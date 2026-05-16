Yenilenebilir enerji ve tahkim: Hukukta güneş, rüzgar ve garanti fiyat krizi

Artık enerji uyuşmazlığı denildiğinde yalnızca petrol, doğal gaz veya boru hattı ihtilafları akla gelmiyor; güneş santralleri, rüzgâr türbinleri, batarya yatırımları, bağlantı anlaşmaları, alım garantileri ve kapasite tahsisleri de tahkim dosyalarının merkezine yerleşiyor.

Enerji sektörü, dünya ekonomi­sinin en büyük yatırım alanla­rından biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2025 yılında küresel enerji yatırım­larının 3,3 trilyon dolara ulaşma­sı, bunun yaklaşık 2 trilyon doları­nın ise temiz enerji, şebeke, depo­lama, yenilenebilir üretim, nükleer, elektrifikasyon ve enerji verimlili­ği gibi alanlara yönelmesi bekleni­yordu. Bu tablo, enerji hukukunun da yönünü değiştirdi. Artık enerji uyuşmazlığı denildiğinde yalnızca petrol, doğal gaz veya boru hattı ih­tilafları akla gelmiyor; güneş sant­ralleri, rüzgâr türbinleri, batarya yatırımları, bağlantı anlaşmaları, alım garantileri ve kapasite tahsis­leri de tahkim dosyalarının merke­zine yerleşiyor.

Bu nedenle tahkim, enerji proje­lerinde bir “sonradan başvurulan çözüm yolu” değil, projenin başın­da finansman modelinin içine yer­leştirilen bir güvenlik mekanizma­sıdır. Bir güneş santralinde arazi hakkı, lisans, bağlantı anlaşması, EPC sözleşmesi, bakım sözleşmesi, sigorta, kredi sözleşmesi ve elekt­rik satış modeli aynı ekonomik bü­tünün parçalarıdır. Bu zincirin bir halkası koptuğunda zarar gecikme­den kaynaklı ceza-i şartların çok ötesine geçiyor; nakit akışı, borç servis kabiliyeti ve projenin banka nezdindeki değeri de etkileniyor.

Güneş ve rüzgar büyüdükçe ihtilaf artıyor!

Yenilenebilir enerji artık alter­natif değil, ana akım enerji mima­risi oldu. 2026 verilerine göre küre­sel yenilenebilir enerji kapasitesi 2025 sonunda 5.149 GW’a, güneş enerjisi ise 2.392 GW’a geldi. Rüz­gâr kapasitesi de 1.291 GW seviye­sine çıktı.Bu büyüme hukuki ola­rak şu anlama geliyor: Daha fazla proje, daha fazla bağlantı başvuru­su, daha fazla ekipman tedariki, da­ha fazla finansman ve kaçınılmaz olarak daha fazla uyuşmazlık.

Gü­neş ve rüzgâr yatırımlarında en sık karşılaşılan ihtilaflar bağlantı ka­pasitesinin tahsisi, şebeke kısıtla­rı, üretim kesintileri, alım garantisi süreleri, döviz bazlı veya yerel para bazlı tarife değişiklikleri, yerli kat­kı destekleri, ekipman gecikmeleri ve idarenin düzenleyici müdahale­leridir. Ulus devletlerde teşvik re­jimi değiştiğinde veya garanti fiyat beklenen getiriyi karşılamadığında mesele yalnızca ticari bir zarar he­sabı olmaktan çıkar; meşru beklen­ti, adil ve hakkaniyete uygun mua­mele ve bazı durumlarda dolaylı ka­mulaştırma tartışmasına dönüşür.

Türkiye’nin yenilenebilir kapasitesi: Kime göre neredeyiz?

Türkiye de yenilenebilir dönü­şümün dışındaki bir ülke değildir. Enerji Ba­kanlığı verilerine göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücü Mart 2026 so­nunda 125.078 MW, yüzde 21,2’si güneş, yüzde 12’si rüzgâr, yüz­de 25,9’u hidrolik, yüzde 19,8’i do­ğal gaz, yüzde 17,6’sı kömür, yüzde 1,4’ü jeotermal ve yüzde 2,1’i diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Ocak 2026 sonu itibarıyla Türkiye’nin güneş kurulu gücünün 25.827 MW’a yükseldiği açıklanmıştır.

Avrupa karşılaştırması Türki­ye’nin hem güçlü hem de gecikmiş tarafını gösteriyor. Almanya 2025 sonunda yaklaşık 117 GW güneş kurulu gücüne ulaşmış durumda; fakat güneşlenme kalitesi Türki­ye’den zayıf. İspanya 2024 sonunda yaklaşık 33 GW, İtalya ise 2025’te 7,2 GW yeni yeşil kapasite ekle­yerek güneşte güçlü bir ivme ya­kalamış durumda.

Fransa ise Al­manya ve İspanya’nın gerisinde kalsa da büyük ölçekli projeler ve nükleer ağırlıklı sistemini ta­mamlayacak yenilenebilir ka­pasiteyle ilerliyor. Türkiye’nin 25-26 GW bandındaki güneş kapasitesi, Almanya’nın çok ge­risinde, İspanya ve İtalya ile ise daha karşılaştırılabilir düzey­dedir ancak güneş potansiye­li bakımından Türkiye’nin or­talama PV üretim kalitesi Al­manya ve Kuzey Avrupa’nın belirgin biçimde üzerinde­dir. Türkiye’nin asıl so­rununun kaynak değil; finansman, şe­beke, depo­lama, izin ve öngörülebilir düzenleme meselesi olduğunu gösterir.

Kredi ve teminat mektubu sorunsalı

Enerji projelerinde tahkim ter­cihinin arkasında yalnızca mahke­melerin yavaşlığı yoktur. Asıl me­sele, proje finansmanının mantığı­dır. Uluslararası banka, kalkınma finansmanı kuruluşu veya fon yatı­rımcısı, 15-20 yıllık gelir projeksi­yonuna dayanan bir enerji projesi­ne para koyarken uyuşmazlığın ne­rede, hangi hukukla, hangi hızda ve hangi icra kabiliyetiyle çözüleceği­ni görmek ister. Bu nedenle ICC, LCIA, ICSID, SCC, ISTAC veya ad hoc tahkim modelleri enerji sözleşmelerinde sıkça karşımı­za çıkar. Özellikle yabancı yatı­rımcı bulunan projelerde ticari tahkimin yanında yatırım tahki­mi de ayrı bir güvenlik katmanı oluşturur.

ICSID’in 2025 ista­tistiklerinde madencilik, petrol ve gaz, enerji ve altyapı bağlan­tılı uyuşmazlıkların yüksek pa­yı, kaynak ve enerji yatırımları­nın yatırım tahkimindeki ağır­lığını göstermektedir. Bir alım garantisi değiştiğinde, bağ­lantı izni geciktiğinde, devlet destek mekanizması kaldı­rıldığında veya kur riski projeyi bankalara kar­şı temerrüde sü­rüklediğinde, tahkim maddesi sözleşmenin sonunda unutulmuş teknik bir paragraf ol­maktan çıkar; projenin ekonomik kaderini belirleyen ana maddeye dönüşür.

Bu yüzden enerji sözleş­melerinde yalnızca “tahkim yeri İstanbul/Londra/Paris olsun” de­mek yetmez. Hakem sayısı, tahkim dili, uygulanacak hukuk, acil du­rum hakemi, geçici hukuki koru­ma, birleştirme imkânı, çok taraflı sözleşmelerin aynı yargılama için­de ele alınması, teknik bilirkişilik ve zarar hesabı yöntemi baştan dü­şünülmelidir. Enerji projesinde kö­tü yazılmış bir tahkim klozu, bazen kötü yazılmış bir fiyat maddesi ka­dar ağır sonuç doğurur.

Garanti fiyat krizi güven krizine dönüşür

Yenilenebilir enerji uyuşmazlık­larının en hassas noktası garanti fiyat meselesidir. Devletler bir dö­nem yatırımcı çekmek için alım ga­rantisi, kapasite tahsisi, vergi avan­tajı veya yerli ekipman desteği ve­rir. Teknoloji ucuzladığında, bütçe baskısı arttığında veya elektrik pi­yasasında fiyat dengesi değiştiğin­de aynı devlet bu destekleri azalt­mak isteyebilir. Hukuki tartışma da burada başlar. Devlet kamu maliye­sini, tüketiciyi ve piyasa dengesini korumak için düzenleme yapabilir ancak düzenleme öngörülemez, ge­riye etkili, ayrımcı veya yatırımın ekonomik temelini ortadan kaldı­rıcı nitelikteyse tahkim riski doğar.

Yatırımcı açısından da her mev­zuat değişikliğini tahkim konu­su yapmak gerçekçi değildir. Enerji sektörü baş­tan itibaren regüle bir sektördür. Lisans alan, bağlantı anlaşması imzala­yan, teşvikten yararlanan yatırım­cı, düzenleyici riskin tamamen yok olmadığını bilir. Fakat düzenleyici riskin varlığı, devletin sınırsız tak­dir yetkisi olduğu anlamına gelmez. Modern enerji tahkimi, tam da bu iki alan arasındaki sınırı çizer.

Önümüzdeki dönemde güneş ve rüzgâr tahkimlerinde zarar hesabı daha teknik hale gelecektir. Hakem heyetleri yalnızca sözleşme metni­ne değil; kapasite faktörüne, mete­orolojik veriye, şebeke kısıtına, pi­yasa takas fiyatına, karbon fiyatına, batarya entegrasyonuna, borç ser­vis rasyosuna ve finansal kapanış varsayımlarına bakacaktır. Enerji hukukçusunun görevi de artık sa­dece mevzuatı bilmek değil; finan­sal modelin nerede bozulduğunu, yatırımcının hangi varsayıma gü­vendiğini ve kamu müdahalesinin ekonomik sonucu nasıl değiştirdi­ğini anlatabilmektir.

Türkiye yenilenebilir için ne yapmalı?

Yenilenebilir enerji hedefi yal­nızca kapasite açıklamakla gerçek­leşmez. Bankalarca kabul edilebilir sözleşme yapısı, şeffaf bağlantı sü­reci, öngörülebilir teşvik rejimi, de­polama yatırımı, hızlı idari denetim ve güvenilir tahkim mekanizması aynı paketin parçalarıdır. Güneşin ve rüzgârın maliyeti panelde veya türbinde değil; belirsizlikte, gecik­mede ve güven kaybında ortaya çı­kar. Tahkim ise bu belirsizliği tama­men yok etmez; fakat yatırımcıya ve devlete teknik veriye, söz­leşmeye ve hukuka da­yalı ortak bir çözüm zemini sunar.