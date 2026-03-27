Küresel otomotiv lojistiği ve tedarik zincirindeki aksamalar maliyetleri artırıyor
Hürmüz Boğazı’ndaki artan askeri gerilim ve jeopolitik riskler, küresel otomotiv lojistiğini ve tedarik zincirini sekteye uğratarak maliyetleri artırıyor. Bu durum, üretim aksamalarına ve otomobil fiyatlarında yeni zam baskılarına yol açan ciddi bir “çıkmaz” olarak değerlendiriliyor.
Otomotivde Hürmüz kaynaklı krizin temel etkileri:
-Tedarik zinciri kırılması: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, özellikle Asya’dan gelen parça sevkiyatlarında gecikmelere sebep oluyor.
-Maliyet artışı: Deniz yolu taşımacılığındaki aksaklıklar lojistik maliyetlerini yükselterek üretim maliyetlerine doğrudan yansıyor.
-Zam baskısı: Artan üretim ve lojistik maliyetleri, nihai otomobil fiyatlarında zam beklentisini güçlendiriyor.
-Üretim alarmı: Tedarik sürecinde aksamalar, üretim planlarında sapmalara ve kapasite kullanımında düşüş riskine neden oluyor.
Bu kriz, özellikle enerji krizi ve jeopolitik risklerin birleşimiyle otomotiv sektörü için de önemli bir sınav olarak öne çıkıyor. Küresel endüstriler ve mallarını taşıyan gemiler, İran’ın uyarıları ve çatışmanın başlamasının ardından iki gün içinde Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği neredeyse durma noktasına geldi. Uydu görüntüleri, petrol tankerlerinin Basra ve Umman Körfezlerinde kümelendiğini gösterdi. Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiği, çatışmadan önce günde ortalama 138 gemiden, 5 Mart Perşembe günü yalnızca iki gemiye geriledi. Söz konusu gelişmeler ve çatışmaya bağlı dinamikler, küresel ölçekte birçok sektörde hem yeni riskleri hem de aktif operasyonel aksaklıkları beraberinde getiriyor.
Emtia ve hammadde tedarik zincirinde aksaklıklar
İran’daki çatışma, otomotivden elektroniğe ve yarı iletken üretimine kadar birçok farklı endüstriyi destekleyen çeşitli emtia ve hammaddeleri etkileyerek çok sayıda tedarik zincirinde etkisini gösterdi. Geçen yıl her gün yaklaşık 13 ila 20 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı’ndan geçti; bu, deniz yoluyla taşınan tüm ham petrolün neredeyse üçte birini temsil ediyor. Hürmüz Boğazı’ndaki aksama ve Orta Doğu’daki derinleşen çatışma, küresel enerji piyasalarını önemli ölçüde etkileyerek ham petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor. 9 Mart Pazartesi itibariyle, Brent petrolünün fiyatı varil başına 100 dolar seviyesinde seyrederken, bu rakam ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce, 27 Şubat kapanışına kıyasla %38’lik bir artışa işaret ediyor.
Yükselen fiyatların etkisi ham petrol piyasasının ötesine geçiyor. Dünya genelindeki endüstriler, ulaşım, otomotiv, kimya üretimi ve tarım dahil olmak üzere faaliyetlerini yürütmek için petrol ve doğal gaza bağımlı. Özellikle otomobil üreticileri, sentetik kauçuk ve plastik bileşenlerin üretiminde ham petrole bağımlı olduğundan, abluka kaynaklı petrol fiyat artışlarının malzeme maliyetlerini %25’e kadar yükseltmesi bekleniyor.
Elektrikli araçlar, petrol bağımlılığını azaltan yeni denge unsuru haline geliyor
Savaşın küresel petrol piyasasında yarattığı çalkantı, küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirebilecek sessiz bir değişimi ortaya çıkardı: elektrikli araçların hızlı yükselişi. Elektrikli araç filolarının küresel olarak benimsenmesi, 2025 yılında İran’ın petrol ihracatının yüzde 70’ine denk gelen bir petrol tüketiminden tasarruf elde edilmesini sağladı. Geçen yıl, dünya genelinde elektrikli araçlar günde 1,7 milyon varil petrol tüketiminden tasarruf sağlarken, analizlere göre, aynı dönemde İran, Hürmüz Boğazı üzerinden 2,4 milyon varil petrol ihraç etti.
Ortadoğu gerilimi elektrikli araç dönüşümünü hızlandırıyor mu?
Dünya, elektrikli araçlarla büyümeye başlarken, Orta Doğu’da oluşan ve tırmanan gerginlikler ile bu süreç hızlanıyor görünüyor. Artan petrol fiyatları ve benzin istasyonunda içten yanmalı aracı ile gelen sürücülerin maruz kalacakları yüksek maliyetler, sahip olmayı planlamadığı bir elektrikli aracı satın almaya ne kadar yönlendirecek göreceğiz. Netleşen önemli konu ise dünyada elektrikli araç devrimi yeni bir ivme kazandı.
