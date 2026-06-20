İran yaptırımları kalkarsa Türkiye ne kazanır?
İran’a yönelik yaptırımların kalkması Türkiye için yalnızca komşu pazarda ihracat artışı anlamına gelmez. Bu gelişme, enerji maliyetleri, cari açık, lojistik gelirleri, sınır ticareti, müteahhitlik hizmetleri, finansal işlemler ve bölgesel jeoekonomi bakımından çok katmanlı bir fırsat penceresi açar. Ancak bu pencere kendiliğinden kazanca dönüşmez.
ABD ile İran arasında savaşın bitmesine ilişkin açıklanan mutabakatın en kritik maddesi, askeri gerilimin sona erdirilmesinden çok, İran’a yönelik yaptırımların kademeli biçimde kaldırılmasını öngören yedinci maddedir. Çünkü Ortadoğu’da silahların susması diplomatik bir başlıktır; yaptırımların kalkması ise enerji fiyatlarından dış ticarete, bankacılık işlemlerinden lojistik koridorlara kadar doğrudan ekonomik sonuç doğuracak bir kırılmadır. Türkiye açısından bu gelişme yalnızca komşu ülkeyle ticaretin artması anlamına gelmez. Aynı zamanda enerji maliyetlerinin düşmesi, ihracat pazarlarının genişlemesi, transit ticaretin canlanması ve bölgesel finansman mimarisinde yeni bir alan açılması anlamına gelir.
Yaptırımların hukuki zemini neydi?
İran’a yönelik yaptırımlar iki ana hatta gelişti. Birinci hat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla oluşturulan uluslararası yaptırım rejimidir. Bu rejimin merkezinde İran’ın nükleer programı, uranyum zenginleştirme kapasitesi, füze teknolojileri, hassas mal ve teknoloji transferleri ile belirli kişi ve kurumların malvarlığı dondurma tedbirleri yer aldı. 2015 tarihli nükleer anlaşma, yani JCPOA, bu yaptırımların önemli bölümünün askıya alınması veya kaldırılması için hukuki zemin oluşturmuş; 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararı da bu düzeni uluslararası hukuk düzeyinde çerçevelemişti.
İkinci hat ise Amerika Birleşik Devletleri’nin tek taraflı yaptırımlarıdır. Bunların bir kısmı Başkanlık kararnamelerine, bir kısmı Kongre tarafından çıkarılmış kanunlara, bir kısmı da Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC düzenlemelerine dayanır. Bu yaptırımların en önemli özelliği, yalnızca Amerikan kişi ve şirketlerini değil, üçüncü ülkelerdeki banka, sigorta, taşıma, enerji, petrokimya ve finans kuruluşlarını da etkilemesidir. Birincil yaptırımlar Amerikan kişi ve kurumlarının İran’la işlem yapmasını yasaklarken, ikincil yaptırımlar Amerikan sistemiyle doğrudan bağlantısı olmayan yabancı kişi ve şirketleri de Amerikan finansal sisteminden dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakır. İşte Türkiye’de bankaların, enerji şirketlerinin ve ihracatçıların uzun yıllardır İran konusunda çok dikkatli hareket etmesinin temel sebebi budur.
Ambargo kalkinca ne olacak?
Yaptırımların kalkması veya ciddi ölçüde gevşetilmesi halinde enerji piyasalarında ciddi gelişmeler olacaktır. İran, dünyanın önemli petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Yaptırım dönemlerinde İran petrolünün piyasaya çıkışı sınırlanmış, satışlar çoğu zaman indirimli, dolaylı ve karmaşık ödeme mekanizmalarıyla yapılmıştır. Yaptırımların kalkması, İran petrolünün daha görünür, sigortalanabilir, finanse edilebilir ve taşınabilir hale gelmesi anlamına gelir. Bu durum küresel petrol arzını artırır; petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratır. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için her 10 dolarlık petrol fiyatı düşüşü, cari açık, enflasyon ve üretim maliyetleri üzerinde doğrudan rahatlatıcı etki yapar.
Finansman kanallarında büyük farkların ortaya çıkması bekleniyor. Bugüne kadar İran ile ticaret yapan Türk şirketleri ödeme, akreditif, sigorta, reasürans, navlun ve bankacılık uyumu konularında yüksek maliyetlerle karşılaştı. Ambargo rejiminin gevşemesi, Türkiye’deki ihracatçıların İran pazarına daha düzenli ödeme mekanizmalarıyla girmesine imkân verir. Bu özellikle gıda, ilaç, inşaat malzemeleri, makine, tekstil, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, lojistik ve hizmet ihracatı bakımından önemlidir.
Ayrıca İran’ın iç pazarında beklenen yatırım ve tüketim canlanması sürpriz olmaz. Yaklaşık 90 milyonluk nüfusa sahip, şehirleşmiş, eğitim düzeyi yüksek ve uzun süre ertelenmiş tüketim talebi biriktirmiş bir İran ekonomisi, yaptırımların kalkması halinde Türkiye için doğal bir yakın pazar haline gelir. İran’ın altyapı, enerji, ulaştırma, konut, liman, telekomünikasyon, sağlık ve turizm yatırımlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Türk müteahhitlik ve mühendislik şirketleri için bu alan yeni bir büyüme zemini oluşturabilir.
Türkiye için fırsat penceresi
Türkiye’nin İran dosyasındaki avantajı coğrafyadan ibaret değildir. Türkiye, İran ile Avrupa arasında doğal kara köprüsüdür. Gürbulak, Kapıköy ve Esendere hatları; Van, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Mersin, İskenderun ve İstanbul bağlantıları; Orta Koridor ve Basra Körfezi lojistiği birlikte düşünüldüğünde Türkiye, İran’ın yeniden dünya ekonomisine entegrasyonunda en pratik güzergâhlardan biri olabilir.
Bugün Türkiye-İran dış ticaret hacmi potansiyelinin oldukça altındadır. İki ülke geçmişte 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini birçok kez telaffuz etti. Mevcut seviyeler bu hedefin uzağında kalsa da yaptırımların kalkması halinde dış ticaretin birkaç yıl içinde çift haneli milyar dolar seviyesine çıkması mümkündür. Burada önemli olan yalnızca mal satmak değildir. Türkiye, İran’a üretim teknolojisi, ticaret finansmanı, lojistik organizasyon, depolama, sigorta, danışmanlık, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri de sunabilir.
Enerji alanında ise tablo daha stratejiktir. Türkiye’nin İran’dan doğal gaz ithalatına ilişkin uzun vadeli kontratı 2026 yılında kritik bir eşiğe gelmektedir. Bu dönemde yaptırımların gevşemesi, Türkiye’ye daha esnek fiyatlama, daha güvenilir teslimat, daha uzun vadeli tedarik ve muhtemel swap mekanizmaları için pazarlık gücü kazandırabilir. İran gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması ise bugünden yarına gerçekleşecek bir proje değildir; altyapı, siyasi güven, finansman, AB regülasyonları ve yaptırım sonrası uyum süreci gerektirir. Ancak Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefi açısından İran’ın sisteme dönmesi yeni bir kart yaratır.
Boğaz mevzusu: Hürmüz, cari açık ve enflasyon bağlantısı
Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli hale gelmesi Türkiye için dolaylı fakat güçlü bir kazançtır. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu hatta yaşanan her kriz, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına, taşımacılık maliyetlerine, sanayi üretimine ve enflasyon beklentilerine yansır. Türkiye’nin enerji ithalat faturası cari açığın en belirleyici kalemlerinden biridir. Bu nedenle İran dosyasında askeri gerilimin azalması, enerji arz güvenliği açısından Türkiye’nin makroekonomik istikrarına katkı sağlar.
Ayrıca İran üzerindeki ambargonun kalkması, bölgesel tedarik zincirlerini de rahatlatır. Türkiye’den İran’a giden kamyon taşımacılığı, İran üzerinden Orta Asya’ya yönelen transit hatlar ve Basra Körfezi’ne açılan lojistik güzergâhlar canlanabilir. Bu durum yalnızca büyük şirketler için değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır ticareti, antrepo, lojistik, bakım-onarım, konaklama ve hizmet sektörleri için de yeni iş hacmi yaratır.
Türkiye İran meselesini yönetirken ne yapmalı?
Bütün bu fırsatlara rağmen Türkiye’nin dikkatli hareket etmesi gerekir. Birincisi, mutabakat nihai anlaşma değildir. Yaptırımların tamamen kalkması, takvime, nükleer denetime, Amerikan iç siyasetine, İsrail’in tutumuna, Körfez ülkelerinin pozisyonuna ve İran’ın yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. İkincisi, yaptırımlar kalksa bile uyum dönemi kolay olmayacaktır. Bankalar geçmiş tecrübeler nedeniyle aşırı temkinli davranabilir. Üçüncüsü, İran pazarı yalnızca Türkiye’ye açılmayacaktır; Çin, Hindistan, Rusya, Körfez ülkeleri ve Avrupa şirketleri de aynı pazara yönelecektir.
Bu nedenle Türkiye’nin yapması gereken, beklemek değil hazırlanmaktır. Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eximbank, özel bankalar, ihracatçı birlikleri ve lojistik sektörü ortak bir İran eylem planı hazırlamalıdır. Sektör bazlı hedef pazar çalışmaları yapılmalı, sınır kapıları modernize edilmeli; İran’a yönelik ticarette tahkim, ödeme güvencesi, sigorta ve uyum mekanizmaları güçlendirilmelidir. İstanbul Tahkim Merkezi ve Türk hukuk sektörü, yaptırım sonrası İran işlemlerinde sözleşme güvenliği ve uyuşmazlık çözümü bakımından daha görünür hale getirilmelidir.
Sonuç olarak, İran’a yönelik yaptırımların kalkması Türkiye için yalnızca komşu pazarda ihracat artışı anlamına gelmez. Bu gelişme, enerji maliyetleri, cari açık, lojistik gelirleri, sınır ticareti, müteahhitlik hizmetleri, finansal işlemler ve bölgesel jeoekonomi bakımından çok katmanlı bir fırsat penceresi açar. Ancak bu pencere kendiliğinden kazanca dönüşmez. Türkiye, bu süreci hukuki uyum, ticari hazırlık ve enerji diplomasisiyle yönetirse, İran’ın dünya ekonomisine dönüşünden en fazla fayda sağlayabilecek ülkelerden biri olabilir.
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