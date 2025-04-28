Maliyeden uyarı mektubu alan 40 bin kurumlar vergisi mükellefi ne yapmalı?
Geçen hafta Sosyal medyada Gelir İdaresi Başkanlığı bir paylaşım yaptı. Duyuru, Beyanname Gözetim Programı adı verilen bir programla 500.000 mükellefin verileri üzerinde çalışıldığı, bu mükelleflerin 40.000 inin daha derinlemesine incelenmek üzere belirlendiğini ve bu mükelleflere ilk etapta bir nev’i gönüllü uyum çağrı mektubu gönderileceği anlamına geldiğini düşündüğüm açıklamalar içeriyordu.
Mali İdarenin açıklamalarından mektubun sadece Mali İdarenin Beyanname Gözetim Programının riskli gördüğü mükellef grubuna gönderildiğini anlıyorum. Paniklemeyin ancak yok gibi de yapmayın.
Neden riskli görüldüğünüz mektuptan anlaşılmıyor
Mektupta biz spesifik hiçbir konu görmüyoruz. Sadece bu yazı kendisine gelenler bilecek ki Mali İdare sizi yaptığınız bir uygulama nedeniyle riskli mükellef grubuna almış. Sorgulanacak ve sorgulandığınız konularda cevaplarınız ikna edici bulunmazsa vergi incelemesine alınacaksınız.
Mektup gelen şirketler için 10 adımda hazırlık rehberi:
1 Riskli konularınızı tespit edin.
Maliyenin mektubunda başlıklarını paylaştığı konulardaki( veya sizin, muhasebe kadronuzun, müşavirlerinizin belirlediği) riskli uygulamalarınızı hızlıca bir gözden geçirin.
2 Riskin hukuki değerlendirmesi çalışması yapın.
Yaptığınız uygulama konusunda haklı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Mali İdare ile farklılaştığınız bu konuda daha önce yargıya giden hususlar da dahil bir hukuki durum değerlendirmesi yapın, daha önce yapılmışsa son durumu gözden geçirin.
3 Riskin rakamlandırmasını yapın.
Riskli hususun hem bu yıl hem de zamanaşımı dönemi içindeki geçmiş beş yıldaki büyüklüğünü anlamaya çalışın.
4 Dosya oluşturun.
Riskli gördüğünüz hususla ilgili müşavirlerinizin, hukukçularınızın görüşleri, uygulamanızı destekleyen belge, kayıt, mukteza, karar, her ne varsa bir araya getirin.
5 İzlenecek yola karar verin.
Bazen haklı olsanız bile, rakamlar uğraşmaya değmeyecekse, inceleme-yargı süreçlerini tetiklemeksizin Mali İdarenin görüşlerine uygun hareket etmeyi seçebilirsiniz.
6 Tasdik raporu ayrıntılı olması fayda sağlar.
2024 kurumlar vergisi beyanıyla ilgili tasdik raporu alıyorsanız, raporda , riskli konuyla ilgili dayanak belge ve kayıtlara da referans verilerek, olabildiğince detaylı açıklamalar yapılması yararlı olacaktır.
7 İhtirazi kayıtla mı beyan edilecek ?
Konuya ilişkin ya incelemeyi bekler, inceleme sonucuna göre davaya gidip gitmemeyi beklersiniz ya da beyanı ve ödemeyi Mali İdarenin beklediği gibi ancak ihtirazi kayıtla yapar, dava lehinize sonuçlanırsa ödediğiniz tutarı faiziyle iade alırsınız.
8 Olası izaha davete hazırlık yapın.
İnceleme öncesinde izaha davet yazısı da alabilirsiniz. Bu yazının da zamanında, ayrıntılı, kolay anlaşılır ve ikna edici şekilde yanıtlanması gerekmekte.
9 Olası incelemeye hazırlık yapın.
Konu karmaşıksa, izahatınız yeterli bulunmamışsa inceleme sürecinde daha detaylı çaba ve açıklamalarla konunun inceleme elemanına izahı ve iknaya çalışılması gerekecek. Ancak, Mali İdarenin yazılı görüş oluşturduğu hususlarda inceleme sırasında farklı bir sonuç alabilmek mümkün olmayacaktır. Buna rağmen özellikle son tutanakta çok ayrıntılı açıklamalarda bulunmakta fayda car.
10 Olası davaya hazırlık yapın.
Aslında davaya hazırlık ilk gün işlemi yaparken başlar. İşlem öncesinde alınan görüşler, işleme ilişkin belge ve kayıtların olası incelemeler düşünülerek oluşturulması oldukça önemli.
Bu nedenle de önemli konularda mutlaka yazılı görüşler alarak, konuyu olabildiğince enine boyuna değerlendirerek hareket etmekte fayda var.
Önceki dokuz madde ile ilgili tüm çalışma, hazırlık ve değerlendirmelerin de olası davaya hazırlık gibi yürütülmesi gerekmektedir.
İlk günden itibaren muhasebe, müşavir ve hukuk kadroları riskli konunun yönetiminde birlikte çalışmalı ve hazırlanmalıdır.
Konunun, riskin büyüklüğü arttıkça yapılacak çalışmanın derinliği ve kapsamı da bununla mütenasip olmalıdır.
Af mı geliyor?
Geçen haftalarda bu konuda yoğunlaşan söylentiler üzerine Bakanlıktan af çalışmadı olmadığı açıklaması yapıldı. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ben stratejinizi olmayacakmış gibi oluşturmanızı tavsiye ederim.