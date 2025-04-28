Maliyeden uyarı mektubu alan 40 bin kurumlar vergisi mükellefi ne yapmalı?

Geçen hafta Sosyal medyada Gelir İdaresi Baş­kanlığı bir paylaşım yaptı. Duyuru, Beyanna­me Gözetim Programı adı verilen bir programla 500.000 mükellefin verileri üzerinde çalışıldığı, bu mükelleflerin 40.000 inin daha derinlemesine incelenmek üzere belirlendiğini ve bu mükellef­lere ilk etapta bir nev’i gönüllü uyum çağrı mek­tubu gönderileceği anlamına geldiğini düşündü­ğüm açıklamalar içeriyordu.

Mali İdarenin açıklamalarından mektubun sa­dece Mali İdarenin Beyanname Gözetim Progra­mının riskli gördüğü mükellef grubuna gönderil­diğini anlıyorum. Paniklemeyin ancak yok gibi de yapmayın.

Neden riskli görüldüğünüz mektuptan anlaşılmıyor

Mektupta biz spesifik hiçbir konu görmüyo­ruz. Sadece bu yazı kendisine gelenler bilecek ki Mali İdare sizi yaptığınız bir uygulama nedeniy­le riskli mükellef grubuna almış. Sorgulanacak ve sorgulandığınız konularda cevaplarınız ikna edi­ci bulunmazsa vergi incelemesine alınacaksınız.

Mektup gelen şirketler için 10 adımda hazırlık rehberi:

1 Riskli konularınızı tespit edin.

Maliyenin mektubunda başlıklarını paylaştığı konulardaki( veya sizin, muhasebe kadronuzun, müşavirlerinizin belirlediği) riskli uygulamaları­nızı hızlıca bir gözden geçirin.

2 Riskin hukuki değerlendirmesi çalışması yapın.

Yaptığınız uygulama konusunda haklı olduğu­nuzu düşünüyor olabilirsiniz. Mali İdare ile fark­lılaştığınız bu konuda daha önce yargıya giden hususlar da dahil bir hukuki durum değerlendir­mesi yapın, daha önce yapılmışsa son durumu gözden geçirin.

3 Riskin rakamlandırmasını yapın.

Riskli hususun hem bu yıl hem de zamanaşı­mı dönemi içindeki geçmiş beş yıldaki büyüklü­ğünü anlamaya çalışın.

4 Dosya oluşturun.

Riskli gördüğünüz hususla ilgili müşavirle­rinizin, hukukçularınızın görüşleri, uygulamanı­zı destekleyen belge, kayıt, mukteza, karar, her ne varsa bir araya getirin.

5 İzlenecek yola karar verin.

Bazen haklı olsanız bile, rakamlar uğraşmaya değmeyecekse, inceleme-yargı süreçlerini tetik­lemeksizin Mali İdarenin görüşlerine uygun ha­reket etmeyi seçebilirsiniz.

6 Tasdik raporu ayrıntılı olması fayda sağ­lar.

2024 kurumlar vergisi beyanıyla ilgili tasdik ra­poru alıyorsanız, raporda , riskli konuyla ilgili dayanak belge ve kayıtlara da referans verilerek, olabildiğince detaylı açıklamalar yapılması ya­rarlı olacaktır.

7 İhtirazi kayıtla mı beyan edilecek ?

Konuya ilişkin ya incelemeyi bekler, inceleme sonucuna göre davaya gidip gitmemeyi beklersi­niz ya da beyanı ve ödemeyi Mali İdarenin bek­lediği gibi ancak ihtirazi kayıtla yapar, dava lehi­nize sonuçlanırsa ödediğiniz tutarı faiziyle iade alırsınız.

8 Olası izaha davete hazırlık yapın.

İnceleme öncesinde izaha davet yazısı da ala­bilirsiniz. Bu yazının da zamanında, ayrıntılı, ko­lay anlaşılır ve ikna edici şekilde yanıtlanması ge­rekmekte.

9 Olası incelemeye hazırlık yapın.

Konu karmaşıksa, izahatınız yeterli bulun­mamışsa inceleme sürecinde daha detaylı ça­ba ve açıklamalarla konunun inceleme elemanı­na izahı ve iknaya çalışılması gerekecek. Ancak, Mali İdarenin yazılı görüş oluşturduğu hususlar­da inceleme sırasında farklı bir sonuç alabilmek mümkün olmayacaktır. Buna rağmen özellikle son tutanakta çok ayrıntılı açıklamalarda bulun­makta fayda car.

10 Olası davaya hazırlık yapın.

Aslında davaya hazırlık ilk gün işlemi ya­parken başlar. İşlem öncesinde alınan görüşler, işleme ilişkin belge ve kayıtların olası inceleme­ler düşünülerek oluşturulması oldukça önemli.

Bu nedenle de önemli konularda mutlaka yazı­lı görüşler alarak, konuyu olabildiğince enine bo­yuna değerlendirerek hareket etmekte fayda var.

Önceki dokuz madde ile ilgili tüm çalışma, ha­zırlık ve değerlendirmelerin de olası davaya ha­zırlık gibi yürütülmesi gerekmektedir.

İlk günden itibaren muhasebe, müşavir ve hu­kuk kadroları riskli konunun yönetiminde birlik­te çalışmalı ve hazırlanmalıdır.

Konunun, riskin büyüklüğü arttıkça yapılacak çalışmanın derinliği ve kapsamı da bununla mü­tenasip olmalıdır.

Af mı geliyor?

Geçen haftalarda bu konuda yoğunlaşan söylentiler üzerine Bakanlıktan af çalışmadı olmadığı açıklaması yapıldı. Bu konuda her­hangi bir değerlendirme yapmak istemiyo­rum. Ben stratejinizi olmayacakmış gibi oluş­turmanızı tavsiye ederim.