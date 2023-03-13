Matrah artırımı için 20 neden(II)

Değerli DÜNYA okurları, 6 Şubat 2023 tarihinde yayınladığımız yazıda, “Yeni Af Kanunundan yararlanmazlarsa sonradan pişman olabilecekler” konusu üzerinde durmaya başlamıştım. İlk sekiz madde ve yazımın detaylarına www.dunya.com adresinden erişebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.

9. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma iddiasına muhatap olanlar veya olabilecekler Mal veya hizmet aldığınız şirketin belgeleri sorunlu ise, hele de diğer şirkete sahte belge düzenleyici teşhisi konmuşsa, o şirketten fatura almış bütün şirketler doğal olarak uzun yıllar devam edecek sorunlar (özel esaslara alınma-tarhiyat hatta ceza davasına muhatap olma) yaşayabiliyorlar.

Kurumlar vergisi ve KDV de matrah artırımı sorunu (iade alınacak tutar ve devreden KDV’ye etkisi hariç) büyük ölçüde çözmektedir.

10. Önceki yıllarda incelenmiş ve aynı uygulamaya devam edenler Vergi Denetim Kurulu tarhiyat yaptığı şirketlerin sonraki yıllarını da takip etmekte ve incelemektedir. Yani kararınızı diğer yıllarınızın inceleneceğini bilerek verin.

11. Uygulamanızın aksi yönde mükteza bulunanlar Şayet sizin vergi konusunda izlediğiniz yol veya vardığınız sonucun aksi yönünde yeni tarihli bir mükteza (mali İdarenin yazılı görüşü)varsa, inceleme sırasında mutlaka eleştirileceğinizi dikkate alarak karar alın.

12. Uygulamalarının aksine sektörde inceleme yapılmış olanlar Şayet sektörünüzden bir şirkette tarhiyat yapılmışsa, bilin ki aynı konuda, siz de eleştirildiği şekilde işlem yapmışsanız size de tarhiyat yapılacak.

13. Ortaklardan alacaklarınız varsa Piyasaya uygun faiz hesaplanıp hesaplanmadığı ve KDV uygulanıp uygulanmadığı yönüyle, rakam büyükse daha da yüksek ihtimalle inceleneceksiniz. Bu konuda Af Kanununda ayrı bir imkan da var.

14. Hali hazırda bir inceleme başlatılmışsa Şu an başlatılan incelemeler durduruldu. Kanun çıktıktan sonra 7 gün içinde bitirilmeyen incelemelere, şayet mükellef matrah artırımı yaparsa, matrah artırımına dahil konular itibariyle devam edilemeyecektir.

15. Şirket ortakları, yakınları ya da çalışanlarının hareketli banka hesapları varsa Mali idare kayıt dışı gelir ve faaliyetleri tespit edebilmek için banka hesap hareketlerini izlemektedir. İstediği an ticari kaydı olmadığı halde, ticari faaliyet izlenimi veren banka hareketlerinden hareketle incelemeler başlatabilecektir. Bir inceleme sırasında ortaklar ve çalışanların, bazen yakın akrabaları banka hesap hareketlerine de özel olarak bakılmaktadır.

16. İlişkili işlemlerin hacmi büyük ve sorun yaşatabilecek durumdaysa İlişkili işlemlerde uygulanan fiyat (transfer pricing) konusu uzunca bir süredir büyük ölçekli tarhiyatların en önemli dayanağıdır. Gerek mal ve gerekse hizmet açısından yaygın inceleme ve eleştiriler yapılmaktadır.

17. Büyük kasa hareketleriniz varsa İncelemeye alınma nedenidir. Ortağın işletmeden çekişi veya ortağa verilmiş borç kabul edilerek tarhiyatlar yapılmaktadır. l 18. Yurt dışına yapılan ödemeler varsa Yurt dışına yapılan her türlü ödeme, başta stopaj, KDV yükümlülüğü, işle ilgililik, işle mütenasip olup olmaması ve transfer fiyatlaması yönüyle incelenmektedir.

19. YMM’nizden riskli alanlar ve bu hususların rakamsal boyutu konusunda değerlendirme isteyin YMM’nizle de oturup mutlaka bir risk-fayda-maliyet analizi yapın.

20. CFO’nuzdan riskli alanlar ve bu hususların rakamsal boyutu konusunda değerlendirme isteyin CFO’nuz üzerinde, her türlü problem ve olası maliyetin sorumlusuymuş psikolojisi yaratmadan, birlikte, objektif, YMM ve gerekirse avukatlarınızın da görüşünü alarak risk-fayda-maliyet analizi yapın.