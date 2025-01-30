İşinizi yeni döneme adapte edin

Bu köşenin adı ‘Yeni Dönemde Yöne­tim’. Biliyorsunuz, içinde bulunduğu­muz dönemde oyunun tüm kuralları yeni­den yazılıyor.

Biz bunu günlük olarak veya içinde bu­lunduğumuz coğrafya bakımından yoğun şekilde hissetmiyor olabiliriz ama dünya­da muazzam gelişmeler oluyor.

Yapay zekâ ve sürdürülebilirlik konuları iş dünyasını baştan aşağı yeniden şekillen­diriyor. Artık on, hatta beş sene öncesinin dünyası dahi yok.

Strateji, rekabet, pazarlar, düzenlemeler, teknoloji, hepsi büyük bir değişimden geçi­yor. Bunun birkaç sene içinde ülkemize ve şirketlerimize yansımaya başladığını göre­ceğiz. Mesele bu değişimle gerçekleştikten sonra yüzleşmek değil, değişim sürecinde fark edip, kendimizi adapte etmek.

Nasıl hazır oluruz?

Gelecek on senenin strateji ve yönetim açısından en önemli iki gelişmesi yapay zekâ ve sürdürülebilirlik demiştim.

Dünyada işin motoru, bu iki konu haline geliyor. O halde, bu iki konu üzerine eğil­mek ve bazı çalışmalar yapmak zorunda­yız. Daha iyisi, iş stratejileriniz ve inovas­yon süreçlerinizle bu iki konuyu entegre etmek.

Artık yeni ürün ve hizmetleriniz, iş sü­reçleriniz, iş modeliniz, yönetim sistem­leriniz ve temel yetenekleriniz bu iki konu ekseninde şekillenmeli. Bu da bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.

Dijitalleşme, akıllı otomasyonlar, yapay zekâ

Şirketinizin bu üç konuda somut adımlar atması çok önemli. Bu adımların ilki süreç­ler ve iş akışlarınız.

Tüm şirket operasyonları ve buna bağlı iş akışları dijitalleşme gözüyle yeniden ana­liz edilmeli ve süreçler mümkün olduğu ka­dar dijitalleşmeli. Manuel veya excel’lerde tutulan tüm veriler, veri tabanlarına alın­malı. Veri; yapay zekânın en önemli girdisi. O sebeple süreçler ve veri yönetimi dijital­leştirilmeli.

Buna nereden başlarız?

İlk adım şirketinizin tüm temel, destek ve yönetsel süreçlerini analiz etmektir.

Bu süreçler ve iş akışlarınızı analiz edin, iyileştirin, dijitalleşme olanaklarını ortaya koyun, süreçleri sağlıklı veri üretir hale ge­tirin ve süreçlerde yapay zekâdan ve akıllı otomasyonlardan nasıl faydalanırız bunu etraflıca düşünün. Bu bir-iki sene sürebile­cek bir projedir. İşinize yapacağınız en bü­yük yatırım budur.

Sürdürülebilirlik ve ESG

Bugün dünyada, aktiflerin üçte biri yeşil finansman ile finanse ediliyor.

Bu ne demek? Sürdürülebilirlik artık şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşı­lanması için oldukça kritik bir konu haline geliyor. İşin özü şu, birkaç sene içinde kre­di bulmak, tahvil ihraç etmek ya da halka açılmak için sürdürülebilirlik ve ESG ko­nularında ciddi yatırımlar yapmış, bu me­seleleri yönetim sisteminize entegre etmiş olmalısınız.

Derecelendirilecek ve buna göre değer­lendirileceksiniz. İşe bir sürdürülebilir­lik komitesi kurmak ve mevcut durum de­ğerlendirmesi ile başlamayı öneriyorum. ESG kapsamında şirketlerin neler yapma­ları gerektiği esasen, GRI Standartları gibi standartlar ile çerçevelenmiştir.

Şirketinizi değerlendirmek, yol haritası oluşturmak ve konuyu raporlamaya götür­mek için somut adımlar atmadıysanız, lüt­fen hızlanın.

Stratejiniz ile entegre edin

Bu konuları şirket stratejinizin parçası olarak görün. Bunlar artık operasyonel me­seleler değil, stratejik konular. Şirket yöne­timi artık yeni bir yaklaşım gerektiriyor.

Özellikle aile şirketlerinde yönetimi devralmış veya devralmak üzere olan yeni kuşaktan liderler, bu işin önemini biliyor­lar. Bu konuları yönetim kurulu gündemi­ne taşımanız gerekiyor.

Yönetim kurulları, operasyon veya ma­li konular üzerinden kafalarını kaldırıp, biraz da bu meseleleri konuşmalı kanaa­tindeyim. Yeni dönemde yönetim kurul­larında strateji ve mali konular kadar sür­dürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında da uzman ve bilgi sahibi bağımsız üyelere yer verilmesini öneriyorum.