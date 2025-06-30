Maliye’nin 15 güncel inceleme konusu

Değerli okurlar, Vergi İdaresi, çok yön­lü inceleme ve sorgulama atağını sür­dürüyor. Mükelleflere, vergi dairesi müdür­lükleri ve müfettişliklerden çeşitli içerik ve amaçlarla adeta yazı yağıyor.

-Düzeltmeye davet

-İzaha davet

-Beyana davet

-Bilgi vermeye davet

-Görüşmeye davet

-İncelemeye davet

-Uyarı mektupları

-Harcama/varlık/beyan uyumsuzluğuna ilişkin bilgi isteme yazıları…

-Öteden beri KDV iade sistemi çerçeve­sinde gönderilen eksiklik yazıları.

Bu yazılar üzerine bir kısım mükellef­ler düzeltme beyanları vermekte , bir kısım mükelleflerin izahları üzerine dosya kapan­makta, büyük bir kısmı ise vergi incelemesi ile sonuçlanacak gibi durmaktadır.

Özel usulsüzlük cezası uygulamaları

İlginç bir uygulama örneğine de şahit ol­duk.

Bir vergi dairesi müdürlüğü mükellefe yazdığı yazıda, gider olarak kabul edilmeye­ceğini düşündüğü tutar ve KDV’sinin indiri­minin düzeltilmesini isteyip, mükellefin bu isteği yerine getirmeyip vergi dairesine sü­resinde verdiği cevap üzerine, bir yandan mükellefe VUK’un mükerrer 355. madde­si dayanak gösterilerek özel usulsüzlük ce­zası kesilerek tebliğ edilmiş, diğer yandan gönderilen ikinci bir yazıyla,15 gün içinde beyanın düzeltilmesi aksi takdirde iki kat özel usulsüzlük cezası uygulanıp inceleme­ye sevk edileceği bildirildi.

Bahse konu örnek olaydaki gibi durumlar­da özel usulsüzlük cezalarını anlayabilmek mümkün değil. Hiçbir yasal zemini yok. Mü­kellefe, “Niye hemen dediğimizi yapmadın” diye ceza kesilemez.

Başlıklar halinde güncel inceleme konuları

1-Ortağa verilen borçlar üzerinden faiz ve KDV hesaplanıp, beyan edilip edilmediği, yönünde incelemeler.

2-Transfer fiyatlaması incelemeleri. Özel­likle grup içi hizmetler konusunda de­taylı irdelemeler yapıldığı görülmektedir.

3-Randıman incelemeleri.

4-Beyannameler üzerindeki bir kısım tu­tarsızlık veya mukayeselerden hareketle izaha davet ve sonrasında başlatılan incele­meler.

5-İlişkili şirketlerin birbirlerinin kredile­rine kefil olmaları konusunda, ücret alı­nıp alınmadığı veya alınan ücretin emsale uygun olup olmadığı yönünde incelemeler.

6-İdarenin topladığı bilgilerle beyanların uyuşmaması nedeniyle beyan dışı bıra­kılmış gelir unsuru şüphesi nedeniyle önce izahat talebi, ardından yeterli görülmezse inceleme yapılması.

7-Harcama,varlık ve satın alımların beyan edilen gelirle uyumsuzluğu nedeniyle ya­pılan sorgulamalar ve sonucunda yapılan in­celemeler. (Utangaç nereden buldun sorgu­lamaları)

8-Gayrimenkul satış kazançlarının beyan edilip edilmediği, doğru tutardan beyan edilip edilmediği yönünde (satıcılara dönük) incelemeler.

9-Sahte belge kullanma iddiası üzerine zincirleme incelemeler.

10-Finansman gider kısıtlaması hesapla­rına ilişkin sorgulamalar.

11-Özel sağlık sigortası yaptıran şirket­lere yöneltilen eleştiriler. Gelir İda­resince, işveren tarafından ödenen özel sağ­lık poliçesi primlerinin, personele sağlanan nakdi net menfaat olarak sayılıp, bu tutar üzerinden vergi hesaplanıp brüte iblağ edi­leceği, daha sonra ödenen prim tutarının matrahtan düşülerek kalan matrah tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanması gerek­tiği sonucuna varılmıştır.

12-Yurt dışından gelen hizmet faturala­rının işle ilgililik ve emsale uygunluk açısından incelenmesi.

13-Dar mükelleflere yapılan hazır yazı­lım ödemeleri üzerinden stopaj yapıl­ması gerektiği iddiası.

14-Personel için yapılan (örneğin perso­nel için yapılan motivasyon etkinlik­leri vb.) harcamaların işle ilgili olup olmadı­ğı yönünde değerlendirmeler.

15-Sektörel incelemeler.