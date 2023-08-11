Fransız Mektebi, Kocaeli’de ‘inanç turizmi’ için bir şans olabilir mi?

Kocaeli’nin önemli tarihi miraslarından biri olan İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı mevkiindeki mülkiyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olan Fransız Mektebi ya da diğer adı ile ‘Sörler Okulu’, Kocaeli Defterdarlığı’ndan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredildi.

Ek binadan hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2022 yılı sonunda Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredilen ‘Fransız Mektebi’ için ihale süreci de tamamlandı. İhaleyi 1 milyon 620 bin TL ile Emine Yavuz Mimarlık aldı. Restorasyon için ihaleye ise tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra çıkılacak.

Yani temmuz ayında gerçekleştirilen ihale ile resmen bina için restorasyon süreci de başlamış oldu. Bina çok özel bir mimari yapıya sahip. İki yapıdan oluşuyor ve L şeklindeki büyük bina 300 m2 taban alanına sahip. Zemin ile beraber 4 kat olan binanın yanında küçük, eski bir kilise binası da var. Eski kilise ise 187 m2 taban alanına sahip ve zemin üzerinde 2 kat daha var. Dışarıdan baktığınızda bina gerçekten tarih kokuyor, inanılmaz…

Ana bina ve kilise yerinde ama ‘çan kulesi’ artık yok, ne olduğu ise meçhul. Bina tamamlandığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek. Eski kilise kısmı ve zemin katı ise kütüphane olarak kullanılacak. Zemin kattaki kütüphanede bir kafe de yer alacak. Büyük binanın iki katı, idari birimlerine hizmet verecek. En üst kat ise geleneksel el sanatları kursları için kullanılacak.

Güzel…

Güzel olmasına güzel, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak çok değerli. Kocaeli aslında tam bir tarih ve kültür şehri. Kocaeli’nin çok eskilere dayanan, çok da kıymetli bir geçmişi, tarihi bulunuyor. Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün de bu konudaki çalışmaları gerçekten takdire şayan.

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Fransız misyonerler tarafından 1891 yılında inşa edilen şapel ve okul yanında 3 yıl sonra o zamanlardaki adı ile Santa Barba Koleji şimdi ki adı ile ise Fransız Mektebi inşa edilmiş. Bilinen İzmit – Ankara demiryolunun yapımında çalışan 15 hıristiyanın din inançlarını temin etmek için bu bölgeye gelip yerleşip bina inşa etmiş olmaları.

Bina 1895-1923 yıllarında Fransızlar tarafından okul, kilise, hizmet binası olarak; 1923-1929 yılları arasında Fransızlar tarafından hizmet binası olarak; 1929-1952 yılları arasında ‘Üssü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevkii Komutanlığı’ ve ‘Deniz Ana Üs Komutanlığı’; 1953-1956 yılları arasında ‘Ordonat Merkez Müdürlüğü’, Deniz Satınalma ve Muayene Komisyon Başkanlıkları, Deniz Filoları ve Müesseseleri Saymanlığı tarafından; yine 1956 yılında Maliye Bakanlığı tarafından ‘Hükümet Konağı’, 1956-1964 ve 1966-1977 yıllarında Kocaeli Defterdarlığınca ‘hükümet konağı’ olarak ve 1977’den sonra Kocaeli Defterdarlığı sorumluluğunda çeşitli birimler tarafından kullanılmış.

Sanat okuluna dönüşür mü?

Fransız Mektebi, Ruhban Okulu, Sörler Okulu… Siz adına ne derseniz deyin ama bina her yerinden tarih soluyor resmen. Şimdi İl Kültür Turizm Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılacak. Ama hazır tamamen Kültür Turizm Müdürlüğü’ne geçmiş iken keşke daha aslına uygun, tarihine ve dokusuna uygun bir şekilde mi kullansak.

Örneğin eskilerden kalma bir fotoğrafta görülüyor ki, fotoğraftakilerin hepsinin elinde birinci kalite müzik enstrümanları var. Yani sanatsal olarak da ne kadar zengin bir okul imiş. Acaba bir sanat okuluna, sanat müzesine dönüştürülemez mi? Ya da sizce buradan Sümela gibi Kocaeli’ye de bir inanç turizm merkezi olma yolunda şans çıkmaz mı?