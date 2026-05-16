Yenilenebilir enerji ve tahkim: Hukukta güneş, rüzgar ve garanti fiyat krizi
Artık enerji uyuşmazlığı denildiğinde yalnızca petrol, doğal gaz veya boru hattı ihtilafları akla gelmiyor; güneş santralleri, rüzgâr türbinleri, batarya yatırımları, bağlantı anlaşmaları, alım garantileri ve kapasite tahsisleri de tahkim dosyalarının merkezine yerleşiyor.
Enerji sektörü, dünya ekonomisinin en büyük yatırım alanlarından biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2025 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,3 trilyon dolara ulaşması, bunun yaklaşık 2 trilyon dolarının ise temiz enerji, şebeke, depolama, yenilenebilir üretim, nükleer, elektrifikasyon ve enerji verimliliği gibi alanlara yönelmesi bekleniyordu. Bu tablo, enerji hukukunun da yönünü değiştirdi. Artık enerji uyuşmazlığı denildiğinde yalnızca petrol, doğal gaz veya boru hattı ihtilafları akla gelmiyor; güneş santralleri, rüzgâr türbinleri, batarya yatırımları, bağlantı anlaşmaları, alım garantileri ve kapasite tahsisleri de tahkim dosyalarının merkezine yerleşiyor.
Bu nedenle tahkim, enerji projelerinde bir “sonradan başvurulan çözüm yolu” değil, projenin başında finansman modelinin içine yerleştirilen bir güvenlik mekanizmasıdır. Bir güneş santralinde arazi hakkı, lisans, bağlantı anlaşması, EPC sözleşmesi, bakım sözleşmesi, sigorta, kredi sözleşmesi ve elektrik satış modeli aynı ekonomik bütünün parçalarıdır. Bu zincirin bir halkası koptuğunda zarar gecikmeden kaynaklı ceza-i şartların çok ötesine geçiyor; nakit akışı, borç servis kabiliyeti ve projenin banka nezdindeki değeri de etkileniyor.
Güneş ve rüzgar büyüdükçe ihtilaf artıyor!
Yenilenebilir enerji artık alternatif değil, ana akım enerji mimarisi oldu. 2026 verilerine göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2025 sonunda 5.149 GW’a, güneş enerjisi ise 2.392 GW’a geldi. Rüzgâr kapasitesi de 1.291 GW seviyesine çıktı.Bu büyüme hukuki olarak şu anlama geliyor: Daha fazla proje, daha fazla bağlantı başvurusu, daha fazla ekipman tedariki, daha fazla finansman ve kaçınılmaz olarak daha fazla uyuşmazlık.
Güneş ve rüzgâr yatırımlarında en sık karşılaşılan ihtilaflar bağlantı kapasitesinin tahsisi, şebeke kısıtları, üretim kesintileri, alım garantisi süreleri, döviz bazlı veya yerel para bazlı tarife değişiklikleri, yerli katkı destekleri, ekipman gecikmeleri ve idarenin düzenleyici müdahaleleridir. Ulus devletlerde teşvik rejimi değiştiğinde veya garanti fiyat beklenen getiriyi karşılamadığında mesele yalnızca ticari bir zarar hesabı olmaktan çıkar; meşru beklenti, adil ve hakkaniyete uygun muamele ve bazı durumlarda dolaylı kamulaştırma tartışmasına dönüşür.
Türkiye’nin yenilenebilir kapasitesi: Kime göre neredeyiz?
Türkiye de yenilenebilir dönüşümün dışındaki bir ülke değildir. Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin elektrik kurulu gücü Mart 2026 sonunda 125.078 MW, yüzde 21,2’si güneş, yüzde 12’si rüzgâr, yüzde 25,9’u hidrolik, yüzde 19,8’i doğal gaz, yüzde 17,6’sı kömür, yüzde 1,4’ü jeotermal ve yüzde 2,1’i diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Ocak 2026 sonu itibarıyla Türkiye’nin güneş kurulu gücünün 25.827 MW’a yükseldiği açıklanmıştır.
Avrupa karşılaştırması Türkiye’nin hem güçlü hem de gecikmiş tarafını gösteriyor. Almanya 2025 sonunda yaklaşık 117 GW güneş kurulu gücüne ulaşmış durumda; fakat güneşlenme kalitesi Türkiye’den zayıf. İspanya 2024 sonunda yaklaşık 33 GW, İtalya ise 2025’te 7,2 GW yeni yeşil kapasite ekleyerek güneşte güçlü bir ivme yakalamış durumda.
Fransa ise Almanya ve İspanya’nın gerisinde kalsa da büyük ölçekli projeler ve nükleer ağırlıklı sistemini tamamlayacak yenilenebilir kapasiteyle ilerliyor. Türkiye’nin 25-26 GW bandındaki güneş kapasitesi, Almanya’nın çok gerisinde, İspanya ve İtalya ile ise daha karşılaştırılabilir düzeydedir ancak güneş potansiyeli bakımından Türkiye’nin ortalama PV üretim kalitesi Almanya ve Kuzey Avrupa’nın belirgin biçimde üzerindedir. Türkiye’nin asıl sorununun kaynak değil; finansman, şebeke, depolama, izin ve öngörülebilir düzenleme meselesi olduğunu gösterir.
Kredi ve teminat mektubu sorunsalı
Enerji projelerinde tahkim tercihinin arkasında yalnızca mahkemelerin yavaşlığı yoktur. Asıl mesele, proje finansmanının mantığıdır. Uluslararası banka, kalkınma finansmanı kuruluşu veya fon yatırımcısı, 15-20 yıllık gelir projeksiyonuna dayanan bir enerji projesine para koyarken uyuşmazlığın nerede, hangi hukukla, hangi hızda ve hangi icra kabiliyetiyle çözüleceğini görmek ister. Bu nedenle ICC, LCIA, ICSID, SCC, ISTAC veya ad hoc tahkim modelleri enerji sözleşmelerinde sıkça karşımıza çıkar. Özellikle yabancı yatırımcı bulunan projelerde ticari tahkimin yanında yatırım tahkimi de ayrı bir güvenlik katmanı oluşturur.
ICSID’in 2025 istatistiklerinde madencilik, petrol ve gaz, enerji ve altyapı bağlantılı uyuşmazlıkların yüksek payı, kaynak ve enerji yatırımlarının yatırım tahkimindeki ağırlığını göstermektedir. Bir alım garantisi değiştiğinde, bağlantı izni geciktiğinde, devlet destek mekanizması kaldırıldığında veya kur riski projeyi bankalara karşı temerrüde sürüklediğinde, tahkim maddesi sözleşmenin sonunda unutulmuş teknik bir paragraf olmaktan çıkar; projenin ekonomik kaderini belirleyen ana maddeye dönüşür.
Bu yüzden enerji sözleşmelerinde yalnızca “tahkim yeri İstanbul/Londra/Paris olsun” demek yetmez. Hakem sayısı, tahkim dili, uygulanacak hukuk, acil durum hakemi, geçici hukuki koruma, birleştirme imkânı, çok taraflı sözleşmelerin aynı yargılama içinde ele alınması, teknik bilirkişilik ve zarar hesabı yöntemi baştan düşünülmelidir. Enerji projesinde kötü yazılmış bir tahkim klozu, bazen kötü yazılmış bir fiyat maddesi kadar ağır sonuç doğurur.
Garanti fiyat krizi güven krizine dönüşür
Yenilenebilir enerji uyuşmazlıklarının en hassas noktası garanti fiyat meselesidir. Devletler bir dönem yatırımcı çekmek için alım garantisi, kapasite tahsisi, vergi avantajı veya yerli ekipman desteği verir. Teknoloji ucuzladığında, bütçe baskısı arttığında veya elektrik piyasasında fiyat dengesi değiştiğinde aynı devlet bu destekleri azaltmak isteyebilir. Hukuki tartışma da burada başlar. Devlet kamu maliyesini, tüketiciyi ve piyasa dengesini korumak için düzenleme yapabilir ancak düzenleme öngörülemez, geriye etkili, ayrımcı veya yatırımın ekonomik temelini ortadan kaldırıcı nitelikteyse tahkim riski doğar.
Yatırımcı açısından da her mevzuat değişikliğini tahkim konusu yapmak gerçekçi değildir. Enerji sektörü baştan itibaren regüle bir sektördür. Lisans alan, bağlantı anlaşması imzalayan, teşvikten yararlanan yatırımcı, düzenleyici riskin tamamen yok olmadığını bilir. Fakat düzenleyici riskin varlığı, devletin sınırsız takdir yetkisi olduğu anlamına gelmez. Modern enerji tahkimi, tam da bu iki alan arasındaki sınırı çizer.
Önümüzdeki dönemde güneş ve rüzgâr tahkimlerinde zarar hesabı daha teknik hale gelecektir. Hakem heyetleri yalnızca sözleşme metnine değil; kapasite faktörüne, meteorolojik veriye, şebeke kısıtına, piyasa takas fiyatına, karbon fiyatına, batarya entegrasyonuna, borç servis rasyosuna ve finansal kapanış varsayımlarına bakacaktır. Enerji hukukçusunun görevi de artık sadece mevzuatı bilmek değil; finansal modelin nerede bozulduğunu, yatırımcının hangi varsayıma güvendiğini ve kamu müdahalesinin ekonomik sonucu nasıl değiştirdiğini anlatabilmektir.
Türkiye yenilenebilir için ne yapmalı?
Yenilenebilir enerji hedefi yalnızca kapasite açıklamakla gerçekleşmez. Bankalarca kabul edilebilir sözleşme yapısı, şeffaf bağlantı süreci, öngörülebilir teşvik rejimi, depolama yatırımı, hızlı idari denetim ve güvenilir tahkim mekanizması aynı paketin parçalarıdır. Güneşin ve rüzgârın maliyeti panelde veya türbinde değil; belirsizlikte, gecikmede ve güven kaybında ortaya çıkar. Tahkim ise bu belirsizliği tamamen yok etmez; fakat yatırımcıya ve devlete teknik veriye, sözleşmeye ve hukuka dayalı ortak bir çözüm zemini sunar.
