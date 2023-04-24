Mükerrer matrah artırımı zorunlu mu?
Kâr dağıtımı stopajı matrah artırımı için ilgili yıllarda kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunulmuş olması gerekiyor. Peki daha önceki af kanunları çerçevesinde matrah artırımı yapılmışsa, yine, yeniden, 7440’a göre de mükerreren matrah artırımı yapmak gerekecek mi?
Önceki af düzenlemelerinde kar dağıtımı stopajında matrah artırımı yapa bilme şeklinde bir düzenleme yoktu. Bu nedenle de kurumlar vergisinde matrah artırımı yapmış olan şirketler, kar dağıtımı stopajı açısından inceliyoruz gerekçesi ile incelemeye alınıyor, kurumlar vergisi transfer fiyatlaması hükümlerine göre, af kanuna aykırı olarak inceleniyor ve kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmasa da kar dağıtım stopajı ya tarh ediyorlardı.
Bu konuda ilk mahkemelerden bu tür incelemelerin yapılamayacağı yönünde karar da çıkmaya başlamıştı. Ancak peşi peşine çıkan aflar nedeniyle ne yazık ki bu konuda içtihat oluşamamıştı.
İlk defa 7440 ile bu düzenleme getirilerek, aslında bir tebliğle çözülmesi gereken sorunu kanuna hüküm koyarak çözdüler. Bu nedenle geçmişte yapılan incelemeler haklılık zemini kazanmış, geçmiş yıllar tehlikeye atılmış oldu.
Mükellefler bu sorunu çözmek için yeni düzenlemeden yararlanmak isteyince, bu kez de, geçmiş yıllarda, geçmiş af kanunlarına göre matrah artırımı yapmış olanlar için, 7440’a göre de yine, mükerrer matrah artırımı mı gerekecek sorunu ile karşılaşıldı.
Mükerrer matrah artırımının yol açacağı bir başka külfet de zarar mahsubu konusunda olabilir. Daha önce zararlarının yarısını kaybetmiş olan şirketler mükerrer indirim yapınca kalan zarar indirim haklarının yarısını da mı kaybedecekler?
Örnek müktezalar
Aslında geçmişte bu soruna bire bir benzer bir sorun KDV’de matrah artırımı konusunda yaşanmış ki yine 7440 5/2-3’te aynı düzenleme mevcuttur, bu sorun mükteza ile çözülmüş. TÜRMOB, Mali İdareye, “Mükerrer matrah artırımı mı yapılacak, zararın kalan yarısı da kaybedilecek mi?” diye sormuş, Mali İdare de,25.7.2018 tarihli,…-E.97317 sayılı yazısı ile aşağıdaki cevabı vererek sorunu çözmüş.
“Buna göre; 7143 sayılı Kanuna göre ilgili yıllara ilişkin KDV beyannamelerindeki hesaplanan KDV tutarlarına ilgili yıl için belirlenen KDV artırım oranının uygulanması suretiyle bulunan tutar ile 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan gelir/kurumlar vergisi artırım tutarının yüzde 18'i karşılaştırılacak bu tutarlardan büyük olanı KDV artırım tutarı olarak dikkate alınacaktır.
7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırım talebinde bulunulacak… ilgili yıllara ilişkin 6736 sayılı Kanuna göre gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmuş olan mükelleflerin söz konusu yıllara ilişkin 7143 sayılı Kanuna göre gelir/kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmasına gerek bulunmamakta olup, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılacak KDV artırımına ilişkin kıyaslamada ilgili yıl için belirlenen KDV artırım oranının uygulanması suretiyle bulunan tutar ile 7143 sayılı Kanuna göre hesaplanan gelir/kurumlar vergisi artırım tutarının yüzde 18'i dikkate alınacaktır."Bu konuda süratle mükteza talebinde bulunulmasını öneriyorum.
Şayet affa başvuru süresinin sonuna değin cevap gelmezse, kar payı stopajı matrah artırımı için ilgili yılda ki artırılan matrah ile yeni kanuna göre artırılsa idi çıkacak olan rakamı mukayese ederek büyük olan üzerinden beyanda bulunun.
Şayet sistem beyanınızı kabul etmezse veya hiç bir risk almak istemiyorsanız ihtirazi kayıtla beyanda bulunup konuyu mahkemeye taşıyın.
Mali İdarenin konuyu başvuruyu beklemeksizin çözmesini umuyoruz.