New York'ta sonbahar
2000 yılında vizyona giren ve Richard Gere'in başrolde olduğu “New York'ta Sonbahar” filmi, şehirdeki hayatın karmaşıklığını ve güzelliğini romantik bir dille anlatırken, arka planda hissettirdiği nostaljik hava, hala hafızalarımızda yer ediyor. Ancak, 2024 yılının sonbaharının New York’ta bambaşka bir hikayesi var: FinovateFall 2024. Bu sefer sahnede sadece romantizm değil, yapay zekâ ve finans teknolojilerinin geleceği de var.
FinovateFall, her yıl olduğu gibi bu yıl da finans dünyasının en yenilikçi isimlerini ve fikirlerini bir araya getirdi. 9-11 Eylül tarihlerinde Times Square'deki Marriott Marquis’de düzenlenen etkinlik, 120'den fazla konuşmacı ve 2000'den fazla katılımcıyla adeta bir teknoloji ve finans şöleni sundu. Peki bu etkinlik neden bu kadar önemliydi?
Açık bankacılık ve yapay zekâ
Etkinliğin temel temalarından biri olan açık bankacılık, finansal hizmetlerin daha kişisel, güvenli ve hızlı bir hale getirilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Mastercard’ın araştırmasına göre, açık bankacılığın benimsenmesi, bankalar ve fintechler için büyük gelir artışları vaat ediyor. Bu sistem, tüketicilerin finansal verilerini daha etkin kullanarak kişiye özel hizmetler almalarını sağlıyor.
Yapay zekâ, bu yeni dönemin en güçlü oyuncusu. Özellikle üretken yapay zekâ (genAI), müşteri hizmetlerinden risk yönetimine kadar her alanda devrim yaratıyor. Yapay zekânın finansal kurumlarda nasıl kullanıldığı, etkinlik boyunca tartışılan önemli başlıklardan biriydi.
Etkinlikte birçok önemli isim sahne aldı. Kore.ai CEO'su Peter Wulfraat, yapay zekâ ve genAI ile diyolog bankacılığı konusunu ele aldı. Konuşmasında, bankaların müşteri hizmetlerinde yapay zekâ destekli çözümler kullanarak nasıl daha verimli olabileceklerini anlattı. Bu, bankaların müşterileriyle kurdukları ilişkileri daha da kişiselleştirmesinin önünü açıyor. Bir başka önemli konuşmacı olan Talkdesk GM ve VP'si Rahul Kumar, dijital ve yapay zekâ odaklı müşteri deneyimi stratejilerini ele aldı. Kumar, bankaların dijital dönüşümlerinde yapay zekâ çözümlerinin nasıl lider rol oynadığını ve müşteri beklentilerini karşılamada ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bankalar ve kredi birliklerinin, bu dönüşümleri gerçekleştirme süreçlerindeki zorlukları ve fırsatları da detaylandırdı.
Dan Latimore, The Financial Revolutionist baş araştırma görevlisi olarak sahne aldı ve otomasyon ve AI veri madenciliği ile her finansal fonksiyonun yeniden şekillendiğini anlattı. Latimore’a göre, yapay zekâ ve otomasyon, sadece operasyonel süreçleri optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda iş modellerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Intelygenz USA başkanı Chris Brown ise yapay zekânın finansal hizmetlerde sadece bir trend olmadığını, gerçek iş değeri yaratmak için nasıl kullanılabileceğini anlattı. Brown, özellikle dolandırıcılık tespiti ve güvenlik çözümleri gibi uygulamalarda yapay zekânın faydalarını örneklerle sundu.
Instabase finansal hizmetler lideri Aditi Subbarao, üretken yapay zekânın bankalar üzerindeki etkilerini ele aldı. Subbarao, bankaların yapay zekâyı nasıl kullanarak operasyonel verimliliklerini artırabileceklerini ve müşteri hizmetlerini nasıl dönüştürebileceklerini tartıştı. Ayrıca GitHub'tan Kevin Alwell, yapay zekânın yazılım geliştirme süreçlerine etkisini anlattı.
Teknolojiyle değişen bir dünya
FinovateFall 2024, teknoloji ve finans dünyasının hızla değiştiğini gösterdi. Ancak, bu değişim içinde hala insana dokunan, romantik bir taraf da var. New York'ta Sonbahar filminin bize hatırlattığı gibi, büyük değişimler her zaman büyük fırsatlar getirir. Tıpkı filmdeki gibi, teknoloji dünyasında da önemli olan sadece dönüşüm değil, bu dönüşümün arkasındaki insan hikayeleri. Yapay zekânın getirdiği bu yeni finansal dünya, belki de romantizmi dijital bir çağa taşıyor.
Güzel bir gelecek için…
Türkiye turizmde rekora koşuyor gelir tabana yayılıyor
Türkiye 2024 yılında turizmde yeni bir rekora imza atacak. Yılın ilk 7 ayında 33 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Türkiye’de yılsonu itibarıyla 60 milyon turist ile 60 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaşılması bekleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde hedeflerinin nitelikli turist olduğunu ve bu alanda da büyük başarılar kaydettiklerini ifade etti.
Kazılarda 'yerli ve millî' dönem
Türkiye'de 162 yıllık bir gelenek de son bularak kazılarda yerli ve millî dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi ile kapsamı genişletilen arkeolojik kazıların çalışma süreleri, 175 kazı alanında, 12 aya çıkarıldı. Yabancı heyetlerce yürütülen 30 kazımız da 12 aylık kazı programına dahil ederek Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandı. Arkeolojik kazı sayısı 2018'den günümüze kadar 147'den 247'ye yükselirken aktarılan kaynak da 36 milyon liradan 1,5 milyar liraya ulaştı. Kazı alanlarında proje kapsamında yürütülen tüm faaliyetler için aktarılan bütçe miktarı bu yılsonuna kadar da 6 milyar lirayı bulacak.