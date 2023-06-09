Paralı ya da parasız... Eğitimde de farkı yönetim belirliyor

Eğitim en önemli sektörlerden birisi. Çünkü insan kaynağı yetiştiriyor. İnsan kaynağının kalitesi de gelecekteki rekabet gücünü belirliyor.

Bu kutsal çabada özel sektör de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği okullarla çocuklarımıza yapılan yatırımın kalitesini artırıyor. Kocaeli’de de elini taşın altına koyan, Türkiye’nin önemli sanayicilerinin yaptırdığı okullar var.

Enka, Sarkuysan, Polisan, Gübretaş, Petkim, Çolakoğlu, Nuh Çimento, Tacirler, Diler Holding, Yıldız Entegre, İgsaş, KOTO, Ford Otosan, Tüpraş, sanayicilerin bağlı olduğu kuruluşlar, KOTO, KSO, Yılport, Kroman Çelik, Milangaz, Kibar Holding, Yücel Boru, Sabancı Holding, Hayat Kimya, Koç Holding, Pirelli…Diğerleri ile birlikte eğitime okul yaptırarak katkı veren kuruluşlar arasında.

Kocaeli Sanayi Odası da bir okul yaptırdı. Son olarak Başaranlar Holding, yeni bir okul yaptırmak üzere birkaç gün önce Valilikle bir protokol imzaladı. Özel sektörün yaptırdığı okullar eğitimin kalitesini artırmak için de yeni eşikler oluşturarak devlet okullarına da rol model oluyorlar.

Kocaeli’de 10 okul ile eğitime önemli bir katkı sağlayan Federal Mogul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Dereli’nin kurduğu Dereli Okulları da benzer bir misyon ile yönetiliyor. Bu okulların kalitesi adeta üretim yapan bir işletme gibi sahip olduğu belgeler tarafından tescilleniyor.

Dereli Ailesi yaptırdığı okulları devrederken imzaladığı özel protokolle kuruluş dönemi kriterlerinin geliştirilmesini sağlıyor. İş insanı yöneticiler bunları yaparken tabii ki aslında okullara atanacak olan yöneticilerin yani müdürlerin de vizyoner çabaları gerekiyor. Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede, okul kütüphanesinde kayıtlı 7 bin 500 kitap olduğunu, Türkçe derslerinin bir bölümünün kütüphanede yapıldığını bu misyonla dile getiriyor.

Eğitimin hedefinin küresel standartlar olması, eTwinning okulları arasına girmek, yabancı dil eğitimi ve ERASMUS projeleri ile somutlaşıyor. İş güvenliği standartlarının okullarda da uygulanarak çocukların güvenliklerinin sağlanması eğitimdeki yeni standartlar arasında yer alıyor. Bu yönüyle eğitim sektörünün AB’ye uyumunu temsil eden belgeler okulların duvarlarında her yıl yenilenerek, kaliteyi gösterecek şekilde sergileniyor.

Özel sektör tarafından kurulan okulların bu sürece öncülük etmeleri AB uyumunun topyekün gerçekleştirilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Gösteriyor ki; önemli olan eğitimin paralı ya da parasız olması değil. Vizyon sahibi kurucular ve onları anlayabilecek yöneticiler ile devam edebilme kabiliyeti, bir de çağdaş kurallar…

Sektör ancak bu şekilde fark yaratılabilecek, bu şekilde kurumlara bakış ve algılar değişebilecek. Sadece Kocaeli özelinde değil, aslında Türkiye’de de gerçek bu; her sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de farkı yönetim anlayışı sağlayacak.