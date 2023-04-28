Kocaeli’de kümelenme hareketi

Tanım olarak kümelenme aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle iş birliği ve rekabet halinde olan üretici firmalar ve onları destekleyici firma ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modeli.

Girişimciliğin artması, Ar-Ge’nin daha etkin kullanılmasının sağlanması, hatta bölgesel ekonominin güçlenmesine katkı sağlaması gibi faydaları ile günümüzde daha çok üzerinde konuşulan ve kafa yorulan bir konu haline geldi. Bir bölgedeki firmaların küme olarak tanımlanabilmesi için ise bir sektörde bölgeye özgü bazı uzmanlıklar ve yeteneklerin gelişmesi; firmalar arası güçlü bir ilişki ağının olması gerekiyor.

İşte tam da bu noktada ve bölgesel ekonominin güçlenmesine katkı noktasında, 2 yıl öncesinde kurulum çalışmalarına başlayan ve henüz Ocak ayında kurulan, ilin 41 kodunu da ismine alarak bir kümelenme hareketi daha çıktı; İVME41. Aslında ‘kümelenme’ olarak bölgede özellikle Kocaeli’de kümelenme hareketleri, girişimleri var. Spesifik sonuçlar çıkaranlar da. Örneğin Bilişim Vadisi’ndeki ‘Tasarım Kümelenme Merkezi’.

Merkez, tasarım firmaları ile Ar-Ge firmaları arasında iş birlikleri kurarak iki kişi taşıma kapasiteli elektrikli ve tam otonom bir uçan araba olan AirCar’ın endüstriyel tasarımını gerçekleştirmiş. Kocaeli Sanayi Odası’nın da paydaşları arasında olduğu savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi var. Ancak İVME41’de ortaklık yapısı da biraz farklı.

Henüz 12 ortakla işe başlamış durumdalar. Her bir kurucu ortağın küresel ölçekteki firmalardaki deneyimleri var ve bu ğirişime Kocaeli’den başlayacak olmaları ise beni heyecanlandıran noktalardan. İVME41’in fikir babası Ahmet Balkaya; Kocaeli doğumlu. Ben kendisini Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı Genel Müdürü olduğu zamandan tanırım.

Ama öncesinde Enka Teknik, Beksa, Trayal, Superlas, Özak gibi firmalarda çalışmış, genel müdürlükler yapmış; TiM Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuş; 2018 yılında kendi şirketi İnovaKÖK Koçluk Merkezi’ni kurarak stratejik dönüşüm danışmanlıkları yapıyor. Kümelenmenin gücüne inanan ve Ahmet Balkaya’nın da ilk yol arkadaşlarından Cevat Balcıgil…

Ankara doğumlu ama Kocaeli sevdalısı. 19 yıl Sabancı Topluluğu şirketlerinden Beksa/Bekaert firmasında, 6 yıl kadar yine Sabancı şirketlerinden Kordsa Global’de görev yapmış olan Balcıgil, Özak Turnike ve Milimetrik Belgelendirme’de Kalite Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 34 yıllık iş tecrübesi ile İVME41’in koordinatörlerinden.

Balcıgil’in KalDer Ulusal Kalite Ödülü Denetçisi olmasının ise kümelenmeye ayrı ve özel bir kalite anlayışı getirdiğini de düşünüyorum. Diğer bir kurucu ortak Selçuk Erdurak. Manisa doğumlu ama ilkokuldan lise bitimine kadar Kocaeli’de eğitim görmüş, Deniz Kuvvetleri’nden emekli bir Kocaeli sevdalısı.

Selçuk Erdurak aynı zamanda halen kurucusu ve sahibi olduğu İkonX Gayrimenkul ve Danışmanlık firması ile Kocaeli başta olmak üzere, İstanbul ve Kıbrıs Gazi Mağusa’da bulunan şubeleri ile hizmet veriyor. Şahin Mengi… İVME41’in Erzincan doğumlu ama Kocaeli Derince Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun, Kocaeli sevdalılarından.

Artı Deniz Survey ve Artera Marine Expertise firmalarında halen Teknik Müdür. 30 yıllık mesleki deneyim ve bu mesleğe ait birçok mesleki sertifika yanında Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikası ile kümelenmeye farklılık katacak isimlerden. 10 yıla yakın bir süre Halkbank’ta Kobi-Ticari portföy yöneticisi olarak çalışan, 2017-2021 yılları arasında özel sektörde muhasebe – finans alanında çalışan Abdullah Timurbuğa ise; Kayseri doğumlu, finans alanındaki yüksek lisans eğitimine Kocaeli Üniversitesi’nde devam ediyor, ayrıca Kocaeli Mali Müşavirler odasına bağlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Gibi gibi…

İmam-ı Gazali’nin de söylediği gibi “Tecrübe aklın hocası, düşüncenin de rehberidir.” Şimdi Kocaeli’den yola çıkan ve Türkiye’ye yayılmayı hedefleyen bu kümelenme hareketi ne kadar yol alır, nerelere kadar uzanır… Umalım ki bu birliktelikten örnek alınacak başarılar çıksın.