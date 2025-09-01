Sahte belge incelemelerinde sapla saman karıştırılmamalı, mükellefler 1 Ekim sonrasına hazırlık yapmalı
Şayet tedarikçinizde inceleme yapılır ve tedarikçinize sahte belge düzenleyicisi teşhisi konulursa, zorlu bir süreç sizi bekliyor demektir.
1Fatura dışında satın alma sürecine ilişkin tüm elektronik olanlar dâhil yazışmalar veya mesajlaşmalar muhafaza edilmeli.
2Düzenli ve büyük tedarik ve tedarikçilerin ayrıntılı dosyaları olmalı.
3Vergi incelemesi sırasında tutanaklara olabildiğince ayrıntılı, detaylı açıklamalar yapılmalı.
Kasaplar sahte belge vermemiş bir ilçe sahte et yememişti
1989 yılında bir ilçede yapılan denetimler sonucu, tüm kasapların tüm alımlarının sahte belgelere dayandığı tespit edilmişti. O zaman tüm alımlar sahte ise satışlar da sahtedir şeklinde bir genelleme yapılmamıştı. Ancak günümüzde bir kısım incelemelerde genellemeler yapılarak, kısmen veya tamamen sahte belge kullanan mükelleflerin tüm satışlarına sahte belge ithamında bulunulabiliyor.
Aşağıda örneklerini paylaşacağımız problemler (tıpkı örnekteki kasaplar gibi) sahte belge kullanmadan ziyade, satıcının daha az vergi ödemek için yaptığı fiiller olabilmektedir. Bu konu aslında müteselsil sorumluluk (değerli meslektaşım Akın Gencer Şentürk’le aynı görüşteyim) şeklinde ele alınması gerekirken yanlış bir şekilde alıcılara sahte belge kullanımı şeklinde yansıtılabilmektedir.
1 İşi terk etmiş, tasfiye edilmiş, iflas etmiş ,konkordato talep etmiş, kayyıma devredilmiş, organsız kalmış, fiilen işi durdurmuş şirketlerin eski dönem belgelerinin ibrazında veya kayıtlarında yaşanan sorunlar bunlardan alışveriş yapanlara yansıtılmaktadır.
2 Bir yandan gerçek mal ve hizmet satışında bulunurken bir yandan da sahte belge düzenlenebilmekte,
3 Önceleri tamamen gerçek iş yaparken sonradan niyeti bozup sahte belge düzenlemeye başlayanlardan gerçek dönemde alışveriş yapmış olanlar,
4 Beyan ve ödeme yükümlülüklerini çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükelleflerden mal/hizmet almış olanlar,
5 Bilinen adreslerinde bulunamayanlardan zamanında mal/hizmet almış olanlar,
6 Defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükelleflerden mal/hizmet almış olanlar,
7 Mükellefiyeti terkin edilenlerden alışveriş yapmış olanlar.
Yukarıda yer verilen ve benzeri durumlarda bu mükelleflerin düzenlediği tüm belgelerin sahte belge olduğu anlamına gelmemektedir.
“Konu bilerek ya da bilmeden kullanmadan ziyade, uyumlu mükellef tarafından gerçek bir mal veya hizmet alımına dayanan belgenin yukarıda yer verilen sebeplerle sahte belge kapsamında değerlendirilmesi, yani sap ile samanın karıştırılması sorunudur.” (değerli YMM Muhammet Ali Ayaz’ın değerlendirmesine katılıyorum).
Nasıl savunacağız?
Aşağıda, bu tür sorunların, inceleme aşamasında olmasa da yargılama aşamasında savuşturulmasında işe yaradığını tecrübe ettiğim belge ve açıklamaları listelemeye çalıştım.
1 Sipariş sürecine ilişkin e postalar dâhil tüm yazışmalar çıkarılmalı.
2 Mal veya hizmet ihale ile (veya birden fazla şirketten teklif alınarak) temin edilmişse ihale sürecine ilişkin her türlü yazışmalar bir araya getirilmeli.
3 Satın alınan malın kalite kontrol/kabul süreci çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve yazışma bir araya getirilmeli.
4 Tedarikçi kabul aşaması
yazışma ve belgeleri.
a-Şirketin ortakları,
b-Vergi levhası,
c-muhtasar beyanı,
ç- Varsa vergi dairesinin yaptığı yoklama fişlerinin bir örneği,
d- Araç listesi, üretim, depolama kapasitesini ortaya koyan belgeler.
e- Tedarikçi avukatından alınmış yazı.
f- Tedarikçi YMM’sinden alınmış bir yazı.
g- Tedarikçinin muhasebecisinden alınmış bir yazı.
h- Tedarikçinin bankacısından alınmış bir yazı.
ı- Organize sanayi bölgesi vb bir yerde ise bölge yönetiminden alınmış yazı.
i- Ticaret odası, sanayi odası, mesleki teşekkül, oda veya birlikten alınmış yazı, ruhsat ve izinler.
j- Web sitesi, e posta adresleri, cep telefonları.
k- Şirkete ve iş yapma kapasitesine dönük görseller.
m- Kapasite raporu, teşvik belgesi vb belge ve raporlar.
n- Kalite standardı vb belgeleri.
o- Ruhsat, izin vb belgeler.
Kdv beyan tahakkuk/ ödeme makbuz örnekleri,
ö. Kira kontratı örneği,
p. Şirketin çalışan sayısı
5 Taşıma belgesi. Taşıyan aracın plakası. Ruhsat fotokopisi. Taşıyan şoförün ehliyet fotokopisi. Malı teslim alan ve veya edenin isim ve imzaları.
6 Kantar
fişleri.
7 Depo/ mal teslim
makbuzu/tutanağı.
8 Reddedilen, iade edilen ürünlere ilişkin belgeler. İade, iskonto, prim faturaları.
9 Satıcının sorumluluğunda olan bir kısım tamir, bakım vb. işler.
10 YMM’nizin satıcı şirketle
yaptığı tutanaklar.
11 Güvenlik kamera kayıtları, fotoğraf, video vb. görseller.