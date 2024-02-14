Macaristan’ın en büyük ikinci projesini yapıyor, üçüncü yolda

Macaristan’daki en önemli yatırımcılardan biri Polat Holding. Sadece Türk şirketleri açısından değil, tüm yabancı firmalar arasında da dikkat çeken bir paya sahip.

Örneğin, ülkedeki en büyük ikinci, yabancılar arasında ise en büyük gayrimenkul projesine Polat Holding imza atmış durumda. Enerjide de yenilenebilir alanda var olan Polat Holding’e bağlı Ege Seramik’in 52’nci kuruluş yıl dönümü için bir grup gazeteciyle başkent Budapeşte’deki toplantıya katıldık.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Ege Seramik ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, yurtiçi ve yurtdışında büyüme planlarını anlattı. İlk olarak 1991’de geldikleri Macaristan’ı Avrupa’daki merkez üssü olarak belirlediklerini söyleyen Adnan Polat, ‘’Avrupa’da Macaristan üzerinden büyüme planımız var. Konut projeleri ve enerji ile ilgili Almanya, İngiltere, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya için de görüşmelerimiz devam ediyor. Acele etmiyoruz, genel konjonktüre bakıyoruz” dedi. Polat Holding’in Macaristan’daki ilk projesi Duna Pearl, şirketin yurtdışındaki ilk çalışması.

Projeyi Budapeşte’de 75 milyon euro yatırımla hayata geçiren Polat Holding, bu alanda ülkenin önde gelen yabancı yatırımcıları arasında yer alıyor. Yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanda konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak planlanan projede, 193 dairenin yanı sıra işletmesini Accent Hotel Management’ın yaptığı 105 odalı bir Four Points by Sheraton oteli de yer alıyor. Hatırlayacağınız üzere Sheraton anlaşmasını ilk olarak geçen yıl sizlere DÜNYA Gazetesi’nden duyurmuştuk.

Holdingin bir diğer projesi olan City Pearl ise Özaltın Holding ve Nurol Holding gayrimenkul yatırım ortaklığı ile 250 bin metrekarelik bir alanda 300 milyon euro yatırımla hayata geçiriliyor. Projenin ilk fazı bu yıl teslim edilirken, ikinci fazı ise 2025 yılında teslim edilecek. Macaristan’da da konut kredilerinin bir dönem yükseldiğini hatırlatan Adnan Polat, “Bu süreçte halk da frene basmıştı.

Ama şu sıralar faizlerin düşmeye başlaması, satışları olumlu etkiliyor. Ayrıca ülkede Golden Visa süreci de devam ediyor, çıkınca detayları anlayacağız. Zaten projeye başta Çinliler ve Türkler olmak üzere başka ülkelerden büyük ilgi var. Golden Visa’nın satışlarımıza faydası olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Başarı üçüncü projenin yolunu açtı

Polat Holding’in Macaristan’daki başarısı, ülkedeki üçüncü projenin de önünü açtı. Adnan Polat, “Şimdi yeni bir projemiz daha var. Arazi ülkede şehrin yine merkezi konumunda. Burada da diğerleri gibi prestijli bir proje hayata geçireceğiz. 200 daireli olarak planlıyoruz. Süreç devam ediyor, acele etmiyoruz. Her an imzaları atabiliriz” dedi. Macaristan’ın bu yıl yatırım programını devreye alacağını ve çalışmalar yaptığını dile getiren Polat, ‘’Bu çalışma da gerçekleşirse Macaristan’da özellikle Budapeşte’de önemli bir yatırımcı ilgisi olur’’ ifadelerini kullandı.

“Macaristan bizim için enerjide de önemli”

Savaştan ve enerji krizinden Avrupa’nın ekonomisinin de etkilendiğini söyleyen Adnan Polat, “Macaristan bizim için enerji yatırımlarında da önemli. Şu anda enerjide çalışan ve 200 MW kapasitemiz var, geliştirmeye de devam ediyoruz. 100 MW’I da yapılıyor.

Geliştirdiğimiz 500 MW’ı da sattık” dedi. Yurtdışı yatırımlarını sürdürürken yurtiçinde de yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Adnan Polat, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı: “Türkiye’de kentsel dönüşüm olmazsa olmaz” diyen Polat, şunları kaydetti: “Kentsel dönüşüme çözüm odaklı yeni bir model getirilmesi şart.

Yani bu alana yatırım yapan ve dönüşümün suiistimal edenler için engelleyici bir unsur olması gerekiyor. Piyalepaşa bizim Türkiye’de özel sektör eliyle yapılan en büyük dönüşüm projesidir. Hak sahiplerinin çok uçuk talepleri oluyor. Öte yandan süreci kötü kullanan yatırımcıyı da zapturapt altına almak lazım. Yani orada adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor.

Muazzam büyüklükte bir kentsel dönüşüm operasyonu lazım Türkiye’de. Deprem bu ülkenin gerçeği, biz 70 yıldır inşaat yapıyoruz. 50-60 sene önce yapılan binayı istediğiniz kadar o günkü teknik şartlara yüzde 100 uygun şekilde yapın. Ama günün şartlarındaki malzemenin kalitesinden, o günkü teknik dizaynlar bile yeterli kalmıyor. O yüzden dönüşüme sokmak zorundasın.”

"ABD'de birinciyiz''

Gayrimenkulün yanı sıra sanayi yatırımlarının da kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, yaşanan sürece rağmen vitrifiyeye 3 milyon euro, seramiğe 12 milyon euro olmak üzere toplam 15 milyon euro yani yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla komple içeriği yenileyecek yaptırımın startını verdiklerini söyledi.

İzmir Kemalpaşa’da üretim yapan tesislerindeki üretimin halen yüzde 50’sinin ihracat yoluyla satıldığını söyleyen Polat, “Birkaç yıl önce yüzde 75 ihracat yüzde 25 iç pazardı. İhracatta pazar payımız yüzde 28. Amerika’da birinciyiz. Türkiye’deki üretilen seramik gerçekten dünya standartlarında” dedi.

‘Çıkardığımız işçilerimizi geri aldık’

Enerji maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Murat Polat, şunları anlattı: “Bu durumda bir ara küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Kapasiteyi düşürdük. İki şirketimizde 2 bin civarında çalışanımız var. Tarihimizde ilk kez çalışanlarımızı işten çıkartmak zorunda kaldık. 400 kişiyi ağlaya ağlaya çıkardık. İşçiler sarılıp öpüyor ‘ağlama patron’ diyor. Sonra işler düzelince hepsini geri almaya başladım.”

“İş dünyasının diplomatik güce katkısı olur”

Polat ile sohbet toplantısında konu ikili ülke ilişkilerine geldi. Adnan Polat iki ülkenin kültürel ve siyasi bağının gelişmesine önemli katkılar sunduklarını hatırlatarak, ‘’Burada Gül Baba Vakfı’nın başkanlık görevini üstleniyorum. Restorasyon yapılan Gül Baba Türbesi önemli sayıda turistin uğrak yeri haline geldi.

Bizler iş insanları olarak ikili ülkelerin gelişmesine önemli katkılar sunacak potansiyeldeyiz. Türkiye, iş dünyasının gücünü daha da aktif kullanmalı’’ dedi. Toplantıda Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Adnan Polat, yüksek seyreden enflasyona dikkat çekerek, “Biz daha önce ekonomik krizler yaşadık. Geçmişte enflasyon yüzde 100’lerin üstüne çıkmıştı.

Bunu düşürmenin belli kuralları var. O kuralları uygulayıp sabırlı oldukça da bu enflasyon kontrol altına alınır. Bu işi iyi bilen Bakan Mehmet Şimşek’in dediği gibi rasyonel ve gerçekçi uygulamalara gitmek lazım. Bu süreçte iş insanlarının tedbirli olması ve sırtına taşıyabileceği kadar yük vurması lazım. Biz tedbirli gitmek istiyoruz. Öyle çok çılgınlar gibi büyümenin peşinde değiliz. Halen devam eden 650-700 bin metrekare süren inşaat projemiz var. Çok büyük risklere girmiyoruz” diye konuştu.