki gemilerin neredeyse tamamı, tıpkı İran’da el konan gemisinde olduğu gibi "Advantage" ön adıyla faaliyetini sürdürüyor.

Genel Denizcilik, son olarak geçen yıl tanker filosunu büyütme kararı almış, Güney Kore’deki DSME Tersanesi’nde LR sınıfı ile inşa edilen dört gemiden ikisi olan Advantage Verdict ve Advantage Victory’yi bünyesine katmıştı. Advantage Verdict ve Advantage Victory isimli tankerler Türkiye’de ilk LNG yakıtlı VLCC gemileri oldu.