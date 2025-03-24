Maliyeden avukatlara ve doktorlara “gözüm üzerinizde” uyarısı

Bu ay gelir vergisi mükellefleri­nin beyan ayı.

Mali İdare mükelleflere “Sizi izli­yorum, beyanınızı ona göre yapın.” anlamına gelen mektuplar göndere­rek son uyarılarını yaptı. Öncelikle ifade edeyim ki bu uyarılar boş değil. Mali İdarenin elinde çok çeşitli kay­naklardan gelen bilgiler var. En ba­siti banka hesaplarınızın tamamını bildiği gibi yakın çevrenizle (akraba ve çalışanlarınızla) de ilişkilendire­rek analiz yapabiliyor. Geçen sene çok sayıda avukat ve doktor incelen­mişti. Bu yazılardan incelemelerin devam edeceği anlaşılıyor.

Mali İdare, gönüllü uyum adını verdiği çalışmalarını çok yönlü ve çok araçlı sürdürüyor. Yüz yüze ikna görüşmeleri,

genel mektuplar göndererek uya­rılarda bulunmak, yıl içinde yaptığı tespitler(örneğin kiralar konusunda yaygın yoklamalar yapılıyor),beya­na davet, izaha davet uygulamaları gönüllü uyumu artırmak için kulla­nılan araçlar.

Doktorlarla yapılan ikna görüşmeleri

Geçen sene doktorlarla inceleme öncesi yapılan görüşmelerde;

-çocuklarının okul ödemelerini,

- tatil harcamalarını,

-oturdukları ev adresini,

-kullandıkları arabaları,

-aylık kredi kartı harcama tutar­larını,

-banka hesapları vb bilgileri­ni paylaşıp, “Bunlarla beyanlarınız uyuşmuyor, şayet beyanlarınızı ken­diliğinden düzeltmezseniz incelene­ceksiniz.” dendiğini birinci ağızlar­dan duymuştum.

Gelen bilgi isteme yazıları

Geçenlerde bir şirketin yönetim kurulu üyesi hanıma vergi müfettişli­ğinden bilgi isteme başlıklı bir görüş­me davet geldi, görüşmeye beraber gittik. Müfettiş 2022 yılında bir dok­tora yapılan endeskopi uygulaması ödemesini sordu. Kesilen makbuzlardaki tutarların gerçekte ödenen ücretlerle uyuşmadığını, kendi tespit ettiği ortalama ücreti pay­laştı ve kendisinin ne öde­diğini sordu. Elinde dokto­run işlem yaptığı tüm has­taların verileri vardı.

Çapraz kontrol ve yapay zekâ analizi

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ver­gi yükümlülüklerinin yerine getiril­mesini sağlamak için verilen tüm be­yanlar üzerinden analizler yapılmak­tadır. Bu analizlerde çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan veriler karşılaş­tırılarak beyanların doğruluğu araştı­rılmaktadır. Ayrıca, yapay zekâ tek­nolojileri kullanılarak yapılan analiz çalışmalarına, saha denetimlerinden elde edilen bulgular da dahil edilerek, beyan ve yapılan tespitler arasında uyumsuzluk bulunması hallerinde, mükellefler beyanlarını düzeltmeye davet edilmektedir.

Mali İdare beyan öncesi yazdığı, son uyarı mahiyetinde olan yazıların­da: “Bu yıl da serbest meslek faaliye­tinde bulunan mükellefler tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyanna­meleri çapraz kontroller ve analiz­lere tabi tutulacak ve düşük beyan­da bulunduğu tespit edilen mükellef­ler, gönüllü uyuma veya izaha davet edilecektir. Uyum göstermeyen veya izahı yeterli görülmeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılacak

ve gerekli cezalar uygulanacaktır.” uyarısında bulunuyor.

Geçmiş yılların beyanları ve KDV beyanları düşük bulunmuş

Başkanlıkça avukatlara gönderi­len mektuplarda, avukatların geçmiş yıllardaki beyanları ile kamu ve özel kuruluşlarda çalışan avukatların el­de ettiği ücret gelirleri analiz edilmiş, serbest çalışan avukatlar tarafından beyan edilen ortalama kazançların çok düşük olduğu tespit edilmiş ve bu durumun çok önemli bir risk unsuru olarak görüldüğü bildirilmiş.

Bu çerçevede, 2024 yılında mesle­ki faaliyetlerden elde edilen serbest meslek kazancı ile varsa diğer gelir unsurlarından elde edilen kazanç ve iratlarının gerçek tutarları üzerin­den beyan edilmesi gerektiği hatırla­tılmış.

Hukuk

Dünya ve bölgedeki gelişmelere baktığımızda güçlünün gücü nispe­tinde ayakta kalabilme şansının ola­bileceği bir dönemden geçiyoruz. Bir hukukçu olarak, başta seçilmiş İstan­bul Baro yönetiminin görevden alın­ması kararında olduğu gibi, art arda yaşanan ve adalet duygusuna saldırı hissi/algısı yaratan gelişmelerin, ül­ke içinde birlik/bütünlük ihtiyacının seslendirildiği bu dönemin ihtiyaç ve beklentisiyle tezat bir durum yarattı­ğı düşüncesindeyim.

Toplumun adalet duygularının sar­sıldığı, hukuki güvenlik kaygılarının arttığı dönemlerde vergiye uyum da azalacaktır. Devletin birliği ve dirliği için en büyük görev de tüm vatandaş­larını tek/aynı görmek zorunda, bu­na göre (herkese eşit, adil) muamele etmek zorunda olan devlete, devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına düş­mektedir. Kayıt dışı ile mücadele yol­suzluk ve kara para ile mücadele ile iç içe yürütülmedikçe bitmeyen sen­foni gibi hep aynı şarkıyı çalıp dura­cak gibiyiz.