Meslek mensubu şirket yönetim kurulu üyelerine geçici ihraç tehdidi

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Ku­rulu, Odalar’a bir kısım üyelerinin ticari faaliyet yasağına aykırı olarak ser­maye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya kanuni temsilci olduklarını bildirip, ceza verilmesini istedi.

Oda soruşturma açmış

İstanbul SMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu başlığı ile çok sayıda meslek mensubu (SMMM) olup sermaye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olan kişilere yazılar tebliğ edildi.

Gönderilen yazı bilgi isteme yazısı ola­rak tanımlanmış ancak, Odaca soruştur­ma açıldığı belirtiliyor ve 15 gün içinde savunma ve delillerin sunulması isteni­yor. Aksi takdirde mevcut bilgi ve deliller­den hareketle ceza verileceği uyarısında bulunulmuş.

6-12 ay meslekten men cezası verilebilir

Bahsedilen ceza; 6 aydan az olmamak 1 yıldan çok olmamak üzere meslekten men cezası. Disiplin yönetmeliğinin 7. maddesinin e bendinde “Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası” verilebilecek fiiller arasında “Ticari faa­liyet yasağına uyulmaması” fiili de sayıl­mış. Bu süre tespit edilen her bir fiil için öngörülmüş. Dolayısıyla YK üyeliği sayısı kadar ceza alabilme durumu söz konusu.

Fiilen SMMM veya YMM’lik yapanlar için

Şayet fiilen, serbest olarak mesleği icra eden bir meslek mensubu iseniz böylesi bir durum (faaliyet alanı dışında şirket­lerde YK üyeliği) ciddi sonuçlar yarata­bilecektir.

Unvanı olan ancak mesleği yapmayanlar

Bu konuda bir ayırıma gidilmeden işe otomatik disiplin soruşturması ile baş­lanması bizce yanlış olmuş. Vergi Dene­tim Kurulu raporlarındaki ifadeleri bile­miyoruz. Varsa oradaki hatalı yaklaşımın da düzeltilmesi gerekir. Mesleği fiilen yapmayan, odaların çalışanlar listesine kayıtlı olmayan meslek mensupları için Meslek Kanunu ve Mesleki Yönetmelik­ler’den hareketle ceza verebilmek müm­kün değildir.

Bağımlı çalışan meslek mensupları

Şayet çalıştıkları şirketin beyanları­nı meslek mensubu ve muhasebe müdü­rü vb. unvanlarla imzalıyorlarsa, yine YK üyesi de olabilirler mi? Bu tartışma çatı­şan yükümlülüklerin aynı kişide çakış­maması kavramından hareketle, başka bir açıdan tartışılabilir ancak yine ticari faaliyet yasağı olarak addedilemez. Bu ve­sile ile muhasebeyi tutma görevi olunan bir şirkette aynı zamandaYK üyesi oluna­mayacağı görüşünde olduğumu da pay­laşmak isterim. Görevi veren ve alan / de­netleyenle denetlenenin aynı kurulda ol­ması bence en başta ilkesel bir yanlışlık.

YK üyeleri rahat olsun

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, meslek odaları faal üyesi olmayan mes­lek mensuplarına soruşturma yapıp ceza veremezler.

Yönetmeliğin 43.maddesinde ticari fa­aliyet yasağının meslek mensupları için uygulanacağı belirtilmiş, aynı yönetme­liğin 3. maddesinde de meslek mensubu mealen mesleği fiilen (3568 sayılı Ka­nun’un 2.maddesinde tarif edilen işleri) yapanlar olarak tanımlanmıştır.

Bu yazılara meslek mensubu unvanını kullanarak fiilen herhangi bir iş yapılma­dığı belirtilerek cevap verilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu arada yanlışlıkla oda­nın çalışanlar listesine kayıtlı görünüyor olup olmadığınızı da kontrol etmenizde ve öyleyse düzelttirmenizde fayda var.

Şayet Oda ve veya VDK, çalışanlar liste­sinde olmayan ve veya fiilen mesleği yap­mayan unvan sahiplerine ceza verilebi­leceğini düşünüyorsa yanlış düşündüğü kanaatindeyim.