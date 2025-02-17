Maliyenin izaha davet yağmuru :Tavsiyeler ve sorunlu konular
8 Nisan 2024 Pazartesi tarihli yazımızda izaha davet konusunu ele almış ve bu uygulamanın çok yaygınlaşacağı haberini vermiştik.
Vergi idaresi kayıp ve kaçakları azalmak için bu yolu yaygın ve etkin bir şekilde kullanmaya başladı.
İzaha davet, çeşitli konularda mükellefleri doğrudan vergi incelemesine almak yerine, ilk etapta mükellefin konuya ilişkin açıklamalarını alma, açıklamaları inceledikten sonra ya mükellefi haklı bulup konuyu kapatma ya da mükellefe izahatının kabul edilmediğini bildirip, kendiliğinden beyanda bulunması halinde %80 indirimli ceza uygulama imkânı veren bir müessese.
İzaha davet süreci üç aşamalı
İzaha davet yazısının tebliği
İzaha davet komisyonları ya Gelir İdaresi Başkanlığı’na ya da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak iki şekilde oluşturuluyor. Üç kişiden oluşan komisyon adına mükellefe vergi ziyaı şüphesine ilişkin yazılar gönderiliyor ve 30 gün süre verilerek açıklama isteniyor.
İzahın değerlendirilmesi sonucu izahın kabulü veya beyana davet
Komisyon mükelleften gelen izahatları 45 gün içinde değerlendirip bir sonuca varıyor. İzah kabul edilmişse dosya kapatılıyor.
İzah kabul edilmemişse, komisyon mükellefe ikinci bir yazı gönderiyor ve ikinci bir 30 günlük düzeltme beyanı-ödeme imkânı veriyor. Bu ikinci yazı üzerine(davet yazısındaki referans numarasını da bu beyanda belirterek) beyan ve ödemede bulunanlara ceza %20 uygulanıyor. Bu ceza için uzlaşmaya başvurmak veya VUK’un 376.maddesinde öngörülen indirimden faydalanmak mümkün.
İncelemeye sevk yazıları
İzahı kabul edilmeyen ve kendilerine verilen sürede beyan ve ödemede bulunmayanlara incelemeye sevk edilecekleri bir yazıyla bildiriliyor.
Mükelleflere tavsiyeler
-Mutlaka şirketin tüm üst yönetimi haberdar edilmeli ve sürece dahil edilmeli.
l Vergi inceleme tutanağı için gösterilen önem ve özen bu sürece de gösterilmeli.
-Konunun, izahat istenilen yıl ve zamanaşımı dönemlerindeki diğer yıllar için olası risk boyutu çıkarılmalı.
-Cevap sürecine muhasebe bölümü dışında, mali müşavir ve avukat da dahil edilmeli.
-Yazılı cevap yanında komisyona sözlü izahat talebinde de bulunulabilecektir.
-Komisyonla fikir ayrılığına düştüğünüzü hissettiniz ve haklı olduğunuzu düşünüyorsanız komisyonun bağlı olduğu birime (Defterdarlık, vergi dairesi müdürlüğü, vergi denetim ilgili birim veya başkanlığı) ilave yazı ve açıklamalarla başvurmakta fayda olabileceğini düşünüyoruz.
-İzahat yazısı olabildiğince ayrıntılı, açık, kolay anlaşılır şekilde, dayanağı kayıt, belge, karar, mukteza, literatür vb. ile destekli şekilde hazırlanmalı ve mutlaka başında da bir nevi yönetici özetine yer verilmelidir.
-Konunun önemi ve olası riskin büyüklüğü ile mütenasip, adeta davaya hazırlanır gibi detaylı bir çalışma yapılıp, özenli, dava dilekçesi ağırlığında cevap dosyası hazırlamak yararlı olacaktır.
Sorunlu konular
-Şayet mükellefler izaha davet sürecinde beyan ve ödemede bulunurlarsa iyi mükellef indirimi imkanını kaybedecekler mi?
Biz, daha önce verilen bir beyana ek olarak verilen ilave beyan ve ödemeler nedeniyle %5 iyi mükellef indiriminin zedelenmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
-Sahte belge kullanma iddiası ve izaha davet
2024 yılı için 500.000 TL yi veya bu tutarı aşsa bile yıllık mal ve hizmet alımları toplamının %5’ini aşmayan sahte belge kullanımı iddialarında, ilgili tutara ilişkin vergi beyan edilir ve ödenirse, normalde üç kat alınması gereken ceza %20 olarak uygulanıyor ve bu tutar için uzlaşmaya başvurulamıyor ancak VUK 376 çerçevesinde indirimli olarak ödenebiliyor.
Mali idare gerek KDV iade süreçlerinde yaptığı kontroller sırasında gerekse izaha davette, beyan ve ödemede bulunan mükellefler için suç duyurusunda bulunmuyor.
Bir yorumla bu uygulama fiilen böyle sürdürülmekle birlikte, bizce bu konuda yasal bir boşluk var. Sanki, izaha davet üzerine beyan ve ödemede bulunan,%20 ceza uygulanan mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış sayılacaklarının ilave bir düzenleme ile kabulü gerekiyor gibi geliyor.
Mali İdarenin, izahata davet istatistiklerini ve izahat istedikleri konuları yayınlamasının da müessesenin amacına hizmet edeceğini düşünüyoruz.