Makyol, Romanya’da 400 milyon dolarlık yol yapacak

Bu yılın şubat ayında Türk inşaat şirketlerinin Avrupa’da aldığı önemli ihalelerin Romanya’da olduğunu yazmıştık.

Haberimizde Cengiz, MAPA, Özaltın, ESTA, Günal Grup gibi Türk inşaat şirketlerinin aldığı ihaleler hakkında bilgiler vermiştik. Romanya’da vitrine çıkarılan son proje ise Sibiu-Fagaras otoyolunun bir bölümünün inşası oldu.

Romanya’nın karayolu altyapı şirketi CNAIR’ın Genel Müdürü Cristian Pistol, bu ihalenin de 1.9 milyar Lei yani 407 milyon dolarla Türk şirketi Makyol tarafından üstlenildiğini açıkladı. Projenin 16,3 kilometrelik bir otoyol bölümünün ve bitişik yapıların tasarlanmasını ve inşa edilmesini içerdiğini söyleyen Pistol, çalışmanın 1 yılı tasarım aşaması, 3 yılı ise inşaat işleri olmak üzere 4 olduğunu belirtti. İtiraz süresi dolduktan sonra sözleşme imzalanabilir.

Makyol, 3 projeye daha imza attı

Bu yılın başında Makyol ve bir diğer Türk şirketi Yapı Merkezi’nden oluşan bir konsorsiyum, Sibiu-Fagaras otoyolunun bir bölümünün inşası için 1,19 milyar Lei’lik ihaleyi kazanmıştı. Mart ayında Bükreş yeraltı sistemi operatörü Metrorex, Alsim Alarko ve Makyol’dan oluşan bir Türk konsorsiyumu ile Otopeni’deki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı’na bağlayacak 6.6 kilometrelik bir bölümün inşası için 1.2 milyar Lei değerinde bir sözleşme imzalamıştı.

Türk şirketler peş peşe proje üstleniyorlar

Şubat ayında yaptığımız haberde ESTA İnşaat ve Günal Grup’un Romanya’daki Baldana-Targovişte projesinin modernizasyon işleri için imzayı attığını, 36 aylık sürede tamamlanması planlanan projenin 870 milyon Rumen Lei’ye mal olacağını anlatmıştık.

Haberimizde 2022 yılında Karpat Dağları’nda hayata geçirilecek Sibiu-Piteşti Otoyolu’nun ikinci etabı olan Boiţa ile Cornetu kısmının inşaası için düzenlenen ihalenin Cengiz Holding ve MAPA’nın 1 milyar euroluk işi üstlendiğini hatırlamıştık. Yine geçen yıl Özaltın İnşaat Romanya’da DN6 Alexandria-Caracal-Craiova Rehabilite ihalesini kazanmıştı.

Özaltın, Alexandria ve Craiova şehirleri arasında, 53 kilometre uzunluktaki yolun modernizasyonu, asfalt tabakanın yenilenmesi, Stoeneşti’deki Olt Nehri üzerindeki köprünün onarımını da dahil olmak üzere 9 köprünün rehabilitasyonunu üstleniyor. Sözleşmenin toplam bedeli ise 258 milyon Lei yani yaklaşık 27 milyon dolar ve 18 ayda tamamlanacak.

Suudi Prens, Abha Havalimanı’nı büyütecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkenin güney batısında bulunan Abha Uluslararası Havaalanı için bir master planın başlatıldığını duyurdu. Suudi Prens, Yeni Abha havaalanı, Asir bölgesinin yapısına uygun inşa edileceğini söyledi. Yeni projeyle mevcut 10 bin 500 metrekare olan terminal alanı 6 kat büyütülecek ve 65 bin metrekareye çıkarılacak. Genişlemenin ilk aşamasının 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Bu genişleme, yolcu biniş köprülerinin, kolaylaştırılmış seyahat prosedürleri için selfservis tesislerin ve yüksek kapasiteli park tesislerinin inşasını içeriyor.

Yolcu sayısı 9 kat artacak

Şu anda 1,5 milyon yolcu kapasitesine sahip havalimanı, yeni projeyle 9 kat büyütülecek ve yıllık 13 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak. Projeyle yıllık uçuş sayısı da 30 binden 90 bine çıkarılacak ve yeni havaalanında 20 kapı, 41 check-in kontuarı ve 7 yeni self-servis check-in alanı yer alacak.

Suudi Arabistan’ın Asir eyaletinin başkenti Abha’da bulunan mevcut havalimanı 1975 yılında Laing Wimpey Alireza tarafından tasarlanmıştı. Yemen iç savaşı sırasında sık sık Husi güçlerinin vurduğu havalimanına ilk büyük saldırı 12 Haziran 2019’da gerçekleşmiş ve 26 kişi yaralanmıştı. Aynı yıl 23 Haziran’daki saldırıda bir kişi ölmüş, 21 kişiyi yaralanmıştı. Sık sık füzelerin hedefinde olan havalimanı 2021’da dron saldırısına maruz kalmıştı.