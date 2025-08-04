Meslek mensubu şirket yönetim kurulu üyelerine geçici ihraç tehdidi
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Odalar’a bir kısım üyelerinin ticari faaliyet yasağına aykırı olarak sermaye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya kanuni temsilci olduklarını bildirip, ceza verilmesini istedi.
Oda soruşturma açmış
İstanbul SMMMO Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu başlığı ile çok sayıda meslek mensubu (SMMM) olup sermaye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olan kişilere yazılar tebliğ edildi.
Gönderilen yazı bilgi isteme yazısı olarak tanımlanmış ancak, Odaca soruşturma açıldığı belirtiliyor ve 15 gün içinde savunma ve delillerin sunulması isteniyor. Aksi takdirde mevcut bilgi ve delillerden hareketle ceza verileceği uyarısında bulunulmuş.
6-12 ay meslekten men cezası verilebilir
Bahsedilen ceza; 6 aydan az olmamak 1 yıldan çok olmamak üzere meslekten men cezası. Disiplin yönetmeliğinin 7. maddesinin e bendinde “Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası” verilebilecek fiiller arasında “Ticari faaliyet yasağına uyulmaması” fiili de sayılmış. Bu süre tespit edilen her bir fiil için öngörülmüş. Dolayısıyla YK üyeliği sayısı kadar ceza alabilme durumu söz konusu.
Fiilen SMMM veya YMM’lik yapanlar için
Şayet fiilen, serbest olarak mesleği icra eden bir meslek mensubu iseniz böylesi bir durum (faaliyet alanı dışında şirketlerde YK üyeliği) ciddi sonuçlar yaratabilecektir.
Unvanı olan ancak mesleği yapmayanlar
Bu konuda bir ayırıma gidilmeden işe otomatik disiplin soruşturması ile başlanması bizce yanlış olmuş. Vergi Denetim Kurulu raporlarındaki ifadeleri bilemiyoruz. Varsa oradaki hatalı yaklaşımın da düzeltilmesi gerekir. Mesleği fiilen yapmayan, odaların çalışanlar listesine kayıtlı olmayan meslek mensupları için Meslek Kanunu ve Mesleki Yönetmelikler’den hareketle ceza verebilmek mümkün değildir.
Bağımlı çalışan meslek mensupları
Şayet çalıştıkları şirketin beyanlarını meslek mensubu ve muhasebe müdürü vb. unvanlarla imzalıyorlarsa, yine YK üyesi de olabilirler mi? Bu tartışma çatışan yükümlülüklerin aynı kişide çakışmaması kavramından hareketle, başka bir açıdan tartışılabilir ancak yine ticari faaliyet yasağı olarak addedilemez. Bu vesile ile muhasebeyi tutma görevi olunan bir şirkette aynı zamandaYK üyesi olunamayacağı görüşünde olduğumu da paylaşmak isterim. Görevi veren ve alan / denetleyenle denetlenenin aynı kurulda olması bence en başta ilkesel bir yanlışlık.
YK üyeleri rahat olsun
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, meslek odaları faal üyesi olmayan meslek mensuplarına soruşturma yapıp ceza veremezler.
Yönetmeliğin 43.maddesinde ticari faaliyet yasağının meslek mensupları için uygulanacağı belirtilmiş, aynı yönetmeliğin 3. maddesinde de meslek mensubu mealen mesleği fiilen (3568 sayılı Kanun’un 2.maddesinde tarif edilen işleri) yapanlar olarak tanımlanmıştır.
Bu yazılara meslek mensubu unvanını kullanarak fiilen herhangi bir iş yapılmadığı belirtilerek cevap verilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu arada yanlışlıkla odanın çalışanlar listesine kayıtlı görünüyor olup olmadığınızı da kontrol etmenizde ve öyleyse düzelttirmenizde fayda var.
Şayet Oda ve veya VDK, çalışanlar listesinde olmayan ve veya fiilen mesleği yapmayan unvan sahiplerine ceza verilebileceğini düşünüyorsa yanlış düşündüğü kanaatindeyim.