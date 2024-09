2000 yılında vizyona giren ve Richard Gere'in başrolde olduğu “New York'ta Sonbahar” filmi, şehirdeki hayatın kar­maşıklığını ve güzelliğini romantik bir dille anlatırken, arka planda hissettir­diği nostaljik hava, hala hafızalarımızda yer ediyor. Ancak, 2024 yılının sonbaha­rının New York’ta bambaşka bir hikayesi var: FinovateFall 2024. Bu sefer sahnede sadece romantizm değil, yapay zekâ ve fi­nans teknolojilerinin geleceği de var.

FinovateFall, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans dünyasının en yenilikçi isim­lerini ve fikirlerini bir araya getirdi. 9-11 Eylül tarihlerinde Times Square'deki Marriott Marquis’de düzenlenen etkin­lik, 120'den fazla konuşmacı ve 2000'den fazla katılımcıyla adeta bir teknoloji ve fi­nans şöleni sundu. Peki bu etkinlik neden bu kadar önemliydi?

Açık bankacılık ve yapay zekâ

Etkinliğin temel temalarından biri olan açık bankacılık, finansal hizmetlerin da­ha kişisel, güvenli ve hızlı bir hale getiril­mesi için büyük bir fırsat sunuyor. Mas­tercard’ın araştırmasına göre, açık ban­kacılığın benimsenmesi, bankalar ve fintechler için büyük gelir artışları va­at ediyor. Bu sistem, tüketicilerin finan­sal verilerini daha etkin kullanarak kişiye özel hizmetler almalarını sağlıyor.

Yapay zekâ, bu yeni dönemin en güçlü oyuncusu. Özellikle üretken yapay zekâ (genAI), müşteri hizmetlerinden risk yö­netimine kadar her alanda devrim yaratı­yor. Yapay zekânın finansal kurumlarda nasıl kullanıldığı, etkinlik boyunca tartı­şılan önemli başlıklardan biriydi.

Etkinlikte birçok önemli isim sahne al­dı. Kore.ai CEO'su Peter Wulfraat, ya­pay zekâ ve genAI ile diyolog bankacılı­ğı konusunu ele aldı. Konuşmasında, ban­kaların müşteri hizmetlerinde yapay zekâ destekli çözümler kullanarak nasıl daha verimli olabileceklerini anlattı. Bu, ban­kaların müşterileriyle kurdukları ilişki­leri daha da kişiselleştirmesinin önünü açıyor. Bir başka önemli konuşmacı olan Talkdesk GM ve VP'si Rahul Kumar, di­jital ve yapay zekâ odaklı müşteri de­neyimi stratejilerini ele aldı. Kumar, bankaların dijital dönüşümlerinde yapay zekâ çözümlerinin nasıl lider rol oynadı­ğını ve müşteri beklentilerini karşılama­da ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bankalar ve kredi birliklerinin, bu dönü­şümleri gerçekleştirme süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları da detaylandırdı.

Dan Latimore, The Financial Revoluti­onist baş araştırma görevlisi olarak sahne aldı ve otomasyon ve AI veri madenci­liği ile her finansal fonksiyonun yeniden şekillendiğini anlattı. Latimore’a göre, ya­pay zekâ ve otomasyon, sadece operasyo­nel süreçleri optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda iş modellerini köklü bir şe­kilde değiştiriyor. Intelygenz USA başka­nı Chris Brown ise yapay zekânın finan­sal hizmetlerde sadece bir trend olmadı­ğını, gerçek iş değeri yaratmak için nasıl kullanılabileceğini anlattı. Brown, özel­likle dolandırıcılık tespiti ve güvenlik çö­zümleri gibi uygulamalarda yapay zekâ­nın faydalarını örneklerle sundu.

Instabase finansal hizmetler lideri Adi­ti Subbarao, üretken yapay zekânın bankalar üzerindeki etkilerini ele aldı. Subbarao, bankaların yapay zekâyı nasıl kullanarak operasyonel verimliliklerini artırabileceklerini ve müşteri hizmetle­rini nasıl dönüştürebileceklerini tartıştı. Ayrıca GitHub'tan Kevin Alwell, yapay zekânın yazılım geliştirme süreçlerine etkisini anlattı.

Teknolojiyle değişen bir dünya

FinovateFall 2024, teknoloji ve finans dünyasının hızla değiştiğini gösterdi. An­cak, bu değişim içinde hala insana do­kunan, romantik bir taraf da var. New York'ta Sonbahar filminin bize hatırlat­tığı gibi, büyük değişimler her zaman bü­yük fırsatlar getirir. Tıpkı filmdeki gibi, teknoloji dünyasında da önemli olan sa­dece dönüşüm değil, bu dönüşümün arka­sındaki insan hikayeleri. Yapay zekânın getirdiği bu yeni finansal dünya, belki de romantizmi dijital bir çağa taşıyor.

Güzel bir gelecek için…

Türkiye turizmde rekora koşuyor gelir tabana yayılıyor

Türkiye 2024 yılında turizmde yeni bir rekora imza atacak. Yılın ilk 7 ayında 33 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Türkiye’de yılsonu itibarıyla 60 milyon turist ile 60 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde hedeflerinin nitelikli turist olduğunu ve bu alanda da büyük başarılar kaydettiklerini ifade etti.

Kazılarda 'yerli ve millî' dönem

Türkiye'de 162 yıllık bir gelenek de son bularak kazılarda yerli ve millî dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi ile kapsamı genişletilen arkeolojik kazıların çalışma süreleri, 175 kazı alanında, 12 aya çıkarıldı. Yabancı heyetlerce yürütülen 30 kazımız da 12 aylık kazı programına dahil ederek Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandı. Arkeolojik kazı sayısı 2018'den günümüze kadar 147'den 247'ye yükselirken aktarılan kaynak da 36 milyon liradan 1,5 milyar liraya ulaştı. Kazı alanlarında proje kapsamında yürütülen tüm faaliyetler için aktarılan bütçe miktarı bu yılsonuna kadar da 6 milyar lirayı bulacak.